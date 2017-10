Met welk gamepersonage willen we wel eens een beschuitje eten? 

Nog 120 dagen tot Valentijn, maar met een beetje looooove kun je niet vroeg genoeg beginnen. Dus PU-redactie, biecht maar op: wie heeft er altijd al warme gevoelens gehad voo Chun-Li? Fat Princess? Of misschien toch voor die lekkere bruine borstelsnor van Mario...?

Graddus

- Voor welk gamepersonage heb je altijd al warme gevoelens gekoesterd?

Ivy Valentine uit Soul Calibur.

- Waarom?

Ik moet eerlijk zijn: ik ben een enorme borstenman en ronder dan die van Ivy kom je ze simpelweg niet tegen. Groter ook niet, trouwens... Ze is een soort mix tussen Lara Croft en Chun-Li en aangezien dat zo'n beetje de twee meest gewilde gamepersonages ter wereld zijn, denk ik dat iedereen wel begrijpt waarom ik voor Ivy kies.

- Wat zou je openingszin zijn als je Ivy in het echt tegenkwam?

'Heeft een kameel één, of twee bulten?'





Alie

- Voor welk gamepersonage heb je altijd al warme gevoelens gekoesterd?

Nathan Drake.

- Waarom?

Nathan Drake is eigenlijk best wel een 'gewone' jongen. Zo gaat hij wel eens onderuit, zegt hij niet altijd het juiste en gaan de meeste schatten aan zijn neus voorbij... Maar deze jongen is wel ontzettend grappig, charismatisch, slim en inventief. Ook beschikt hij over een oneindig doorzettingsvermogen en een sterke wil. Als ik al een lijstje zou hebben dan vinkte Nathan Drake al mijn wensen af. De Uncharted-hoofdrolspeler doet nog het meeste denken aan een jonge Harrison Ford, maar dan appetijtelijker. Het is namelijk absoluut geen straf om naar hem te kijken terwijl hij al klauterend de aarde rondreist. O, en de kers op het beschuitje is natuurlijk zijn bizar kekke sjaaltje.

- Wat zou je openingszin zijn als je Nathan in het echt tegenkwam?

'I bet you can't find my hidden treasure…'





Enzio

- Voor welk gamepersonage heb je altijd al warme gevoelens gekoesterd?

Prinses Zelda natuurlijk! En dan de versie uit Breath of the Wild.

- Waarom?

Haar lange blonde haren, haar zachtaardige stem, haar magische krachten en... Ik kan wel meer goede redenen gaan bedenken, maar ik neem aan dat de onderstaande afbeelding genoeg zegt.

- Wat zou je openingszin zijn als je Prinses Zelda in het echt tegenkwam?

'Ik kan niet alleen goed op een paard rijden, hoor!'. Of misschien iets in de richting van: 'It's dangerous to go alone, take ME with you!'... Maar als Link haar kan fixen zonder ook maar één woord te zeggen, maak ik dan überhaupt nog wel kans?





Laura

- Voor welk gamepersonage heb je altijd al warme gevoelens gekoesterd?

Toen ik een jaar of 10 was, had ik warme gevoelens voor Jin Kazama uit Tekken. Gaaf gezicht, prachtig haar, maar die wenkbrauwen! Nu ik wat ouder ben, ga ik liever voor een gentleman die me op avontuur meeneemt, maar of Professor Layton nou voor vuurwerk tussen de lakens zal zorgen..? Ik heb niet zo vaak zo over gamepersonages nagedacht, maar als we puur voor dat beschuitje gaan, doe dan maar met Franklin uit GTA 5.

- Waarom?

De meeste hoofdrolspelers zijn vrij skinny (jammer Arno Dorian) en dan voel ik me een enorme viking. Franklin is wat robuuster gebouwd en ziet er heel knuffelbaar uit, vooral op die momenten dat hij eens niet een agressieve hond bij zich of pistool in zijn hand heeft. Ik denk niet dat hij het type is dat de nacht blijft, dus dan zijn er meer beschuitjes voor mij. Met pindakaas en hagelslag graag.

