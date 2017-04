Top 10 slechte delen in geweldige series 

Grote series als GTA, Uncharted, Zelda en Halo stellen eigenlijk nooit teleur. Toch zijn er een aantal series die fans met één deel in de reeks hebben weten te kwetsen. Als de meest teleurstellende redacteur van de verder immer geweldige redactie hebben we Bas gevraagd een top 10 te maken van dit soort games.

10 Fallout 4

Fallout 4 is geen slechte game, maar het is wel een slechte Fallout. Met kale dialoog opties, een zwakker verhaal, quests die vaak maar op één manier te voltooien zijn en minder gekkigheid voelt de game als een spel dat eigenlijk beter past als een zelfstandige serie. Er is te veel gefocust op het aanpassen van je dorp en wapens en te weinig gekeken naar wat alle Fallout-delen in het verleden zo bijzonder maakten. Goed, een kleine misstap van Bethesda, maar nog altijd een topspel voor liefhebbers van het RPG genre.

9 Mass Effect Andromeda

BioWare heeft de afgelopen jaren meer veren in de reet gestoken gekregen dan dat er ruimte voor is rondom de anus. Bij Mass Effect Andromeda is dit pijnlijk zichtbaar geworden en missen in de game de elementen waar de studio de laatste jaren zo enorm voor is geprezen. Geen grensverleggende gezichtsanimaties die je compleet in de ervaring gooien, maar juist fletse gezichten die verkeerde gevoelens afgeven en een verhaal waar de schrijvers van Marvel-films nobelprijs winnaars voor de literatuur bij lijken.

8 Saints Row 3

Volition wist met Saint's Row 1 en 2 een eigen criminele sandbox game neer te zetten die genoemd mocht worden in de schaduw van Grand Theft Auto. Stoere setting, toffe wereld, aansprekende personages en een laagje humor. Daarnaast wist Volition een eigen element toe te voegen aan de serie waardoor je niet de hele tijd het gevoel had dat je GTA-Light aan het spelen bent, want je moet namelijk Respect verdienen voordat je missies kan starten. Deze Respect uitdagingen, gaan natuurlijk op eigen Saints Row manier.

Met Saints Row 3 is de studio echter een volledig andere richting in geslagen. De personages hebben nog dezelfde namen, maar dat is verder het enige dat gelijk is gebleven, de game verder is compleet over-the-top gegaan. Alles moest naar het niveau insane qua absurditeit getild worden en dat is de serie helaas niet ten goede gekomen. De balans is compleet zoek, en zoals een wijs man ooit zei:'Never go full retard!' Door de toevoeging van superpowers is in Saints Row 4 het euvel nog een klein beetje gered, met de nadruk op een klein beetje.

7 Duke Nukem Forever

Duke Nukem Forever is misschien wel de game die het langst in ontwikkeling is geweest. Meer dan 13 jaar is er over gedaan om de game af te krijgen. Het spel kreeg daardoor zijn eigen hype, want niemand geloofde nog dat Duke Nukem Forever ooit uit zou komen. Deze hype was echter veel te groot voor het spel en dus heeft de drol van Gearbox kwalitatief nul indruk weten te maken. Grafisch ondermaats, gameplay dunner dan een cheerleader met anorexia en de lengte van het verhaal valt niet goed te praten als het spel al 13 jaar in ontwikkeling is geweest.

De goedgebekte blonde spierbundel wacht nu al sinds 1996 op een fatsoenlijk vervolg. Gelukkig worden verzonnen personages niet ouder, maar wel beginnen we een beetje te vrezen voor de stemacteur die inmiddels wel een beetje van binnenuit aan het wegrotten is.

6 Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Hideo Kojima staat tegenwoordig in de Dikke Van Dale genoemd als synoniem voor kwaliteit. Met Metal Gear Solid V: Grounds Zeroes wist de Japanner ook zeker wat kwaliteit te leveren alleen is deze demo voor het vijfde deel in de serie zo kort dat het bijna diefstal is dat er een prijskaartje van 20 euro aan heeft gehangen.

Een mooi experiment voor betaalde demos, meer mag het eigenlijk niet genoemd worden. Ja, er zit wel een opmaat in naar het uiteindelijke verhaal van The Phantom Pain, maar als je terugkijkt naar wat Metal Gear al geleverd heeft in het verleden, dan is de hoeveelheid content in Ground Zeroes echt een belediging.

