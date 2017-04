Ryzen 5, Intel X299 en de dunste GTX 1070 ooit - Hardware Hitjes 

AMD bindt de strijd aan met Intel voor het CPU-middensegment, Intel komt eindelijk weer met een platform voor rijke tattas en Galax heeft de dunste GTX 1070 ooit. Dit zijn de hardware hitjes van de afgelopen week!

Ryzen 5-chips verkrijgbaar in Nederland

Bij de aankondiging van de eerste Ryzen-chips een maand of twee geleden liet AMD weten dat ze een tegenhanger gingen lanceren voor Intel's i5-CPU's. Dat hebben ze nu gedaan, want de Ryzen 5-CPU's zijn sinds enkele dagen beschikbaar op de Nederlandse markt. Het gaat om de Ryzen 5 1500X en de 1600X, die respectievelijk voor 209 euro en 269 euro over de toonbank gaan. Vooralsnog zijn er alleen maar deze twee CPU's, de vier-core R5 1500X en de zes-core R5 1600X dus, maar later komen er ook non-X varianten van deze chips die iets lager geklokt zijn en niet kunnen overklokken.

De Ryzen 5 1600X wordt geleverd zonder CPU-koeler, bij de Ryzen 5 1500X zit een Wraith Spire CPU-koeler inbegrepen. Later dit jaar komt AMD nog met de Ryzen 3-lineup die, inderdaad, moet concurreren met de Intel i3 catalogus.

'Intel X299 rond juni beschikbaar'

Over Intel gesproken: het is alweer drie jaar geleden dat zij voor het laatst een nieuw platform hebben gelanceerd voor de zogenaamde enthusiasts, consumenten die het geen probleem vinden om meer dan duizend euro voor een CPU neer te leggen. Het laatste platform voor deze enthusiasts was X99 'Wellsburg', die uit augustus 2014 stamt. Tijd dus voor een nieuw platform, zo gaan de geruchten tenminste. Benchlife heeft een interne presentatie van Intel in handen die claimt dat X299 'Basin Falls' niet in augustus gaat lanceren, zoals aanvankelijk gedacht, maar in juni. X299 moet ondersteuning krijgen voor Skylake-X en Kaby Lake-X processoren, die respectievelijk tien en vier cores gaan krijgen. Die vier cores is opvallend, want traditiegewijs staat het *99 platform bekend om zijn hoge aantal cores.

Hoe werkt een harde schijf?

Harde schijven zijn al pak-em-beet veertig jaar een onmisbaar component voor computers, maar weinig eigenaren van een PC kunnen je vertellen hoe zo'n bak met draaiend metaal nou eigenlijk werkt. Seagate, een van de grootste fabrikanten van harde schijven, heeft daarom samen met animagraffs een toffe pagina gemaakt die van elk miniscuul component in een harde schijf uitlegt wat die doet en hoe het werkt. Check em op Animagraffs.com

De dunste GTX 1070 ooit

Iets wat ooit een onbreekbare trend leek hebben we bij Nvidia's Pascal lineup eigenlijk nog maar weinig gezien: single-slot videokaarten. Gelukkig is fabrikant Galax hier om die trend weer in gang te zetten met de Galax GeForce GTX 1070 Katana, de (tot nu toe) krachtigste single-slot videokaart. De kaart is slechts 16mm hoog en gebruikt een 50mm ventilator en een koperen koelblok om de GTX 1070 koel te houden. Galax heeft een eigen kleinere printplaat ontwikkeld die het mogelijk maakt om de kaart zo dun te maken. Je betaalt wel een prijs voor dit kleinere formaat: de kaart heeft maar één DVI-D, HMDI en DisplayPort-aansluiting. Helaas is over de adviesprijs nog niks bekend, maar reken er maar op dat je een dikke premium betaald voor dit kleinere formaat.





Launchdate RX 500-series bekendgemaakt

Videocardz heeft een gelekte diavoorstelling weten te bemachtigen die alle details van de RX 500-series uiteenzet, inclusief de launchdate van 18 april. De kaarten zijn net zoals de 400-series gebaseerd op de Polaris-architectuur, maar hebben een kleine boost gekregen ten opzichte van de 400-kaarten. De nieuwe GPU's lijken niet bedoeld voor consumenten die net een RX 480 hebben gekocht bijvoorbeeld, maar voor gamers die nog een oudere kaart hebben. Dat blijkt wel uit het feit dat AMD de 500-series vergelijkt met de twee jaar oude 300-series. Daarnaast staat in een van de laatste dia's 'It is time to upgrade' en 'A better reason to upgrade your old GPU'. Over de prijzen is nog niks bekend, maar daar horen we op de achtiende ongetwijfeld meer over.