PU Interieuradvies: de mooiste huizen in games 

‘Eigen Huis & Power’, ‘De Unlimited Verbouwing’, ‘PUwonen’, ‘Help, mijn avatar is klusser!?’… verzin maar een leuke naam voor dit stukje woonmagazine, want we gaan het over huizen hebben. Huizen van gamepersonages welteverstaan! Van nederige stulpjes tot de meest patserige villa's, dit zijn de mooiste woningen in games.

Als het om ons eigen huis gaat, dan is de gemiddelde gameliefhebber vooral geïnteresseerd in een fatsoenlijke gameroom, of op zijn minst een comfortabele bank, niet al te ver verwijderd van een LED-TV van formaat. PU-redacteuren patsen zelf maar al te graag met hun spelletjeshoek (mits ze er een hebben) en ook de jaarlijkste rondleiding door de E3-villa in L.A. is elke keer een heuse aflevering van PU-TV Cribs. Maar over deze huizen (de fysieke, non-fictieve soort) gaat dit artikel niet! Nee, het wordt tijd om eens te kijken naar de virtuele onderkomens in ons favoriete medium. Gamepersonages moeten immers toch ook ergens wonen? Lees verder en laat je inspireren.



Honeyside - The Elder Scrolls V: Skyrim

In de meest ijzige provincie van Tamriel mag je al blij zijn dat je überhaupt onderdak hebt en dus is dit warme huis in Riften een echte traktatie te noemen. Het gebruik van voornamelijk onbehandeld dennenhout geven Honeyside die landelijke, rustgevende uitstraling, waar je als Dragonborn zo aan toe bent na een dag lang mummies in de fik steken en draken omver schreeuwen. Het is een ronduit gezellig en gemoedelijk optrekje, mede dankzij de levende mannequins in de kelder...





3671 Whispymound Drive - GTA V

Aah, the American Dream… precies genoeg met de verkeerde mensen omgaan om gevraagd te worden om op een sprankelende villa in de Vinewood Hills te passen. Om belastingtechnische redenen. Dit typische Bauhaus pareltje biedt alles wat het hartje van een opkomende beroepscrimineel begeert, waaronder een ruim opgezette living, een terras van tropisch hardhout dat uitkijkt op de bescheiden infinity pool, een slaapkamer met inloopkast en natuurlijk een bed om je game in op te slaan. En dan hebben we het nog niet eens over de jacuzzi en het hondenhok gehad!





Voodoo and Things - The Curse of Monkey Island

Met haar gezellige winkeltjes aan huis op verschillende Caribische eilanden heeft de Voodoo lady het altijd goed voor elkaar gehad, maar met de nieuwe vestiging van de International House of Mojo op Plunder Island heeft ze zichzelf toch wel echt weten te overtreffen. Als geen ander wist zij raad met een gestrand schip in een mangrovebos en het resultaat van dit unieke renovatieproject mag er dan ook zijn. Bonuspunten voor de opgezette alligator, die het volgens geruchten moest begeven na het opeten van een onschuldige bouwer.

Links huis - The Legend of Zelda: A Link to the Past

Deze even iconische als knusse studio, centraal gelegen in het altijd vredige Hyrule, is verrassend ruim van binnen. Dat komt vermoedelijk omdat er zo weinig meubilair in staat, maar Link staat dan ook bekend om zijn minimalistische smaak. Hij heeft gewoon niet veel nodig om het gezellig te maken, al zal de afwezigheid van enige vorm van sanitaire voorziening sommigen misschien iets te rustiek zijn. Die decoratieve Hylian potten in de hoek van dit eenkamerapartement zijn daarentegen bijzonder multifunctioneel!





