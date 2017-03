Kun je FIFA-kampioen worden met de slechtste spelers

Voor Graddus biedt FIFA's FUT-modus amper meer uitdaging. Hij is al zo vaak kampioen geworden, dat hij de tel kwijt is... Tijd dus voor een nieuwe test! Kan de baklap het ook met de slechtste spelers in het spel?

FUT en ik waren jarenlang onafscheidelijk. Elke dag speelde ik wel één of meerdere potjes, zodat ik nét weer een iets betere linksback, spits of keeper kon kopen. Maar de laatste tijd doe ik het niet meer. De liefde is bekoeld. Het is gewoon een overkill aan elke keer dezelfde grind, gecombineerd met een gebrek aan uitdaging. Als je meerdere keren op rij Divisie 1 wint, krijg je dat.

Daarom stel ik mezelf vandaag een nieuw doel: kijken hoe ver ik kom met een team dat louter is opgebouwd uit bronzen kaarten, oftewel de slechtste spelers in het spel. Mijn squad, die puur bestaat uit Eredivisie-voetballers en bij elkaar iets meer dan 2000 coins kost, ziet er als volgt uit:

Doel – Jeroen Houwen (Vitesse): rating 64

CB links – Justin Hoogma (Heracles): rating 64

CB rechts – Darren Rosheuvel (Utrecht): rating 64

Linksback – Segun Owobowale (NEC): rating 61

Rechtsback – Sherel Floranus (Sparta): rating 61

Controleur – Jens van Son (Roda JC): rating 64

CM links – Nathan Rutjes (Roda JC): rating 64

CM rechts – Mohammed Osman (Vitesse): rating 64

Linksbuiten – Reagy Ofosu (NEC): rating 64

Rechtsbuiten – Gyrano Kerk (Utrecht): rating 64

Spits – Mathias Pogba (Sparta): rating 62

En zeven wisselspelers die – echt waar – nóg dramatischer zijn dan de basiself.

Laat het duidelijk zijn: het doel is in eerste instantie om niet te degraderen, iets waarvoor ik minstens 14 punten uit 10 wedstrijden voor nodig heb. Maar wie weet wat er nog meer in het vat zit...?

Wedstrijd 1

Oké, op papier klonk het nog allemaal leuk, dat met bronzen spelers D1 bestormen, maar nu ik daadwerkelijk met Mathias Pogba tegenover wereldsterren als Modric en Griezmann op het veld sta, voel ik me toch een beetje als een gast die met een Skoda meedoet aan de Formule 1.

Maar in de eerste minuut schiet ik op de paal. En in de vijfde op de lat! Ha, zou mijn tegenstander me onderschatten? Nou, nee... Nog geen kwartier later is het 0-3 en zijn er dus nog 70 minuten te gaan... Zucht. Het zure is dat ik niet eens het idee heb dat ik slecht speel. Het is gewoon dat mijn team echt walgelijk is. En die keeper. Man, die keeper. Die heeft letterlijk geen bal. Tot overmaat van ramp pakt Van Son nog rood, en eindigt de wedstrijd in een smadelijke 0-5 nederlaag. Misschien moet ik m'n ambities bijstellen tot een keer winnen? Een punt halen? Of überhaupt een keer scoren???

Tussenstand – 1 wedstrijd / 0 punten – doelsaldo 0-4

Wedstrijd 2

De tweede pot is tegen een team dat een keer niet een fortuin heeft gekost om samen te stellen. Ik ontwaar zelfs twee zilveren spelers. Nou, als ik ooit een kans heb, is het toch nu. En jaaaaa, die held Pogba scoort de 1-0 met een vlammend afstandsschot! En neeeee, het wordt vrijwel direct 1-1, omdat die kutkeeper van me echt nog geen skippybal tegenhoudt.

