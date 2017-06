Super Lucky’s Tale – E3 2017 Mini-Preview 

Wat is het?

De opvolger van Lucky’s Tale, de VR launch game voor de Oculus Rift. Super Lucky’s Tale wordt echter verrassend genoeg niet gespeeld in VR, maar gewoon op een TV of beeldscherm, op de PC en Xbox consoles. Ik heb de game op de gloednieuwe Xbox One X gespeeld en was behoorlijk onder de indruk van Lucky’s nieuwe kleurrijke avontuur!

Waarom is het vet?

Sowieso omdat er tegenwoordig veel te weinig leuke platform games uit komen en Super Lucky’s Tale er buitengewoon prachtig uitziet in 4K op de nieuwe console van Microsoft. De game speelt heerlijk weg en Lucky is ontzettend schattig, maar ook de gameplay is goed uitgewerkt. Het doet erg denken aan platform games zoals die hoogtijdagen hadden op de PS2 en ik mis dit soort games heel hard.

Waarom is het niet vet?

Omdat ik stiekem had gehoopt dat Super Lucky’s Tale ook in VR speelbaar zou zijn. Het vervelende is dat de engine waarop Super Lucky’s Tale draait, duidelijk met VR in het achterhoofd is ontwikkelt en dat merk je op een slechte manier op een TV/monitor. Zo is de camera bijvoorbeeld niet direct bestuurbaar zoals in andere platform games, maar verschuift de camera steeds een beetje, zoals bijvoorbeeld in een God of War game. Dat is raar in een platform game, waarin je vrij om je heen wil kijken. Buiten dat was de framerate nog om te janken, maar ik verwacht dat dit een kwestie is van de game nog een flinke polish te geven.

Gaat deze game scoren?

Oh mijn neukende god, wat hoop ik hard dat Super Lucky’s Tale goed gaat scoren! Het eerste deel heeft het uiteraard ook niet goed gedaan op de Oculus Rift, al was het maar omdat er nog maar weinig gamers de VR headset thuis hebben liggen. Ik hoop van harte dat ontwikkelaar Playful wat centen verdient aan Lucky’s Tale en dat er nog meer delen mogelijk worden, want ik hou zo vreselijk veel van dit genre. Toch ben ik bang dat de meeste gamers Super Lucky’s Tale links laten liggen, maar als ik eerlijk ben, snap ik daar geen bolle reet van. Meer van dit soort platform games, please!