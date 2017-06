Join de PUmmunity Discord Channel en versterk onze actieve community

Ben jij een volwaardig lid van de PUmmunity of zou je graag meer bij de grote groep lezers van Power Unlimited betrokken willen zijn? Join dan ons Discord Channel!

De PUmmunity heeft een eigen Discord Channel en is op zoek naar meer leden om de community uit te breiden en actiever te maken. De PU fora zijn nog steeds de perfecte plek om over alles en nog wat te discussiëren, maar in Discord kan dit net wat sneller en gemakkelijker. Het joinen van deze actieve groep is gelukkig easy peasy.

Het enige dat je hoeft te doen om bij de Discord-groep te komen is op deze link te klikken.

PUmmunitylid Enzevil, die initiatiefnemer en oprichter van de groep is:

We hebben speciaal voor de Power Unlimited Community een Discord Channel opgericht. We zitten nu op bijna 40 leden, maar het zou gezellig zijn als meer mensen komen joinen! Op deze manier hebben meer mensen samen een community om te praten/chatten over games of zelfs mensen vinden om samen spellen mee te spelen, inclusief voicechat.





De Discord Channel heeft twee hoofdregels:

Verander je nicknaam naar je PU-gebruikersnaam

Doe gewoon normaal, want anders kick of ban

Naast prominente PUmmunityleden zitten er ook een paar baklappen van Power Unlimited, zoals Tjeerd en Floris, in de Discord Channel. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan een actieve community en kun je eindeloos lullen over de nieuwste en oudere games? Join dan via de link hierboven!