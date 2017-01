Samuel en Jurjen halen al sinds de NES elke Nintendo-console in huis. En op al die consoles hebben ze naar eigen zeggen als iets meer dan ontelbaar veel mooie momenten beleefd. Dus het was voor onze Nintendo-fans wel weer iets bijzonders: voor het eerst op een nieuwe Nintendo-console spelen. We hebben het uiteraard over de Switch, waarop ons dartele duo vrijdag in Frankfurt games als The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Kart 8 Deluxe, ARMS en Splatoon 2 mocht beleven. Hieronder hun bevindingen.

Jurjen over de standen van de Switch

Als handheld is de Switch een erg mooi ding. Hij ligt lekker in de hand, behalve die lage rechter stick zijn alle knoppen goed en intuïtief te bereiken. Wat me in positieve zin verraste is de scherpte van het scherm. De resolutie van 720p is absoluut hoog genoeg. Ik vond de games op het Switch-scherm zelfs strakker ogen dan op tv, waar ze in 1080p verschenen. De ‘derde stand’ van de Switch, waarbij je die twee Joy-Con-controllers los van de Joy-Con-houder kunt gebruiken om met twee spelers bijvoorbeeld Mario Kart of het verrassend leuke Snipperclips te spelen, vind ik ook een vette plus van de Switch. En natuurlijk zal ik de Switch het meest gebruiken in z’n ‘eerste stand’: om games als de nieuwe Zelda en Mario mee op tv te spelen.

Samuel over de Switch als handheld

Ja, dat scherm is echt bizar goed. De kleuren zijn vol, het zwart is goed zwart, en alles was scherp zonder van die typische kartelrandjes die je wel eens ziet bij kleinere schermen. Ik voelde echt nul behoefte om de Switch weer in z’n dock te duwen nadat ik ‘m halverwege m’n sessie met Breath of the Wild eruit had gehaald. Ik maakte me zorgen over of het comfortabel gamen zou zijn op de Switch in handheld-modus, gezien de volledige unit voor een handheld toch behoorlijk groot is, maar ook dat bleek ontzettend mee te vallen: ondanks dat het apparaat stevig en duur aanvoelt, is ie ook verrassend licht. Binnen luttele seconden was ik in Mario Kart 8 Deluxe aan het driften en powerboosten zoals ik dat eerder probleemloos deed met de Pro Controller van de Wii U, dus ja: de Switch is, hardware-technisch gezien, een handheld van jewelste.

Oh, trouwens, nu ik heb het over Pro Controllers heb: die Switch Pro Controller is een prima ding, waarvan ik alleen de d-pad wat stijfjes vond. Het uitvoeren van diagonalen was wat lastig, maar dat kan ook liggen aan het feit dat de d-pad nog niet goed ingesleten was.

Jurjen over de games van de Switch

Dan wat de games betreft: Zelda: Breath of the Wild was uiteraard weer geweldig, maar verder vond ik het aanbod in Frankfurt wat karig. Dat 1-2-Switch deed me helemaal niks. Ik snap best dat het op feestjes kan werken, en dat het best origineel is, dat je (sommige) minigames speelt zonder naar het scherm te kijken. Maar het kwam op mij vooral over als kleine demootjes die het bestaansrecht van de Joy-Cons moeten rechtvaardigen. Dat gevoel heb ik in iets mindere mate ook bij ARMS, waarin je boksbewegingen met die dingen moet maken. Het is nieuw en best cool gemaakt, maar mij pakt het niet. Mario Kart 8 Deluxe deed dat wel, zeker ook met die nieuwe Battle Mode. Maar het blijft een uitgebreide versie van een game die ik al heb. Dat gevoel had ik zelfs nog sterker bij Splatoon 2. Dat mag wat mij betreft geen sequel heten. Het is eigenlijk gewoon dezelfde game, maar dan met wat extra wapens en arena’s. Vond jij het aanbod ook zo teleurstellend?

Samuel over de games van de Switch

1-2-Switch was zo’n typisch gevalletje 'leek me niks, bleek uiteindelijk best leuk' te zijn, waarbij ik vooral werd overtuigd door de minigame Quick Draw, waarbij je à la Clint Eastwood je tegenstander als eerste moet neerknallen. De Joy-Con registreert daarbij niet alleen de snelheid van je 'schot', maar ook de hoek waarin je ‘m vasthield, om zo te kijken of je correct geschoten had. Genoot ik oprecht van. Het slechtste aan 1-2-Switch vind ik daarom voornamelijk dat ‘ie niet gratis met de console gebundeld wordt. Was een mooi, Wii Sports-achtig gebaar geweest. ARMS was het tegenovergestelde: leek me geweldig, bleek minder leuk te zijn dan verwacht. Al kwam dat deels door ’t feit dat het meisje dat mij de besturing uitlegde niet wist of (en hoe) er geblockt kon worden, wat mijn sessie met de game nogal een handicap gaf. Achteraf kwam ik erachter dat ARMS ook gewoon gespeeld kan worden met een traditionele besturing, en toen kreeg ik al wat meer hoop in dit Punch-Out!! meets Splatoon experiment. Splatoon 2 vond ik dope (meer van hetzelfde, in dit geval helemaal prima) en ook Mario Kart 8 herbeleven vond ik stiekem gewoon uitstekend. Maar ja, het complete aanbod is met gemak de achilleshiel van de Switch.

Jurjen over de prijs van de Switch

Over achilleshielen gesproken: de prijzen vallen ook niet echt mee, hè? 330 euro voor de console. 50 euro voor één extra Joy-Con, 80 voor een setje. En dan moet er natuurlijk nog een hoesje bij om de Switch in je tas te beschermen. Het wordt wel een erg duur verhaal zo, om Zelda: Breath of the Wild en Mario Kart 8 Deluxe te kunnen spelen tot die coole nieuwe Mario in november of zoiets verschijnt. Ik denk dat dit een pittig eerst jaartje voor de Switch gaat worden. Gelukkig is het apparaat zelf mij wel heel goed bevallen. Want daar valt of staat alles mee.

Samuel over de toekomst van de Switch

Ja, de Switch is geen goedkope bedoening en de accessoires voelen al helemaal te duur, maar die prijzen hebben wel een reden. Die HD rumble is behoorlijk nieuwe tech, bijvoorbeeld, wat de verrassend hoge prijs van de Joy-Con verklaart. En zeventig euro voor een Pro Controller? Klinkt absurd, maar als je bedenkt dat ie dezelfde HD rumble bevat, NFC-functies heeft (je kunt er amiibo mee scannen!) én een gyroscoop, dan is het wel al wat logischer. Maar goed, de focus had sowieso minder op de hardware gelegen als er een betere software line-up was geweest, en die is er helaas niet. Ik denk niet dat dit uiteindelijk héél problematisch gaat zijn (de Switch zou zelfs mét een betere line-up alsnog drie weken lang louter een Zelda-machine zijn) maar jammer is het zeker. Zoals je echter al zei: het apparaat zelf is érg goed bevallen. Alle twijfels rondom de kwaliteit van de daadwerkelijke console zijn weggenomen, dus ik ben er gewoon als de kippen bij op 3 maart. Als ze bij Nintendo vanaf nu hard hun best doen om de software net zo aanlokkelijk te maken als hun hardware, dan kan de Switch wel eens heel groot worden.