Ik krijg kansen, heb zelfs het betere van het spel maar voel de bui al hangen. Want die oude voetbalwet treedt in werking: als-ie aan de ene kant niet valt. En ja hoor: 1-2... Maar ik geef niet op, en het is Nathan Rutjes die gelijk maakt. Nog vijf minuten. De bal gaat van links naar rechts, naar Gyrano Kerk die twee man passeert en met een lage schuiver de 3-2 binnen tikt. Yes!!! Ik heb talloze titels, cups en andere prijzen in FIFA gepakt, maar deze overwinning is het mooist.

Tussenstand – 2 wedstrijden / 3 punten – doelsaldo 3-6

Wedstrijd 3

Ik heb de smaak te pakken, en moet zeggen dat als het eenmaal loopt, die bronzen spelertjes zo gek nog niet zijn. Ik vrees in ieder geval niemand meer, en kom zowaar ook in mijn derde wedstrijd als eerste tot scoren. Het blijft erg lang 1-0, mijn team vecht als leeuwen, al wordt de druk van de tegenstander me in de laatste drie minuten toch teveel. 1-1 is echter alsnog een prima resultaat.

Tussenstand – 3 wedstrijden / 4 punten – doelsaldo 4-7

Wedstrijd 4

Goed, na drie wedstrijden sta ik op vier punten en dat is op koers. Als ik nou nóg een overwinning kan pakken... Maar helaas, het mag het niet zo zijn. Ik word zelfs volledig weggespeelt, en kom er met een 1-5 pandoering nog genadig vanaf. Ik kan dit keer niet eens mijn keeper de schuld geven: de tegenstander is gewoon véél beter. Toch, als ik een gouden team had gehad...

Tussenstand – 4 wedstrijden / 4 punten – doelsaldo 5-12

Wedstrijd 5, 6 en 7

Het momentum van die overwinning in match 2 is inmiddels wel over. Ik zal mezelf echter snel bij elkaar moeten rapen, want in Divisie 1 is elk punt goud waard en als het zo door gaat, wordt degraderen een reëel gevaar. Na de oorwassing in de laatste wedstrijd besluit ik twee veranderingen door te voeren: ik vervang Houwen in de goal voor Alessandro Damen van Excelsior, en Pogba door de Zwolse spits Nicolai Brock-Madsen. Laten we hopen op een schokeffect!

En dat schokeffect komt er zeker... alleen niet helemaal hoe ik het had verwacht: mijn team speelt wedstrijd 5, 6 en 7 schokkend slecht, krijgt in totaal tien goals tegen en scoort er maar één! Ouch. Dit gaat he-le-maal fout. Ik ben serieus in paniek. Wat de fuck kan ik nou nog doen? Weer spelers vervangen? Vol op de aanval? Alles op de verdediging? Of me er gewoon bij neerleggen dat mijn squad flink tekort komt voor D1?

Tussenstand – 7 wedstrijden / 4 punten – doelsaldo 6-22

Wedstrijd 8

Wedstrijd 8 wordt hoe dan ook interessant. Want kan ik rechtstreekse degradatie eigenlijk nog wel ontlopen? Een snelle rekensom leert me dat er nog drie wedstrijden te spelen zijn, wat eventueel negen punten betekent. Theoretisch is het dus nog mogelijk, al moet ik de resterende wedstrijden dan wel allemaal winnen.

En het begint zowaar goed. Brock-Madsen blaft de 1-0 tegen de touwen en mijn zelfvertrouwen keert langzaam terug. Kijk, als ik deze nou win, en de volgende ook, dan is er nog maar één wedstrijd en is in princi... 1-1. Kut. Als ik realistisch kijk, loopt het voor geen meter en mag ik blij zijn als ik niet wéér een spanking krijg. Maar toch ben ik het die 2-1 maakt. Ook dat is voetbal, net als de 2-2 die pas twee minuten voor tijd valt...

Afgelopen, klaar, over uit. Het is me niet gelukt mijn doelstelling te bereiken, en als ik eerlijk ben had ik gewoon geen schijn van kans.

Maar die ene overwinning, die pakt niemand me meer af!