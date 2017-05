Top 50 beste racegames! (Nr. 30 t/m 21) - van Grand Prix 4 tot Carmageddon 

We zijn over de helft van de top 50 beste racegames en we karren langzaam door tot de onbetwiste nummer één. Dit keer kunnen jullie nr. 30 t/m 21 bekijken en opnieuw laten weten waar jullie het wel en niet mee eens zijn.

30. Grand Prix 4 (2002)

PLATFORMS: Windows

Insidegamer schreef over Grand Prix 4:

‘Net als zijn voorgangers had Grand Prix 4 weer de echte ‘GP-feel’. Daardoor konden mensen die al bekend waren met het genre er relatief gemakkelijk mee uit de voeten. Eenmaal vertrouwd met de stijl bleek pas echt de kracht van het spel. Geoff Crammond had daadwerkelijk een goede F1-simulatie gemaakt, die net zo moeilijk was als je zou verwachten; je bestuurt echt een digitale Formule 1 auto, die realistisch reageert op alles wat je doet. Te snel op het gas gaan in de bocht leid tot een spin, te dik over de curbstones gaan tot ‘springerige’ reacties, enzovoorts. De wat minder ervaren coureurs kunnen echter allerlei hulpmiddelen inschakelen, zodat Grand Prix 4 zo moeilijk is als je zelf wil.’

29. GRiD: Autosport (2014)

PLATFORMS: Mac, PS3, Windows, Xbox 360

Jan Johan Belderok van Power Unlimited was zeer te spreken over het derde deel in de GRiD-serie:

‘GRID: Autosport draait om de 'Championship' waarin je in vijf klassen (Touring, Endurance, Street racen, Open Wheel en Drifting) moet laten zien wie de beste coureur ter wereld is.

Aan alles is te merken dat deze game eindelijk weer echt om het pure racen draait. De vijf klassen zijn zo opgebouwd dat alle toffe aspecten van het racen en de daaruit voortvloeiende verschillende rijstijlen aan je worden voorgelegd. Je moet daardoor voortdurend anticiperen op de wegligging van de wagens, die per merk wagen ook nog eens van elkaar verschillen.

Ook de handling van de wagens is weer teruggebracht naar GRiD-niveau. Dat betekent dat je weliswaar je best moet doen om je wagen optimaal op de baan te houden, maar dat de game een zekere mate van vergeeflijkheid kent. Als een malle gassen gaat echter niet. Dan lig je er in GA ook gewoon uit. Perfecte balans zeg ik.

Die balans zie je ook terug in de A.I.; die is weer lekker agressief zonder unfair te zijn. Als je een gaatje laat vallen, vliegen de CPU's erin en ze laten je er ook niet zomaar langs. Elke CPU heeft een eigen karakter en reageert op eigen wijze op jouw acties.

GRiD Autosport biedt het old skool racen waar ik zo van hou. Geen gelul, geen gegrind en geen getune, maar gewoon gassen, remmen, sturen en een beukje op zijn tijd. Loving it!’





28. DriveClub (2014)

PLATFORMS: PS4

De lancering van DriveClub was geen geslaagde te noemen, want de game had aanvankelijk zoveel problemen en niet werkende elementen, dat het een ramp noemen geen overstatement is. Het was zelfs zo erg, dat het maken van clubs van racende gamers dat in de titel wordt beloofd, niet eens werkte! Uitgever Sony en ontwikkelaar Evolution Studios revancheerden zich echter (nadat ze hun excuses meermaals hadden aangeboden) door de game na de release flink te patchen en veel updates te geven. Uiteindelijk ontwikkelde DriveClub zich alsnog tot een hele sterke racegame, compleet met een variabel weermodel en een goed werkende modus voor PlayStation VR.