Clockwork Mansion - Dishonored 2

Het klopt, op de toeristische route door Karnaca kom je veel uitzonderlijke architectuur tegen. Van een modernistisch wit paleis, tot een majestueus landgoed waarin de tijd letterlijk stil staat, ze verdienen allemaal wel hun eigen artikel. Maar geen enkel gebouw in de ‘Juweel van het Zuiden’ spreekt zo tot de verbeelding als de befaamde Clockwork Mansion. Trotse bewoner Kirin Jindosh is tevens de ontwerper van dit ingenieuze meesterwerk en ja, dan mag je jezelf met recht Grand Inventor noemen. Het huis bevat een state of the art automatisch bewakingssysteem en bovendien is geen enkele kamer ooit te klein of te groot, want met één zwiepert aan de hendel verandert de complete indeling. U-niek!





Croft Manor - Tomb Raider

Lara’s geërfde landgoed kent verschillende uitvoeringen, maar we weten natuurlijk allemaal dat de échte Croft Manor alleen in de eerste drie Tomb Raider games te vinden is. Wat moet je in je eentje in een monster van een Victoriaans landgoed, met tig kamers, een balzaal en zelfs een zwembad? Het ombouwen tot de beste hindernisbaan ooit, natuurlijk! Dit tot grote ergenis van de butler, die je desondanks altijd en overal trouw blijft volgen.





Home - Gone Home

Dit is nou echt zo’n huis met een verhaal, zo’n huis waarvan je merkt dat erin geleefd is! De inrichting voelt her en der wat rommelig en oogt alsof het ergens in de jaren ‘90 is blijven steken, maar dat heeft ook zo zijn charmes. Zo is er achter elke hoek wel weer iets verrassends te ontdekken en zitten alle kamers vol met bijzondere details. Het is een echt gevoelshuis: er zijn weinig plekken waar je nog echt zo lekker gezellig jezelf kunt zijn als hier. Met recht een fijne bijzondere plek om in thuis te komen!





Het huis van de burgemeester - SimCity

Traditiegetrouw is het mooiste huis in de stad daar waar de burgemeester woont. Tenminste, als we Maxis mogen geloven! Dat verdient de ontwerper en tevens alziend oog van de stad nou eenmaal. Vooral in de nieuwste SimCity zit de burgervader ruim: als hij echt goed zijn best doet, mag hij verhuizen naar zijn eigen mansion. Dat is niet alleen een prachtig landgoed, het is ook nog eens de enige woning in de stad met de vergunning om uit te bouwen. Verschil moet er zijn.

Villa Auditore - Assassin’s Creed 2

De statige facade van dit 13de eeuwse Toscaanse kasteel maakt op iedere voorbijganger indruk, maar van dichtbij wordt snel duidelijk dat het hier een echte fix-her-upper betreft. Wie er echter de tijd voor neemt, ziet een ruwe diamand waaronder een juweel van een huis verscholen gaat. Er zijn ruim voldoende kamers om al je wapens en gear uit te stallen en als pronkstuk van het gebouw is er een heilige catacombe met standbeelden van legendarische assassijnen. Je ziet, met een beetje opknapwerk wordt dit iets waar de familie Auditore weer trots op kan zijn!





Adam Jensens apartmenten - Deus Ex

Onze favoriete ‘aug’ stelt duidelijk net zo veel eisen aan zijn slaapplaatsen als aan zijn cybernetische gadgets! Zowel in Detroit als in Praag heeft hij het zichzelf flink comfortabel gemaakt, en nergens zonder gevoel voor klasse en stijl. Licht speelt een belangrijke rol in het creëren van de juiste sfeer in elk huis en dat heeft Jensen als geen ander begrepen. Erg knap is de manier waarop er telkens precies de juiste hoeveelheid stofdeeltjes in de lucht hangen, om van die mooie lichtstralen door de kamer te werpen. Een subtiele touch die het plaatje helemaal af maakt en die je blik op de bikkelharde, futuristische buitenwereld een beetje kan verzachten. Ofzo.

Zo, dit is voor nu wel even genoeg wooninspiratie, op naar de PUkea! Zie jij jezelf wel in één van deze indrukwekkende bouwwerken wonen, ken je nog veel mooiere virtuele optrekjes of knutsel je liever je eigen stulpje in elkaar in bijvoorbeeld de Sims, Minecraft of Fallout 4? Laat maar zien in comments!