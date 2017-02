Is PlayStation VR nu al dood? 

Florian is onze grootste virtual reality liefhebber, maar ook hij ziet dat het niet goed gaat met de VR headsets en dan vooral met PlayStation VR. Wat is er aan de hand en kan Sony er alsnog een groot succes van maken?

Rift vs Vive vs PS VR

Van de 3 grote VR spelers op het moment is PlayStation VR het meest toegankelijk. Je hebt er geen gigantisch dikke PC voor nodig en het is de meest goedkope optie als je dingen als Google cardboard en Gear VR niet meetelt. In theorie zou juist PlayStation VR de techniek kunnen pushen als een malle, maar in de praktijk komt daar maar weinig van terecht. Waarom doet Sony zo weinig met PS VR?

Als ik kijk naar de Oculus Rift en HTC Vive, komen daar ook niet wekelijks toppers op uit, maar er staan wel elke week nieuwe games en ervaringen in de Oculus Store en op Steam. Dat kan je van de PlayStation Store niet echt zeggen en het lijkt er dan ook nu al op alsof Sony PlayStation VR, net als de PS Vita, lekker laat doodbloeden.

Virtual reality is nog een gloednieuwe techniek, wat tijd nodig heeft om uit te groeien tot een eigen platform. Developers moeten leren wat wel en niet werkt in VR, maar de hype rond VR is al flink afgezwakt. Zonder die hype zal VR nooit overleven, maar wat moet Sony doen om PS VR weer in de spotlight te zetten?



Content

Het nummer 1 antwoord is sowieso content. PlayStation VR is technisch geavanceerd genoeg voor vette VR ervaringen, maar de software ontbreekt. Sony zou als geen ander mooie PS VR content moeten kunnen maken, maar naast de launch games, zijn er daarna amper leuke games bij gekomen. Ik had verwacht dat er intussen al wel een echte system seller zou zijn, maar dat is blijkbaar wishful thinking.

Dit is überhaupt het grootste probleem van VR in het algemeen. Er is nog geen killer app of game, waarvoor je als gamer bijna verplicht bent om een VR headset in huis te halen. Ik begrijp dat VR zo nieuw is dat het tijd nodig heeft om een must-have VR ervaring te ontwikkelen, maar VR is inmiddels een jaar op de markt en het wordt hoog tijd dat er zo’n titel gaat komen.

Het kutte is dat zelfs als ik kijk naar de aankomende VR releases van dit jaar, daar ook nog niet echt die killer game tussen zit. Je kan duidelijk zien dat de kwaliteit van de software omhoog gaat, maar ik heb nog steeds niets gezien waardoor de massa straks in z’n blote reet naar de winkels rent. Nogmaals, ik begrijp dat VR de tijd nodig heeft om zich te bewijzen, maar de tijd begint te dringen.



Goedkoper

Ondanks dat PlayStation VR de goedkoopste optie is als je kijkt naar de 3 grote spelers, is het nog niet op zo’n prijsniveau dat ook de gemiddelde gamer VR zal aanschaffen. Je gaat niet op de gok een VR headset kopen voor 400 euro en daarnaast nog de camera en PS Move controllers, puur om het ook eens te proberen. De prijs moet dan ook omlaag. Flink omlaag!

Sony heeft laten weten winst te maken op iedere verkochte PS VR headset. Dat is fijn voor Sony, maar misschien niet de beste keuze om VR aan de man te krijgen. Er wordt sowieso winst gemaakt op de games, PS Move controllers en camera, dus was het misschien wel een betere optie geweest om de headset zelf nog wat goedkoper te maken, om de ‘aankoop drempel’ wat lager te krijgen.

Hopelijk is er snel ruimte voor een prijsverlaging, zodat ook de gamers met wat minder knaken toegang hebben tot PlayStation VR. Op dit moment wordt PlayStation VR gezien als een leuk extraatje voor PlayStation 4 bezitters, maar daar is de prijs totaal niet naar.

Draadloos

Er zitten sowieso nog een beetje teveel haken en ogen aan VR in het algemeen. Daar kan PlayStation VR nu niet meer zoveel aan doen, maar om VR echt groot te maken, zullen er ook nog wat aanpassingen gedaan moeten worden aan de hardware zelf. PlayStation VR mag dan bijvoorbeeld wel comfortabel op je hoofd zitten, maar door alle kabels is het toch best een gedoe om jezelf in VR te installeren.

VR moet dan ook heel snel draadloos worden en het lijkt er op dat dit de grootste stap gaat worden voor de nieuwe generatie VR headsets, waar Oculus en HTC sowieso al mee bezig zijn. Voor de HTC Vive komt er binnenkort zelfs een add-on uit die de headset volledig draadloos maakt en het zou fantastisch zijn als Sony ook zoiets kan ontwikkelen voor PlayStation VR.

Het is belangrijk dat VR uitnodigend is voor spelers, in plaats van een heel gedoe om werkend te krijgen. Die oversized headset is al vervelend genoeg, maar als je dan ook nog omringd wordt door kabels, die ook nog eens zwaar zijn op je hoofd, helpt dat niet om je steeds weer terug te laten komen in VR. Het is de bedoeling dat je volledig wordt opgeslokt door VR, maar al die kabels breken de illusie.



Conclusie

Is PlayStation VR nu al dood? Nee, zo ver zou ik nog niet willen gaan, maar er moet zeker iets gaan gebeuren. Het ontbreekt vooral aan vette content en ik ben er nog steeds van overtuigd dat zodra er killer games voor uitkomen, de gamers vanzelf enthousiast worden voor VR. Ik ben nog steeds groot fan van de techniek, maar ook ik zie door mijn roze bril dat het de verkeerde kant op gaat.

Sony heeft totaal geen aandacht voor PlayStation VR en het lijkt nu al een ondergeschoven kindje, met hetzelfde lot als de PS Vita. PlayStation VR is absoluut in staat tot mooie VR ervaringen, maar de potentie komt er voorlopig echt nog niet uit. Om te zeggen dat ik teleurgesteld ben in de aanpak van Sony is een understatement.

Ik had oprecht verwacht dat Sony zou gaan knallen met PlayStation VR en zou aantonen waarom je niet nog 2x zoveel moet neerleggen voor de Oculus Rift en HTC Vive. Ik had verwacht dat Sony als geen ander met vette content zou komen. Ik had verwacht dat Sony ons helemaal gek zou maken met reclames. Ik had verwacht dat Sony op elk event zou staan met PlayStation VR. Ik had verwacht dat de hype trein tegen deze tijd op volle toeren zou draaien. Het blijkt allemaal een vage droom te zijn en ik hoop van harte dat Sony het komende jaar gaat laten zien waarom PlayStation VR en VR in het algemeen een toekomst heeft. De techniek verdient het!