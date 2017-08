PU op Kroegentocht: de beste bars en cafés in games 

Hé, lekker weekend gehad? Nog wezen stappen, of drink je misschien liever een drankje in een fictieve kroeg? Dat kan allemaal, want ons favoriete medium zit bomvol gezellige uitgaansgelegenheden! Ga mee op kroetentocht langs de beste bars, pubs en cafés in games.

Ik zou niet durven roepen dat gamepersonages over het algemeen enorme zuipschuiten zijn, maar net als in het echt zijn er in de virtuele wereld meer dan genoeg geledenheden om een drankje of twee te nuttigen! Soms gewoon om even lekker bij te komen van al het geavontuur, maar vaker nog onderdeel van het avontuur zelf en niet zelden ook het toneel van een fikse shootout of knokpartij. Een goede kroeg voegt een stukje geloofwaardigheid en geborgenheid toe, en kan zeer bepalend zijn voor de sfeer van de gamewereld.

Sommigen zijn zo tof dat we ervan balen dat we er niet in real life een biertje kunnen doen. Anderen zijn afschuwelijk, maar bijzonder of memorabel op hun eigen unieke manier. Zie hier, in willekeurige volgorde, een nauwkeurig geselecteerde selectie van de beste, meest gastvrije, hipste, soms zelfs meest iconische of natuurlijk gewoon de gezelligste bars en cafés in games. Proost!



Lefty´s Lounge - Leisure Suit Larry

De titel ranzigste tent in games gaat zonder twijfel naar de stamkroeg van Larry Laffer. De ronduit iconische Lefty’s Lounge, ook wel bekend als Lefty’s Bar, of simpelweg Lefty’s is voor de oudere generatie gamers de plek van heel wat virtuele ‘eerste keren’! De zaak laat zich kenmerken door een ordinaire uitstraling, zwakzinnige stamgasten, wanhopige prostituees en WC’s die al jaren geen schoonmaker meer gezien hebben. Ieder weldenkend mens zou er niet dood gevonden willen worden. Maar Larry is geen weldenkend mens en als hij niet uitkijkt wordt hij er ook daadwerkelijk dood gevonden!

Tip van de barman: Bier, wijn of whiskey. Kies er een, ga zitten en hou je bek.





Calavera Café - Grim Fandango

Van de vele uitgaansgelegenheden die het bruisende Rubacava rijk is, is The Blue Casket de meest hippe tent, maar als je op zoek bent naar wat meer sophistication, dan is Calavera Café natuurlijk de place to be. Omgebouwd van een goedkoop cafetaria tot een even luxe als intiem grand café, met roulette tafels en een grote oranje demon achter de piano. Ja, eigenaar Manny Calavera weet duidelijk precies wat de veeleisende dode op doorreis nodig heeft, al mengt hij zich het liefst zo min mogelijk met zijn klanten.

Tip van de barman: ‘Marillo de Oro’ natuurlijk! Een fijne kaneellikeur met stukjes goud erin. Stevig aan de prijs, maar zoals Manny zegt: “Nothing but the best for my customers… my rich customers”.

Armadillo Saloon - Red Dead Redemption

Net als alles in Rockstars cowboy-epos, zijn ook de horecagelegenheden zo heerlijk cliché spaghetti western als maar zijn kan. Wie echt die authentieke wild west sfeer wil proeven en niet bang is voor een blauwe boon in zijn knar, kan terecht bij de saloon in Armadillo. Laat je paard bij de deur en neem gezellig een borrel met de plaatselijke outlaws. Geniet van het gezelschap van de dames van plezier of waag een gok in een potje poker. Het kan allemaal, maar onthoud: ga altijd met je rug naar de muur zitten, vooral als je van plan bent om vals te spelen...

Tip van de barman: Een echte cowboy drinkt Whiskey.

The Hound pits pub - Dishonored

Zoals eigenlijk heel Dunwall, is deze herberg in het Old Port District een beetje vergane glorie. Je kunt de mufheid bijna door je scherm ruiken, maar desalniettemin is het een prima bestemming voor een biertje en een babbeltje tussen het sneaken door. Sinds de komst van de rattenplaag is de klandizie wat afgenomen, maar dat betekent gelukkig ook dat de hondengevechten waar de Hound Pits Pub zijn naam aan te danken heeft zijn gestopt. Corvo en kornuiten hebben er hun thuisbasis van gemaakt, maar als je ze lief aankijkt en loyaliteit zweert aan de keizerin, dan ben je vast meer dan welkom.

Tip van de barman: Een flinke pint Hound Pits Draft, rechtstreeks uit eigen brouwerij. Wat je ook neemt, vermijd de wijn! Die schijnt te zijn aangelengd met rivierwater...





The Milk Bar - The Legend of Zelda: Majora’s Mask

In Hyrule drinkt men geen alcohol, maar is zuivel de drank naar keuze. Dat klinkt redelijk onschuldig als je nog nooit A Clockwork Orange hebt gezien, maar toch is ook Nintendo’s versie van de Milk Bar best wel ruig. Zo is het een behoorlijk exclusieve tent, waar je alleen binnenkomt als je lid bent, maar als je dan eenmaal binnen bent (met je koeienmasker) dan heb je ook wat. Melk van de hoogste kwaliteit, prima sfeer en dankzij Link is ook de geluidskwaliteit prima in orde.