27. Blur (2010)

PLATFORMS: PS3, Windows, Xbox 360

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar Blur heeft enorm veel gemeen met Mario Kart. Onder het stoere uiterlijk, de echte locaties en de bestaande wagens zit namelijk verrassend genoeg een systeem van power-ups en wapens om tegenstanders van de weg te blazen. Dit resulteert in bijzonder heftige, enorm leuke potjes van race-hectiek, die in principe hetzelfde soort plezier bieden dat kart-games zoals Mario Kart, Diddy Kong Racing en Whacky Wheels in zich hebben. Alleen dan net even anders verpakt…





26. Pole Position (1982)

PLATFORMS: Atari 2600, Commodore 64, DOS, Arcade, Atari 5200

Deze Formule 1-game is ontworpen door de maker van Pac-Man en was een enorme hit in de arcade en op de Atari 2600-console. Zoals Florian Houtkamp schreef:

‘In Pole Position moet je een qualifying target halen en als je snel genoeg beny, mag je tegen 7 A.I. spelers op de Fuji Racetrack rijden. Pole Position is dan ook de eerste race game ooit die een qualifying lap heeft en een track die gebaseerd is op een real-life baan. De graphics waren daarnaast voor die tijd fantastisch!’

25. Road Rash (1991)

PLATFORMS: Amiga, Game Boy, Game Gear, SEGA Megadrive, SEGA Master System

In deze motorracegame zijn je tegenstanders niet bepaald vriendelijk, want ze zullen er alles aan doen om je van je rijtuig af te slaan. Road Rash draait dan ook om illegale races, waardoor je niet alleen uit moet kijken voor de knuppels, vuisten en breekijzers van concurrerende racers, maar ook voor politieagenten die zullen proberen je te arresteren. De heerlijk lompe actie van Road Rash was destijds best wel schokkend, maar tegelijkertijd ook wel een beetje grappig.





24. Need for Speed: Most Wanted (2005)

PLATFORMS: Gamecube, PlayStation 2, PlayStation 3, Windows, Xbox, Xbox 360

Met Most Wanted liet de Need for Speed-serie ons proeven aan het leven van een straatracer op een bijna Hollywood-achtige manier in prachtige graphics. De game biedt een open wereld waarin je de meest waanzinnige achtervolgingen met de politie meemaakt, terwijl je jezelf omhoog werkt in de Black List van illegale racers door je auto’s flink up te graden en te tunen. Het geheel wordt nog aangevuld met filmpjes waarin echte acteurs hard hun best doen cool te zijn en dat lukt ze ook nog, waardoor jij je stiekem een beetje een echte straatracer voelt. Het kwam echter een jaar na het tweede deel van een Need for Speed-serie die dit alles eigenlijk net even een beetje overtuigender deed, waarover later in deze lijst meer.





23. F1 2016 (2016)

PLATFORMS: Windows, Xbox One, PS4

Joe van Burik schreef op Gamer.nl over F1 2016 het volgende:

‘Deze realistische, maar niet ontoegankelijke semi-simulatie biedt een solide Formule 1-ervaring.’





22. Destruction Derby (1995)

PLATFORMS: DOS, SEGA Saturn

Voordat digitale auto’s aan stukken werden gereden in games zoals FlatOut in Burnout, liet Destruction Derby alvast even zien hoe het moest. Gebaseerd op de sport ‘demolition derby’, moet je in deze destructieve titel andere auto’s kapot rijden voor punten. Des te stijlvoller je dit doet, des te hoger je score wordt, dus is het zaak je tegenstander bijvoorbeeld 360 graden te laten draaien door de impact, maar vooral om zo snel mogelijk te gaan voordat je ze ramt!

Grappig feitje: twee maanden voordat deze game uitkwam was de titel nog ‘Demolish 'em Derby’.





21. Carmageddon (1997)

PLATFORMS: DOS

Zonder twijfel de meest controversiële game uit deze lijst, want Carmageddon heeft de wereld flink op z’n achterste poten laten lopen! Je kunt in deze game namelijk onschuldige 2D-burgers (zelfs oma’s) nóg platter rijden, iets wat in beeld wordt gebracht met pixelige bloedeffecten en waarvoor je vervolgens ook nog punten krijgt. Dat konden drommen van moraalridders natuurlijk moeilijk verkroppen, want zij dachten dat dit soort digitaal geweld tot écht geweld zou aanzetten. Ofzo… Ondertussen vonden gamers het gewoon een leuke game, waarbij de bloederigheid eigenlijk alleen maar grappig is. En de race-actie bestaat uit veel meer dan alleen bejaarden met looprekjes omver rijden, want het was belangrijker om de volslagen idiote tegenstanders uit te schakelen, hun auto’s in te nemen, deze vervolgens up te graden en zo omhoog te gaan in de ranglijst.