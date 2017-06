Brian, stagiair bij Gamer.nl, maakt een klein uitstapje naar onze site om jullie van een mini-preview van Metro Exodus te voorzien.

Metro: Exodus – Mini-preview

Na een lange stilte rondom de franchise is Metro terug met het derde (en misschien wel laatste?) deel in de first-person shooter-reeks. Geheel onverwacht werd de nieuwste game van ontwikkelaar 4A Games aangekondigd op de E3 2017-persconferentie van Microsoft. Metro 2033 dateert alweer uit het jaar 2010 en kreeg een opvolger in de vorm van Metro: Last Light. Hoewel de games zeker vet zijn wisten ze veel gamers des tijds te vermaken, maar niet veel meer dan dat. Fast forward naar 2017 en het lijkt alsof de games inmiddels cultklassiekers zijn geworden. Gaat Metro: Exodus er dan eindelijk voor zorgen dat de serie tot zijn recht komt? Laten we het hopen, want de game ziet er fantastisch uit.

Een kleine opfrisbeurtje voordat we verder gaan. Metro speelt zich af in de Moskou nadat er een kernbom is geëxplodeerd en alleen de mensen die op dat moment ondergronds waren hebben het overleefd. Ondertussen lopen er gemuteerde dieren en mysterieuze mensachtige wezens rond in Moskou die volgens de overlevenden een bedreiging vormen voor hun bestaan. Mocht je Metro 2033 of Metro: Last Light hebben gespeeld op de vorige generatie consoles dan herinner je je vast wel hoe beklemmend de sfeer is in de donkere metrotunnels van Moskou.

Waarom is het vet?

Dit is precies wat Metro zo vet maakt. De game moet het totaal niet hebben van voortreffelijke shootermechanieken of verbluffende graphics. Het zijn vooral de omgevingen, de sfeer en de personages die de game maken tot wat het is. Een spel dat zich afspeelt in metrotunnels klinkt misschien enigszins saai, maar door de vormgeving van deze metrotunnels wist 4A games een grimmig plaatje te schetsen van het ondergrondse leven in Moskou. Wat dat betreft weet Metro: Exodus het klassieke Metro-sfeertje prima over te brengen.

Gevaar schuilt in een klein hoekje in Metro en dat zien we meteen terug in Exodus. Voor je het weet komt er een verschrikkelijk lelijk dier op de hoofdpersonage afgerend om hem te happen, maar al snel wordt er met dat misbaksel afgerekend om er vervolgens nog meer een kopje kleiner te maken. Net als in voorgaande delen is het zichtbaar dat de protagonist weer een gasmasker draagt en deze om de zoveel tijd moet vervangen. Ook heeft hij weer een aansteker bij zich…altijd handig als je spinnenwebben moet verwijderen, want je handen gebruiken kost natuurlijk te veel moeite.

Waarom is het niet vet?

Zoals eerder aangegeven is Metro een game die het vooral moet hebben van de sfeer, het ontwerp, de personages en het verhaal. Qua gameplay doet de game vrij weinig nieuws en ook in dit deel lijkt dat weer het geval te gaan zijn. Metro is dan ook een first-person shooter voor gamers die wat meer gefocust zijn op singleplayer-ervaringen. Als je met die insteek in een Metro stapt (no pun intended) dan wordt het epische rit die je nog lang zal bij blijven.

Overigens bestaan de vijanden in Metro voornamelijk uit mutanten en in een singleplayer-game kunnen deze beesten aardig voorspelbaar worden. Goede kunstmatige intelligentie en diversiteit in de encounters en vijanden zouden er dan zeker voor kunnen zorgen dat Metro: Exodus zijn voorgangers ontstijgt.

Gaat de game scoren?

Hoewel 4A Games zeker vooruitgang heeft geboekt met Metro: Last Light ten opzichte van Metro 2033 moeten we nog even wachten tot de game daadwerkelijk uit is om te zien of de game daadwerkelijk zoveel beter is dan de eerste twee delen. Hoewel de game hoge ogen gooide tijdens de persconferentie van Microsoft in verbluffende 4K resolutie op een PC (niet de Xbox One X), zou het zomaar kunnen uitlopen op een grote teleurstelling.

Gebaseerd op wat we nu voorgeschoteld hebben gekregen lijkt de game zijn eigen smoel te hebben in een tijd waarin shooters je om de oren vliegen. Wie weet kan Metro: Exodus zomaar de beste first-person shooter van 2018 gaan worden.