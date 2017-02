Top 15 pokémon die je echt moet vangen na de nieuwe Pokémon Go-update 

Choo choo! Iedereen aan boord van de hype train! Niantic heeft zojuist bekendgemaakt dat er meer dan tachtig tweede generatie pokémon aan Pokémon Go toegevoegd gaan worden. Maar welke pokémon, naast de starters, zijn nou net dat kleine beetje extra moeite waard om te vangen?

De Pokémon-franchise is gigantisch groot en met de komst van augmented reality game Pokémon Go afgelopen jaar op iOS en Android is de fanbase alleen maar groter geworden. Fanatieke gebruikers van de smartphone-applicatie wachten al sinds een paar maanden na release op de toevoeging van de tweede generatie pokémon en Niantic heeft vandaag bekend gemaakt dat het eindelijk zo ver is. De ontwikkelaar voegt niet alleen meer dan tachtig nieuwe pokémon toe aan het spel, maar ook extra kledingopties, nieuwe berries, evolutie items en nieuwe encounter mechanics. Maar welke pokémon, naast de starters natuurlijk, zijn het waard om te vangen?

15. Mareep/Flaaffy/Ampharos

Deze schattige elektrische schaapjes zullen ongetwijfeld helpen tegen alle sterke eerste generatie water pokémon die de gyms op dit moment domineren. Deze pokémon zullen niet zo veel voor komen als de Pidgeys en de Rattata's uit de eerste generatie, maar ook niet superzeldzaam zijn. Mareep en Flaaffy evolueren in de hoofdgames ook op een vrij laag niveau, dus de kans is groot dat je er maar 25 en 50 Mareep-candy voor moet neerleggen.

14. Porygon/Porygon 2

Grote kans dat je met de valentijnsupdate veel van deze digitale pokémon hebt gevangen. De roze eend uit de eerste generatie krijgt in de tweede een evolutie en verandert in een minder blokkige roze eend. Porygon staat bekend om het feit dat hij met een aanval van type kan veranderen, dus wie weet kan hij dit in Pokémon Go straks ook wel. Porygon evolueert via een item in de hoofdgames, maar het is nog niet bekend of deze ook wordt toegevoegd in de game. We verwachten anders dat je 50 Porygon-candy nodig hebt om hem te laten evolueren.

13. Chansey/Blissey

Weer een roze pokémon die met de valentijns-update vaak te vangen was. Chansey heeft net als Porygon in de tweede generatie een evolutie gekregen en er zijn wat kilootjes bijgekomen. Blissey is een pokémon met extreem veel Hit Points en zal in Pokémon Go hoogstwaarschijnlijk tegen een stootje kunnen. Chansey evolueert pas in een Blissey als jullie vriendschapsniveau het maximum heeft bereikt en aangezien deze mechanic niet aan het spel is toegevoegd vertaalt dit waarschijnlijk naar 50 of 100 Chansey-candy.

12. Phanpy/Donphan

Phanpy is misschien wel de allerschattigste pokémon uit de tweede generatie. Het blauwe olifantje houdt ervan om als een bal rond te rollen en za ongetwijfeld de aanval 'Rollout' kennen. Zijn evolutie Donphan is een stuk minder schattig en rolt niet meer voor de lol rond. Nee, Donphan rolt om zijn tegenstanders te verpletteren. Phanpy is waarschijnlijk vrij zeldzaam en zal met geschat 50 candy evolueren.

11. Houndour/Houndoom

Opzij Growlithe en Arcanine, jullie hebben concurrentie. Deze gothic/emo-honden zijn niet alleen twee vuur-types, maar ook het nieuwe dark-type. Dit type is in de tweede generatie toegevoegd en is goed tegen psychisch, ghost, maar zwak tegen vecht en bug. Houndour en Houndoom zullen waarschijnlijk net zo zeldzaam als Mareep, Flaaffy en Ampharos zijn en het zal ook bij deze pokémon naar schattig 50 Houndour-candy om te laten evolueren.

10. Slowpoke/Slowking

Als Slowpoke in zijn staart gebeten wordt door een Shellder verandert hij is een Slowbro. In de tweede generatie wordt Slowpoke echter ook op zijn hoofd gebeten en evolueert dan in de hoogintelligente Slowking. Als je in de hoofdspellen een Slowking wil moet je een Slowpoke met een King's Rock ruilen. Het kan zijn dat dit item in het spel wordt toegevoegd, maar als dit niet zo is zul je waarschijnlijk 100 Slowpoke-candy moeten verzamelen.

9. Poliwag/Poliwhirl/Politoed

Net als zoveel anderen heeft Poliwag ook een nieuwe aparte evolutie gekregen in de tweede generatie. Het kikkervisje verandert nu ook daadwerkelijk in een groene kikker en zal vast een van de sterkere water-types van deze generatie worden. Net als bij Slowpoke evolueert Poliwhirl in Politoed als je deze met een King's Rock ruilt. Als dit item niet in het spel zit evolueert hij waarschijnlijk na 100 Poliwag-candy.

