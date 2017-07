Er is (weer) een New DS in town en Wouter heeft genoeg aan het apparaat gepield om te weten of deze New 2DS genoeg in z’n mars heeft om de huidige koning van de DS-familie, de New 3DS XL, van de troon te stoten. Check het in zijn vergelijkend waren/review!

Als je nog nooit een apparaat in de Dual Screen-familie van Nintendo hebt gehad, dan kan ik me voorstellen dat je geen flauw idee hebt welke apparaat je het best kan kopen. Zelfs als je de DS en DSi vergeet, want dat kan gerust, dan zijn er nog een zooi handhelds die over blijven: de gewone 3DS, de 3DS XL, de New 3DS, de New 3DS XL, de 2DS en dan is er nu nog de New 2DS XL. Let op: er is geen versie van zonder XL! Het is niet zo simpel als dat de laatste versie van een 3DS automatisch de beste is, want dat gold bijvoorbeeld zeker niet voor de 2DS en ook was het twijfelachtig of de XL-versie van de New 3DS wel een aankoop waardig is. Dus tijd voor een vergelijking!

Wat is NU de beste 3DS?

Mocht je de afgelopen maanden van plan zijn geweest een handheld van Nintendo te kopen, dan zou ik je in de eerste instantie aanraden voor een Nintendo Switch te gaan. Maar goed, dat apparaat is natuurlijk een flink stuk duurder dan een 3DS en bovendien heeft de Switch nog laaaaaang niet zoveel games als z’n handheld-only broertje. En daarnaast zou je inmiddels misschien ook beter kunnen wachten op de nieuwe versie van de Switch, want tegen de tijd dat die verschijnt (en de ‘educated guess’ van onze redactie is dat dat ergens begin 2019 zal zijn), zijn er al een stuk meer must-have titels voor deze console te koop.

Dus, de vraag blijft dan welke 3DS de beste koop is nu de New 2DS XL nog niet uit is (de releasedate van de New 2DS XL staat op 28 juli voor Europa). Als je alle versies van de 3DS in ogenschouw neemt, dan is de New 3DS XL sowieso de beste koop en simpelweg het beste apparaat. De oorspronkelijke 3DS is namelijk behoorlijk cheap gemaakt, met een scharnier tussen de twee schermen die snel ‘lam’ wordt en plastic dat het gevaar loopt te scheuren. Bovendien kan je alleen van het 3D-effect genieten als het apparaat bewegingloos op een specifieke manier voor je ogen houdt, anders ziet je het beeld dubbel. De 3DS XL heeft hetzelfde probleem, maar de New 3DS bleek eigenlijk het apparaat dat Nintendo meteen had moeten maken: mooier vormgegeven, gemaakt van beter plastic, met een stabielere scharnier en een extra camera die de positie van je hoofd registreert, waardoor de 3D-functionaliteit veel beter tot z’n recht komt. Neem je de New 3DS XL, dan heb je ook nog eens een scherm van 160x93.5x21.5 mm, ten opzichte van de 142x80.6x21.6 mm dat de gewone versie meet. Oh en een batterij die ongeveer een uur langer meegaat. De adviesprijs van de XL is daarmee ook ongeveer 25 euro duurder, maar even goed zoeken en je vindt wel een betere deal dan dat.

Is de 2DS de beste 3DS?

Je zou kunnen zeggen dat de 2DS de beste koop is op het gebied van Dual Screen Handhelds. Dit apparaat werd gelanceerd in 2013 en ik dacht zelf eigenlijk dat het een grap was. Maar nee, de 2DS is eigenlijk best wel een slimme zet van Nintendo, ook al is het ontwerp zo lelijk en onpraktisch dat ik het nooit aan iemand zou aanraden. Het ding is echter wel een stuk goedkoper dan z’n 3D-voorganger, simpelweg omdat de 3D-functionaliteit eruit is gehaald en het ‘oester’-ontwerp is vervangen door iets dat geen ingewikkelde scharnieren en andere gevoelige onderdelen nodig heeft. De 2DS is namelijk een lomp, lelijk ding dat je niet kan samenklappen om zo de schermen te béschermen en is om die reden ook een stuk minder handzaam. Je moet wel een beschermhoes kopen en je als je hem in je zak wil stoppen, dan heb je écht flink grote zakken nodig.

Maar ondanks al z’n tekortkomingen is de 2DS is wel zo’n beetje de helft goedkoper dan een New 3DS XL, dus kan je hem voor onder de 100 euro in huis halen. Wil je dus voor de goedkoopste handheld-beleving gaan, dan is dit zeker een optie, maar ik zou het nooit aanraden. Het weglaten van de 3D-functie is geen onoverkomelijke ramp, maar het is wel zo handig als een handheld ook handzaam is. En dat is de 2DS dus totaal niet, waarbij het geluid uit de speakers ook nog eens mono is en ik ‘m eigenlijk best wel lelijk vind. Maar met dat laatste kan je het natuurlijk volledig oneens zijn.

