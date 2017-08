De belangrijkste gamereleases van augustus 2017 

Nog even volhouden, gamers, de zomer is bijna voorbij! Nog een maandje, even de Gamescom doorstaan, en dan begint het najaar waarin de releases pas echt los gaan! Alhoewel, eigenlijk is augustus niet eens zo heel verkeerd... Wouter heeft er dit keer zelfs een top 7 van gemaakt!

Waarom keuzes maken als je de regels kan rekken? That's what I always say. En dus maak ik deze maand een top 7 games in plaats een top 5, simpelweg omdat er een hoop is dat aandacht verdient.



Agents of Mayhem krijgt weinig liefde van de PUmmunity, iets wat ik best snap, maar toch heb ik me al aardig vermaakt tijdens preview events met deze Saints Row spin-off. Het wordt zeker geen extreem hoogwaardige game die 2017 op z'n grondvesten zal doen rocken, maar ik denk dat de offline hero shooter echt wel wat aardig schiet-entertainment kan bieden. En onderstaande trailer, die muzikaal ondersteund wordt door een alternatieve versie van Queens Flash, is natuurlijk een winnaar.

6. Night Trap: 25th Anniversary Edition (15 augustus)

In de jaren '90 waren interactieve films die je op de PC via CD-ROM kon spelen best een dingetje. Titels als Phantasmagoria, Tender Loving Care en The 7th Guest wisten me vroeger eindeloos te fascineren als ik er over las in de PU, maar helaas had ik geen machine die dit levensechte geweld aankon... Maar met de heruitgave van Night Trap krijg ik de kans ouwe tijden te laten herleven! Deze game stoelt op het briljante gegeven dat de speler het huis van een stel tienermeisjes moet beschermen tegen vampiers. Het grappige is dat de footage al in 1987 gefilmd was, terwijl de game pas in 1992 uitkwam. En dat zie je! Campy is een understatement, dames en heren.

5. Uncharted: The Lost Legacy (22 augustus)

Ik ben niet de grootste Uncharted-fan, maar heb me natuurlijk prima vermaakt met deeltje 4. Ook de DLC gaat er vast in als het game-equivalent van een prima blockbuster, dus ik sluit zeker niet uit dat ik The Lost Legacy een whirl ga geven. Bovendien vind ik Chloe een leuk personage, mede dankzij het feit dat Claudia Black (oa Farscape) haar stem inspreekt, en aangezien zij een grote rol heeft in The Lost Legacy, moet ik maar even wat ruimte vrijmaken op m'n PS4.

4. Life is Strange: Before the Storm - Episode 1 (31 augustus)

Ik heb de eerste episodes van Life is Strange gedownload (want m'n volgers op Twitter waren het erover eens dat ik die game zeker moet spelen) en ze zijn klaar om van genoten te worden. Dus eigenlijk ben ik nog niet klaar voor Before the Storm, maar op een dag moet het zeker gespeeld worden. Want van wat ik begrepen heb is Life is Strange precies wat Telltale games zouden moeten zijn, and then some. Zoiets moet ik steunen!

3. Yakuza Kiwami (29 augustus)

Inderdaad, er komen de laatste tijd met misschien een beetje teveel regelmaat Yakuza-delen uit. En om eerlijk te zijn speel ik ze meestal niet eens uit, maar doop ik m'n teentje er even in om de sfeer te proeven, wat gasten voor hun smoel te slaan en te lachen om de vaak bizarre cutscenes. Yakuza Kiwami is echter een remake van het eerste deel, dus hier zou ik wel eens m'n hele voet in kunnen gaan dopen...

2. Mario + Rabbits: Kingdom Battle (29 augustus)

Wow, dat ik ooit gehyped zou zijn over een game met Rabbids erin, dat is some alternative dimension shit. Maar de turn based gameplay van Mario + Rabbids is het mooiste dat er bestaat in het lev0n, en het lijkt er zelfs op dat Ubisoft het naar een nieuw vlak weet te tillen met allemaal leuke aanpassingen en toevoegingen. Perfecte game voor je Switch dit, hoewel je natuurlijk wel de Rabbids moet zien te tolereren.

1. XCOM 2 - War of the Chosen (29 augustus)

Je kunt me niet veel blijer maken dan met een add-on voor XCOM 2! Eh... behalve dan met XCOM 3, natuurlijk. War of the Chosen lijkt XCOM 2 weer flink op z'n kop te zetten met zombies, nieuwe facties en alien-hybride classes. Ik ben zwaar benieuwd hoe ze dit allemaal gaan implementeren, want War of the Chosen lijkt minstens zo wereldschokkend voor Firaxis' meesterwerk te worden als Alien Hunters was!

1 augustus

Patapon Remastered (PS4)



2 augustus

Tacoma (PC. Xbox One



4 augustus

White Day: A Labyrinth named School (PS4)



8 augustus

Batman: The Enemy Within - Episode 1: The Enigma (Android, iOS, Mac, PC, PS4, Xbox One)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4, Xbox One)

Sine Mora Ex (PC, Xbox One)

Hellblade: Songs and Shaodows (PS4, PC)

Lawbreakers (PC, PS4)



14 augustus

StarCraft: Remastered (PC, Mac)



15 augustus

Sonic Mania (PS4, PC, Switch, Xbox One)

Summon Nights 6: Lost Borders (PS4, PS VITA)

Nidhogg 2 (PC, PS4)

Night Trap: 25th Anniversary Edition (PS4, PC Xbox One)

Ken Folelt's The Pillars of the Earth - Book 1: From Ashes (iOs, PC, PS4. Xbox One)

Undertale (PS4, PS VITA)

Cities: Skylines (PS4)



18 augustus

Agents of Mayhem (PS4, PC, Xbox One)

Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS4)



22 augustus

Uncharted: The Lost Legacy (PS4)

The Escapist 2 (PC, Xbox One, Switch, PS4)

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (Android, iOS, PC, PS4, Xbox One)

Darkest Dungeon: The Crimson Court (Linux, Mac, PC, PS4, PS Vita)

Timbleweed Park (PS4)



25 augustus

F1 2017 (PS4, Xbox One, PC)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy (PC, PS4, Xbox One)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy (PC, PS4, Xbox One)

One Piece: Unlimited World Red (3DS, PC, PS4, PS3, PS Vita, Switch, Wii U)

Madden NFL 18 (PS4, Xbox One)



29 augustus

Mario + Rabbits: Kingdom Battle (Switch)

XCOM 2 - War of the Chosen (PC, PS4, Xbox One)

Obduction (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Absolver (PS4, PC)

Hello Neighbor (PC, PS4, Xbox One)

Killing Floor 2 (Xbox One)



31 augustus

Life is Strange: Before the Storm - Episode 1 (PC, PS4, Xbox One)