8. Zubat/Golbat/Crobat

De tweede generatie was de generatie van nieuwe evoluties en voor Zubat vormden ze bij GameFreak geen uitzondering. Als evolutie van Golbat krijgt Crobat krijgt een wat strakker uiterlijk en twee extra vleugels. Crobat is ook een van de snelste nieuwe pokémon en zal ongetwijfeld tijdens gym battles veel en wat zwakker aanvallen. Golbat evolueert net als Chansey bij een maximum vriendschapsniveau en als dit niet in de game komt waarschijnlijk met 100 Zubat-candy.

7. Onix/Steelix

De nieuwe evolutie van Onix introduceerde samen met de evolutie van Scyther het staal-type aan de Pokémon-games. Dit type is verdedigend extreem sterk en veel aanvallen van de tegenstander zullen niet goed op een staal-pokémon als Steelix werken. Daarnaast heeft Steelix een ontzettend hoge verdediging ten koste van een erg lage snelheid. We verwachten dat de Metal Coat, die nodig was om Onix in de hoofdspellen te laten evolueren zeker wordt toegevoegd, aan het spel en als dit niet zo is heb je waarschijnlijk 100 Onix-candy nodig.

6. Heracross

Heracross is badass. Het is een reusachtige herculeskever die naast zijn bug-type ook een vecht-type heeft. Heracross heeft een enorm hoge aanvalskracht en houdt van de sappen die uit bomen en planten komen. Deze kever zal rake klappen uitdelen aan alle nieuwe dark types die na de update worden toegevoegd, maar moet wel oppassen voor Houndour en Houndoom omdat hij niet goed tegen vuur kan.

5. Swinub/Piloswine

Swinub wordt gebruikt om objecten onder een dikke sneeuwlaag te vinden en heeft dan ook een dikke vacht om zich tegen de kou te beschermen. Het schattige zwijntje evolueert waarschijnlijk met 50 Swinub-candy in Piloswine. Deze pokémon is de enige pokémon met de combinatie van het ijs en grond-type en kan met zijn extreem dikke vacht harde klappen opvangen. Hij heeft met dit type wel vrij veel aanvallen waar hij zwak voor is, dus pas op tegenover wie je Piloswine zet.

4. Scyther/Scizor

Scyther was al een extreem populaire pokémon in de eerste generatie, maar in de tweede generatie zal zijn populariteit nog groter worden door zijn evolutie Scizor. De pokémon met misschien wel een van de coolste designs van alle pokémon is sterk en stevig en zeker niet sloom. Met zijn bug en staal-type hoeft hij zich enkel zorgen te maken om vuuraanvallen en zal hij kort werk maken van alle dark, psychisch, steen en ijs-pokémon. Net als Onix evolueert Scyther na gebruik van een Metal Coat, maar anders waarschijnlijk na 100 Scyther-candy.

3. Horsea/Seadra/Kingdra

In de hoofdspellen is het de sterkste pokémon van de laatste gymleider in de tweede generatie. Kingdra is de tweede draakpokémon ooit toegevoegd aan het spel en is naast een draak, ook een water-type. Kingdra is een extreem gebalanceerde pokémon die op elk gebied zeker niet zwak is. Deze pokémon zal ongetwijfeld concurrentie bieden aan de enorme hoeveelheid Gyarados en Dragonites die de gyms nu domineren. Kingdra evolueert in de hoofdspellen met een Dragon Scale, maar als dit item niet wordt toegevoegd hoogstwaarschijnlijk na 100 Horsea-candy.

2. Eevee/Umbreon/Espeon

Je hebt er ongetwijfeld al honderen Eevee's gevangen, maar ik heb goed nieuws voor je: je mag er nog meer gaan vangen! Eevee heeft namelijk in de tweede generatie twee extra evoluties gekregen. Om Eevee in een Umbreon te laten evolueren moet je hem 's nachts trainen en voor een Espeon overdag. De kans is dan ook groot dat dit in Pokémon Go ook zo zal werken en zul je Eevee overdag of 's nachts tussen een bepaalde tijdsperiode 25 Eevee-candy moeten geven voor je gewenste evolutie.

1. Larvitar/Pupitar/Tyranitar

Elke generatie krijgt er een (of twee in de derde generatie): een semi-legendarische pokémon. De Larvitar-lijn is te vergelijken met de Dratini-lijn uit de eerste generatie en is een van de sterkste pokémon-families in de volledige twee generaties. Larvitar is een schattige steen-pokémon maar evolueert uiteindelijk in de monsterlijke steen en dark-pokémon Tyranitar. Vergeleken met Tyranitar lijkt Dragonite een lief draakje en de pokédex beschrijft Tyranitar dan ook als een pokémon die bergen met de grond gelijk kan maken. Juist, laat dat maar even inzinken. Voor Tyranitar heb je ongetwijfeld 100 Larvitar-candy nodig om te laten evolueren en zal minstens net zo moeilijk te krijgen zijn als een Dragonite.