5. Borderlands The Pre-Sequel

Daar zit je dan als hoge baas bij 2K. Je hebt een Australische studio en zij zitten zonder project. Gelukkig heb je een leuke serie liggen als Borderlands en dat verkoopt toch wel. Zo zal het ongeveer gegaan zijn bij 2K toen er besloten werd om Borderlands The Pre-Sequel te maken. Visueel is het een en al Borderlands, maar toch mist de doorgewinterde fan de finishing touch. De game speelt prima en slecht is het ook zeker niet, maar wie de kwaliteit van een Gearbox Borderlands gewend is, weet beter en heeft waarschijnlijk geen PS Vita.

4 Resident Evil 6

Na 4 echte horrordelen en Resident Evil 5 (dat toch als een speciaal kindje mag worden gezien) staat de Resident Evil-franchise als een huis. Je verwacht dan ook dat er flink wordt uitgepakt door Capcom met het 6de deel. De waarheid is echter pijnlijker dan gezichtsanimaties in Mass Effect Andromeda. Resident Evil 6 is een zooi, de besturing is crap, de camera is crap, de verschillende campaings zijn crap en de wapens voelen aan als crap.

De kans dat je na een flinke avondstappen 's ochtends iets het toilet in knalt dat op Resident Evil 6 lijkt is ongeveer 98%. Geen hoogtepunt in de serie, gelukkig is het meest recente deel wel weer echt teruggegaan naar haar roots.

3 Batman Arkham Origins

De Batman Arkham-serie is door Rocksteady Games een paradepaardje geworden als het aankomt op superhelden games. Kwaliteit, sfeer en gameplay zijn de steunpilaren achter de serie. Het was dus ook een gewaagd idee van Warner Bros. om de WB Games Montreal een tussendeel te laten maken. De gok pakte niet goed uit en het spel, wat verder nog best prima is, weet niet in de schaduw van de Arkham delen te kruipen. Batman Arkham Origins voelt als wel redelijk als een Batman game, maar wel een waar de spandex net iets te strak. Jammer!

Voor wie zin heeft in een echt slecht deel rondom de serie, die kan nog altijd aan de slag met de Batman Arkham Origins Blackgate game voor de 3DS en PS Vita.

2 SimCity (2013)

Electronic Arts vond het een goed idee om de nieuwste SimCity always-online te maken, want dat is namelijk logisch bij een singleplayer game. Als drogreden werd er aangevoerd dat er te veel rekenkracht vereist was om de game soepel te laten draaien op de meeste computers. Dat de servers nauwelijks werkte bij de lancering en dat de grootte van je stad enorm tegenviel heeft ervoor gezorgd dat na een week de game al te boek stond als een van de grootste flops ooit.

Gelukkig heeft Cities Skylines laten zien hoe je wel een fatsoenlijke stadsimulator neer moet zetten. Helaas is de naam SimCity na tal van goede delen nu eeuwig getekend.

1 Tony Hawk's Pro Skater 5

De ooit zo legendarische skateboard-serie van de levende legende Tony Hawk staat in veel lijstjes nog altijd in de top. Het vorig jaar verschenen vijfde deel heeft echter de reputatie van de spellen in een klap kapot gemaakt. De eerste vier delen staan bol van kwaliteit en maken je een trotse gamer die oneindige combo's uit zijn controller weet te halen. In het vijfde deel ben je geen vrijgevochten acrobaat die zich niet aan de regels hoeft te houden, maar voel je je eerder je grootvader die zijn heup breekt op het Wii balancebord. Nu ik dit zelf terug lees, klinkt dit nog altijd veel cooler dan de voldoening die Tony Hawk's Pro Skater 5 je weet te geven.

In de Tony Hawk-serie zijn al meerdere crap delen verschenen, maar vorig jaar heeft Activision het enige dat echt nog heilig was in de serie van de grootste skateboarder ooit, namelijk de Pro Skater delen, stuk te maken. Eigenlijk verdient alleen Tony Hawk's Pro Skater 5 alle plekken in deze top 10 te vullen.