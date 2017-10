Samsung 960 Pro: de absolute koning van SSD’s 

Voor de allerkortste laadtijden en de beste ervaring in games kom je eigenlijk niet meer onder een SSD uit tegenwoordig. Maar de ene SSD is de andere niet, sommige schrapen een paar seconden van je laadtijd af, terwijl anderen een derde of meer van je laadtijd af choppen. En daar zit de Samsung 960 Pro, die volgens Floris dankzij allerlei moderne snufjes met recht de koning van de SSD’s mag heten.

Dit artikel wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung, de inhoud is volledig bepaald door Floris.

Als je weleens eerder een Samsung SSD in je PC hebt gehad – al helemaal als dit een NVMe-SSD was – dan weet je hoe idioot snel deze zijn. Dankzij de NVMe-interface kan deze SSD ongeveer 2100MB per seconden wegschrijven, oftewel elke seconde meer dan 2GB. Dit is genoeg om een hele 4K/HDR blu-ray in 20 seconden weg te schrijven. De leessnelheid is nog hoger, met 3,5GB per seconde kan je de hele GTA V installatie in achttien en een halve seconde(!) uitlezen.

Uit de benchmarks blijkt dat de 1TB-schijf die ik heb getest netjes voldoet aan de specificaties, de Samsung 950 Pro 256GB die ik er tegenover heb gezet, is al een aantal jaartjes in gebruik, maar laat nog steeds een verdienstelijke snelheid zien ten opzichte van de veel snellere 960 Pro. Het grootste pijnpunt van de 960 Pro komt hier echter naar boven: het merkbare verschil is wellicht niet groot genoeg om het prijsverschil met oudere - en goedkopere - SSD's te verantwoorden.



Supersnel

De snelheid is mogelijk omdat de NVMe-interface die de Samsung M.2 SSD’s gebruiken een veel hogere maximale snelheid heeft dan de oudere SATA-standaard. SATA is gemaakt met harde schijven in het achterhoofd, waardoor de interface niet toereikend is voor de allersnelste SSD’s. Een ander nadeel van SATA ten opzichte van NVMe is dat SATA via de chipset van je moederbord moet gaan, terwijl NVMe direct over de PCIe-bus gaat, die direct in verbinding staat met je CPU. NVMe zorgt niet alleen voor een hogere snelheid, dankzij de M.2 vorm-factor die Samsung heeft gekozen hoef je geen extra kabels naar je SSD te trekken: het enige wat je hoeft te doen is hem in de M.2 slot te knallen en je kan aan de slag.





Nu is snelheid niet alles bij een SSD, zeker als het je hele Steam Library moet huisvesten. In vorige generaties waren NVMe M.2 SSD’s nog beperkt tot een halve terabyte, maar dankzij Samsung’s 48-laags-3D-NAND kunnen ze een die maken van 256Gbit. Dat is op zichzelf al een indrukwekkend getal (geloof me maar), maar de echte innovatie komt kijken bij het stapelen van deze dies om tot de capaciteiten van 1TB en 2TB te komen. Bij de 1TB-uitvoering van de 960 Pro worden vier packages gebruikt van acht dies elk: 4 × 8 × 256Gbit = 1TB. Bij de 2TB-uitvoering heeft Samsung het voor elkaar gekregen om vier maal zestien dies (!) op elkaar te stapelen om zo een M.2 SSD te maken die evenveel data kan huisvesten als een high-end harde schijf die 100 keer zo groot is.

Betrouwbaar

De Samsung 960 Pro is niet alleen waanzinnig snel, hij gaat ook nog eens ontiegelijk lang mee: je krijgt standaard vijf jaar garantie bij je schijf, maar ze zullen waarschijnlijk nog veel langer meegaan dan dat. De 1TB-uitvoering die ik heb getest, is bijvoorbeeld gewaardeerd op 800 weggeschreven terabytes. Zelfs als je elke dag vier games installeert zoals Battlefield 1, die 50GB groot is, gaat je SSD 10 jaar mee!