- Wat zou je openingszin zijn als je Franklin in het echt tegenkwam?

'Als je benen moe zijn van al dat wegrennen van agenten, dan mag je ze best even in mijn bed leggen'.



*Dan een verleidelijke knipoog en daarna loop ik weg, omdat ik waarschijnlijk keihard moet lachen omdat ik helemaal niet goed kan knipogen. En omdat hij waarschijnlijk een pistool op mijn slaap zet...*





PK

- Voor welk gamepersonage heb je altijd al warme gevoelens gekoesterd?

Mercy uit Overwatch.

- Waarom?

Ik weet niet of ‘altijd’ veel betekent gezien Overwatch net 1,5 jaar oud is, maar Mercy’s design is vanaf het begin mijn favoriet geweest van de Overwatch-personages. Ze is niet alleen een bloedmooie vrouw, ik vind haar speelstijl ook geweldig en ze is praktisch essentieel als main healer in de meeste matches. En laat ik dat Oostenrijkse accent niet vergeten. Oef!

- Wat zou je openingszin zijn als je Mercy in het echt tegenkwam?

'I Need Healing!'

Marvin

- Voor welk gamepersonage heb je altijd al warme gevoelens gekoesterd?

Sub-Zero

- Waarom?

Sinds ik hem voor het eerst aan een ruggengraat heb zien trekken heb ik toch altijd al een oogje op Subbie gehad. Misschien komt het ook doordat hij bekend staat om zijn koude hart, die ik hoop te kunnen laten smelten door op de juiste knopjes te drukken.

- Wat zou je openingszin zijn als je Sub-Zero in het echt tegenkwam?

'Hee, Sub-Zero, zou je het heel erg vinden als ik het ijs breek?'





Michel

- Voor welk gamepersonage heb je altijd al warme gevoelens gekoesterd?

Als ik heel eerlijk ben kan ik weinig met deze vraag. Ik heb serieus nog nooit warme gevoelens voor een gamepersonage gehad. Is dat raar? Geen idee, ik kan me gewoon niemand voor de geest halen. Misschien een beetje een saai antwoord, waarvoor mijn excuses, beste lezers, maar het is wel de waarheid. Ik bedoel, er zijn personages die indruk op mij hebben gemaakt vanwege de manier waarop ze in-game zijn uitgewerkt. De interne strijd tussen goed en kwaad van Sniper Wolf in Metal Gear Solid, de manier waarop Nathan Drake's en Elena's relatie in elkaar stak en hoe die onder druk werd gezet in Uncharted 4, en misschien ook wel de manier waarop Link altijd zo stil is, en toch héél veel kan zeggen met die stilte... Maar daar houdt het voor mij wel op.



Wouter

- Voor welk gamepersonage heb je altijd al warme gevoelens gekoesterd?

Het eerste waar ik aan dacht was Dead or Alive (Xtreme), want ja, de link van 'warm' naar een Christie of Tina rondhuppelend op het strand is vrij snel gemaakt natuurlijk. Maar als ik verder kijk dan alleen onderbuikgevoelens, kom ik al vrij snel uit op Liara, heel rap gevolgd door Miranda Lawson.

- Waarom?

Kijk, ik ben een simpele dude en ben vrij snel onder de indruk van vrouwen. Het enige wat ze hoeven zijn is bijna volmaakt en ze moeten mij helemaal het fucking einde vinden. Lage eisen dus. Eh, van mij dan. En Miranda heeft het allemaal: ze genetisch gemodificeerd om de perfecte mens te zijn en ze vindt Shepard helemaal de shit. Ik was verkócht en Liara, m´n love interest van deel 1, totaal vergeten.

- Wat zou je openingszin zijn als je Miranda in het echt tegenkwam?

'Hey, Miranda, ik ben ook... eh, best wel perfect?'