Tip van de barman: De Chateau Romani, een beroemde witte vintage van de Romani Ranch. 200 Rupees graag!

The Fighting McDonagh´s Tavern - BioShock

Voor al het decadente volk in Rapture zijn er meer dan genoeg plekken om te ontspannen, terwijl er voor de arbeiders van de onderwaterstad eigenlijk maar één tent is waar ze terecht kunnen: de kroeg van Bill McDonagh in Neptune’s Bounty. Deze rustieke uithoek heeft de uitstraling van een echte irish pub en biedt dankzij grote ramen een prima uitzicht om een lekker pintje bij te drinken. Bovendien is het ontiegelijk koud op de bodem van de oceaan, dus dankzij tactische plaatsing van de leidingen hoef je je nooit zorgen te maken om lauw bier.

Tip van de barman: De kruidige, bitter-zoete Tennesee 111 Horse Ale is zeker een aanrader voor de fijnproever, al drinkt een Ryan Club Beer Ale net wat lekkerder weg in combinatie met je dagelijkse dosis Plasmids.

The Pelican Inn - Uncharted 3

Het toneel van de meest legendarische bar fight die we in een game gehad hebben kan natuurlijk niet ontbreken in deze lijst! Maar naast dat het een prima locatie is voor een flinke knokpartij, is het ook nog eens een van de mooiste virtuele barren die we ooit gezien hebben. Als je je thuis voelt in een stereotype Engelse pub, rijkelijk gedecoreerd met veel hout, glas in lood en traditionele tappen, dan is dit de place to be.

Tip van de barman: Als je klaar bent met kale mannen voor hun bek slaan, dan zou ik gewoon een Guinness nemen...

Lion’s Pride Inn - World of Warcraft

Een beetje fantasy MMO kan natuurlijk niet zonder een breed aanbod aan inns en tavernes en daar heeft Blizzard ons prima in voorzien. Van de Pigs and Whistle in Stormwind, tot The Grim Guzzler in Blackrock Depths; Azeroth zit vol met gezellige plekken om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. Geen enkele plek is echter zo geliefd als de Lion’s Pride Inn, in Goldshire. Het is er altijd goed druk (al doet onderstaande afbeelding anders vermoeden) en voor de deur is een populaire plek om te duelleren tegen andere spelers. Het is dan ook niet voor niks dat juist deze inn schittert in de Warcraft film!

Tip van de barman: Thunder Ale en mead in overvloed, maar als je echt iets stevigs wil, vraag dan of ze Bradenbrook Gorse Wine op voorraad hebben.

7th Heaven - Final Fantasy VII

Waarschijnlijk de coolste bar van alle Final Fantasy games is natuurlijk de bar van Tifa Lockhart, in Sector 7. Want alleen de coolste bars zijn een dekmantal voor een geheime terroristische organisatie en nog cooler wordt het wanneer het hoofdkwartier van deze organisatie te bereiken is via een geheime lift, in de vorm van een flipperkast. Buiten dat hangt er ook gewoon een lekkere rauwe, trucker bar-achtige atmosfeer, waarvan we heel erg benieuwd zijn hoe dit gaat uitpakken in de aankomende remake van Final Fantasy VII.

Tip van de barman:Vraag Tifa of ze die Hero drinks al binnenheeft.

The Scummbar - The Secret of Monkey Island

Voor de meeste piraten die aanmeren in de haven van Melée Island is de binnenkant van de Scummbar het enige wat ze van het eiland zien. Dat is ook niet gek, want het is er eigenlijk altijd beregezellig, al moet je niet raar opkijken als je uitgelachen wordt om je stomme naam. Trouwens ook niet onbelangrijk: de Scummbar heeft de meest catchy muziek van de hele Tri-Island Area.

Tip van de barman: Moet je dit echt nog vragen? Het enige wat hier geschonken wordt is Grog. Een verfrissende mixdrank, volgens lokaal recept met één of meer van de volgende ingrediënten: kerozine, propyleenglycol, kunstmatige zoetstoffen, rum, zwavelzuur, accuzuur, red dye #2, scumm, motorolie en/of pepperoni.

Stamkroegen van de redactie

Hier zouden onze redacteuren wel eens een drankje willen doen:





Samuel:The Lumpy Pumpkin - The Legend of Zelda: Skyward Sword

Wouter:De Rocket Bar in Ulence Flats - Space Quest 1

Dennis:Heart Beats Bar - Shenmue

PeterKoelewijn: The Cock & Plucker - het hoofdmenu van Conker’s Bad Fur Day

Alie:Flux - Mass Effect 2

Marvin: Armadillo Saloon - Red Dead Redemption

Laura: Mos Eisley Cantina - Lego Star Wars 2

Florian: 7th Heaven - Final Fantasy VII

Graddus: de stripclub uit Duke Nukem 3D

Het is mooi geweest, tot zover de tips van deze kroegtijgers. Wat is jouw favoriete tent in een game? Deel het met ons in de comments. En, vergeet niet: geniet, maar drink met mate(n)!