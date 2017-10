Omdat de komende week vol zit met vette titels besloten wij dat dit een mooi moment is om een nieuwe rubriek te starten. Voortaan gaan we je op iedere maandag laten weten wat PU.nl allemaal voor je in petto heeft, dan zijn jullie daar ook weer van op de hoogte!

We starten een nieuwe rubriek aan het begin van de week omdat 1. maandag een fucking dooie dag is qua nieuws 2. het leven draait om hype en we willen jullie je laten verheugen op al het moois dat we per week op PU.nl gaan droppen. Op deze manier weten jullie een beetje wat jullie te wachten staan, al zullen we uiteraard nog spontaan met briljante verrassingen komen om jullie en onszelf bijna dagelijks te verrassen met sterke staaltjes journalistiek.



De Blockbuster Bonanza Livestream

Laten we maar meteen met het hoogtepunt van de week beginnen, wat dan wel weer aan het einde van de week is. Want zoals jullie vast weten is aanstaande vrijdag de 27e een heel bijzondere dag, aangezien er drie enorme knallers uitkomen: Super Mario Odyssey, Assassin’s Creed Origins én Wolfenstein 2: The New Colossus! Uiteraard moet dit gevierd worden en dat gaan we zeker doen! Op vrijdag gaan we namelijk samen met onze redactiegenoten, Gamer.nl en Insidegamer.nl, live al deze titels achter elkaar aan checken tijdens de Blockbuster Bonanza Livestream. We hebben ook nog eens te gekke prijzen om weg te geven tijdens deze livestream, dus zorg ervoor dat je onze knappe koppen de hele dag komt bewonderen, dan loop je niks mis!





Features: Super Mario Odyssey, kutseries en Need for Speed

Buiten deze lijpe stream hebben we uiteraard nog een paar vette features voor je in de aanbieding. Morgen gaat PeterKoelewijn je vertellen over gameseries die terecht het loodje hebben gelegd. Er is wat dat betreft natuurlijk een hoop keuze, maar onze PeterKoelewijn weet altijd verrassend uit de hoek te komen.

Houd dus je hoedjes maar vast! Over hoedjes gesproken; verwacht deze week ook het een en ander over Super Mario Odyssey, waaronder natuurlijk de review, maar ook een feature van Alie en een video waarin je als het goed is kneitervrolijk van gaat worden.

Ben je een beetje bekend met Need For Speed? Petrolhead Florian zal woensdag je kennis testen met zijn ultieme NFS-quiz, hoewel je nooit weet met Floor, dus chief Wouter zal misschien ff een reminder richting Zeist moeten sturen.





Video's: Destiny 2, grappige shit en

Natuurlijk hebben we ook nog wat video’s die je kant op komen. Verwacht weer een aflevering van Wookie Leaks, maar we hebben ook nog South Park: The Fractured But Whole lopen capturen, waarin we hopen aan te kunnen geven dat die game lol is.

In het teken van Destiny 2´s PC-release hebben we dinsdag een fijne vid over Neerlands trots bij Bungie, tekenbaas Jesse van Dijk.



Verzoekje van de week

Het najaar is aan het knallen als een idioot, dus er komen een vrachtlading reviews aan deze maanden. Deze week hebben we sowieso de reviews van GT Sport (staat al online) en Assassin's Creed Origins, maar we missen er nog eentje. Toch, Koskola?

Correct! Simon is al veeeeeeeeeeee3eeeeeeel te lang bezig met deze game (Wouter wilde 'm niet doen, aangezien deel 1 niet z'n favo game ever is) en levert zijn review als het goed is morgen of overmorgen bij ome Ed in. Dan tovert ondergetekende (Tingle) hem even om naar een online-versie en kan Koskola ook weer met een gerust hart naar bed.

Oh, reken trouwens deze week nog niet op de review van Wolfenstein 2: The New Colossus, want Bethesda levert dus al sinds DOOM geen vroege codes meer. Best kut.

Zo, dat wordt een lekker weekje, niet waar? We wensen je veel browse-genot deze week en blijf ff hangen op PU.nl!