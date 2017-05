Er heerst een vloek op Superman-games. Alie is niet bijgelovig, maar toen ze deze feature schreef, kwam ze tot de pijnlijke ontdekking dat de Man of Steel nog niet echt eer aan is gedaan. Van het slechtste tot het beste; lees snel meer over de geschiedenis van Superman in games.

In 1933 werd Superman in het leven geroepen door high school-leerlingen Jerry Siegel en Joe Shuster. In 1938 verkochten zij hun idee aan Detective Comics, het toekomstige DC Comics. Superman maakte zijn debuut in Action Comics #1. Vervolgens verscheen hij in radioprogramma's krantenstrips, tv-programma's, films en games.

Deze feature gaat natuurlijk over dat laatste medium. Wat is de geschiedenis van Superman in games?

Wie is Superman?

Man of Steel, Man of Tomorrow en The Last Son of Krypton; we kennen Superman onder vele namen, maar zijn verhaal is vrijwel altijd hetzelfde. Superman is geboren als Kal-El op de planeet Krypton. Hij werd als kind door zijn vader Jor-El naar aarde gestuurd, vlak voor de vernietiging van Krypton. Kar-El werd gevonden door een boerenstel in Kansas. Zij voedden hem op als Clark Kent. Al vroeg in zijn jeugd bleek Clark een aantal bovenmenselijke eigenschappen te bezitten. Als volwassen man besloot hij deze in te zetten ten bate van de mensheid en nam hij de geheime identiteit Superman aan.

Superman woont in de stad Metropolis en werkt als Clark Kent bij de krant Daily Planet. In veel van de verhalen is hij verliefd op Lois Lane en doet Lex Luthor dienst als zijn aartsvijand. Ook is hij vaak onderdeel van de Justice League, en een bondgenoot van Batman en Wonder Woman.



Alle Superman-games op een rijtje

Al in 1979 konden gamers aan de slag met Superman. De game kreeg simpelweg de naam Superman mee en was te checken op de Atari 2600. Het is in deze game aan jou om een brug te repareren die vernietigd is door Lex Luthor. Ook dien je je aartsvijand gevangen te nemen, een telefooncel in te stappen om te veranderen in Clark Kent en naar de Daily Planet te reizen. Het is de bedoeling dit zo snel mogelijk te doen. Als je wordt geraakt door Kryptonite raak je het vermogen boeven te vangen kwijt. Het medicijn hiertegen is een zoen van Lois Lane.

In 1985 volgde Superman: The Game voor Commodore 64, en later Atari 400/800. Superman maakte in 1988 een uitstapje naar de arcadehallen. Een jaartje later volgde Superman: The Man of Steel voor vrijwel elk denkbaar platform uit de tijd. De opvolger die in 1993 uitkwam, kreeg in Amerika de naam Superman. Voor Europeanen werd het echter een tikje verwarrend. Zo kennen wij die game voor de Mega Drive eveneens als Superman: The Man of Steel... En ook de game die daarna volgde voor Sega Master System en Game Gear ontving voor de derde maal op rij exact dezelfde titel.

Gelukkig verscheen in 1995 The Death and Return of Superman voor de SNES en Mega Drive. Deze game werd in 1997 opgevolgd door Superman op de Game Boy. De Man of Steel maakte in 1998 zijn opwachting op PC met het educatieve Superman Activity Center.

Superman: The New Adventures – de slechtste game ooit?

In 1999 verscheen Superman: The New Adventures, meestal Superman 64 genoemd. In deze 3D-game voor de Nintendo 64 moet onze held zijn vrienden redden uit een VR-replica van Metropolis. Het klinkt zo op papier nog niet eens zo slecht, maar dat was het wel... Besturing, graphics en gameplay; Superman 64 is volgens critici zelfs een van de slechtste games ooit. Ontwikkelaar Titus wilde er echter niets van weten: volgens hen was de feedback vanuit de doelgroep namelijk “overweldigend positief”.

Het feit blijft echter dat de meeste Superman-games geen gold awards binnenslepen. De franchise heeft de reputatie van nogal slechte kwaliteit te zijn. Er wordt zelfs wel eens gesproken van de “Superman curse”.