New 2DS XL vs de New 3DS XL: welke is beter?

De New 2DS XL heeft eigenlijk alles wat goed is aan de New 3DS XL, maar zonder de 3D-functionaliteit en met een zachter prijsje (adviesprijs is € 150.-). Dat betekent dus dat het handige oester-design is overgenomen, maar dan met een speciaal reliëf op de achterkant van het bovenste scherm, waardoor het ding nog minder snel beschadigingen of krassen zal krijgen. Ook heeft het dezelfde meegeleverde SD-kaart van 4Gb, amiibo-support, een tweede set schouderknoppen (ZR en ZL) die nieuw is sinds de New 3DS, plus die kleine richtings… ehm, clitoris genaamd de c-stick. Dit tweede analoge pookje is vooral handig voor games waarin je gebruik maakt van een camera om je perspectief mee te bepalen, maar ook andere titels maken er gebruik van. Voor Super Smash Bros. for 3DS en Xenoblade Chronicles 3D bijvoorbeeld is de c-stick plus de ZR/ZL meer dan alleen handig.

Behalve de betere prijs zit er nog een aardig voordeel aan de New 2DS XL: het apparaat is weer een stukje kleiner dan de New 3DS en daarmee ook een stuk lichter. Dit komt omdat de camera die op de New 3DS boven het bovenste scherm is ingebouwd, nu in de scharnier tussen de twee screens is verwerkt. Hiermee is de handheld zelf wel kleiner, maar blijven de schermen even groot. Oh en Nintendo is zo slim geweest dit keer wél een oplaadadapter in de doos te doen, iets wat ze al sinds de 3DS XL niet meer gedaan hebben. Inderdaad, de 3DS had nog wel een adapter, maar alle nieuwe versies ervan niet meer. Een opvallende keuze, op z’n zachtst gezegd, maar met de toegevoegde oplader is de New 2DS XL dus het beste instapmodel sinds de oorspronkelijke 3DS. Overigens is er geen kleiner model van de New 2DS XL; de enige keuze die je hebt is tussen de wit met oranje versie, of de blauwe met zwarte.

De grootste nadelen van de New 2DS XL

Afgezien van het feit dat de New 2DS XL geen 3D-effect meer heeft, zijn er nog een aantal nadelen te noemen waarvan sommigen al zo oud zijn als de hele DS-lijn. Zo kan je weer bijna niets zien op de schermen van de New 3DS XL in rechtstreekse zonnestralen. Mocht je ook nog eens een zonnebril op hebben, dan is het bijna onmogelijk om een spel te spelen. Dit kan best wel eens een dealbreaker zijn voor mensen die specifiek een handheld willen omdat ze niet altijd binnen willen gamen, want als je dan alsnog de schaduw moet opzoeken, dan gaat dat natuurlijk direct tegen het idee van buitenshuis gamen in.

Kleinere nadelen zijn het gebrek aan een Bluetooth-verbinding om bijvoorbeeld je draadloze headset te kunnen gebruiken. Nog steeds is een audiojack-koptelefoon een vereiste wil je niet iedereen in de trein boos maken, iets dat in deze moderne tijden misschien een tikkeltje ouderwets is. Hey, maar ouderwetsheid zijn we wel van Nintendo gewend!

Ook vind ik het idee van een ‘schuifje’ voor de volume echt hopeloos analoog en bijna antiek, hoewel dit in lijn ligt met het klepje dat voor de slots zit waar je de cartridges en de SD-kaarten in moet stoppen. Dit stugge, plastic ding moet je namelijk open pulken met je nagel, dus mocht je een beetje aan persoonlijk hygiëne doen, dan zal je hier af en toe best mee kunnen worstelen. Oh en nog een laatste nadeel: dit is natuurlijk de ZOVEELSTE 3DS-versie, maar dat had je vast al wel door en dat is natuurlijk meer een principekwestie dan een daadwerkelijk argument.

Is de New 2DS XL de beste Nintendo handheld?

Aangezien er steeds minder games uitkomen voor de 3DS-familie die gebruik maken van de 3D-functionaliteit en je alle andere games sowieso prima kunt spelen zonder deze gimmick, is de New 2DS XL zeker een interessante handheld. Mocht je echter al in het bezit zijn van de New 3DS (XL), dan lijkt me een overstap volstrekt overbodig. In dat geval zou ik alleen een New 2DS XL kopen als je perse ALLE handhelds van Nintendo wil hebben, en ik weet dat er genoeg mensen gek genoeg daarvoor zijn.