Superman-games in de zeroes

Superman: Shadow of Apokolips kwam in 2002 uit op PS2 en GameCube. Datzelfde jaar kreeg de Xbox ook een eigen game met Superman: The Man of Steel. Superman: Countdown to Apokolips is de volgende game in dit overzicht. Deze game verscheen in 2003 op de Game Boy Advance.

Aangezien we hier met een volledig overzicht te maken hebben, mag Superman The Greatest Superhero uit 2005 voor Vtech ook niet ontbreken. Zeker aangezien het aantal games dat echt puur om Superman draait eigenlijk vrij gering is... Superman Returns (Nintendo DS, PS2, Xbox en Xbox 360) en Superman Returns: Fortress of Solitude (GBA), die beide in 2006 verschenen, zijn namelijk de laatste toevoegingen aan deze lijst.

Toch een klein beetje Superman

Er zijn overigens ook een aantal Superman-games nooit uitgekomen in Europa. Zo is de eerste Superman nooit in Nederland uitgekomen. Datzelfde geldt voor Superman (1987; NES). Maar over het algemeen blijft de Man of Tomorrow qua aantallen games een klein beetje achter bij medesuperhelden.

Gelukkig zijn er voor de fans echter nog best wel wat games waarin Superman in ieder geval even langskomt. Zo zijn er de Justics League-games: Justice League Task Force (1995), Justice League Heroes (2006) en Justice League Heroes United (2009). Of wat denk je van de Lego-games: Lego Batman 2: DC Super Heroes (2012) en Lego Batman 3: Beyond Gotham (2014)?

Ook voor de vechtliefhebber zijn er meerdere Superman-games te checken. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk Injustice 2, dat 19 mei uitkwam op PS4 en Xbox One. Andere fighters zijn Mortal Kombat vs. DC Universe (2008) en Injustice: Gods Among Us (2013). En zelfs als je geen cent te makken hebt, kun je aan de slag met Superman. Probeer in dat geval DC Universe Online (2011).

De betere Superman-games

De Superman-vloek lijkt verdacht echt. Zo zijn de hierboven genoemde games waarin de superheld zijn spotlight deelt, veelal een stuk beter dan de games waarin hij de hoofdrol speelt. Er zijn echter twee uitzonderingen die voor grote fans toch enigszins de moeite waard zijn.

Zo is er Superman: Shadow of Apokolips, dat dezelfde cel-shaded-animaties in de cut scenes gebruikte als we kennen uit Superman: The Animated Series. Ook hoor je dezelfde voice actors in deze game. Het draait allemaal om de Interbots, die zeer krachtige wapens gebruiken, afkomstig van Apokolips. Achter deze snode plannen zit Lex Luthor, die in het geheim samenwerkt met Darkseid. Superman treft verder ook nog Parasite, Metallo en Livewire.

Ten tweede benoem ik Superman: The Man of Steel (die uit 1989). Deze game is verdeeld in nogal divers aanvoelende levels. Deze zeven secties variëren van een soort van 3D-vlieglevel, tot side en vertical scrolling levels waarin je onder meer Lois Lane vechtend moet bevrijden en een space shuttle door een asteroïdeveld moet leiden. Zoals in die tijd nog vrij gewoon was, zitten er grote verschillen tussen de versies van de game. Een aantal mist bijvoorbeeld het zevende level. Over het algemeen worden 16-bit-versies veel beter beoordeeld dan de 8-bit-versies.



De toekomst van Superman-games

Afgaande op de geschiedenis is het lastig positief gestemd te zijn over de toekomst van Superman in games. Gek genoeg doet Batman, die toch vaak in één adem genoemd wordt met Superman, het (tegenwoordig) verrassend goed...

Maandenlang gaan er al geruchten dat Rocksteady bezig is met een Superman-game. Op zich een vrij aannemelijk verhaal, aangezien de studio verantwoordelijk is voor de Batman: Arkham-games. Daarbij komt nog dat Superman-acteur Henry Cavill in ieder geval al heeft laten weten zin te hebben een bijdrage te leveren.

Hoogste tijd voor een echt goede Superman-game, toch? Of hebben jullie wellicht al een favoriete game met de Man of Steel in de hoofdrol? Laat dit en meer weten in de comments!