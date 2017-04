Homoseksualiteit in games 

Onlangs heeft Blizzard een van hun personages de kast uit geduwd. Reden genoeg voor Roy om de homoseksuele game characters eens in het zonnetje te zetten, of onder een regenboog, als dat niet veel te cliché is.

Hoewel de homoseksuele medemens steeds meer geaccepteerd wordt in de hedendaagse samenleving, valt hun representatie in veel vormen van de kunsten vies tegen. In films, series en voornamelijk games zal je ze niet vaak tegenkomen, tenzij het van belang is voor het verhaal. Mannen in een game die op mannen vallen omdat dat gewoon zo is, zonder er een big deal van te maken, zijn schaars. Vrouwen net zo goed trouwens. Een paar homoseksuele personages komen direct bij me naar boven, maar ik ben toch maar in de game-geschiedenis gaan spitten om zo wat vergeten cyber-homoseksuelen te vinden.

Tracer (Overwatch)

Ik zeg dan wel geschiedenis, maar de eerste lesbienne is pas onlangs uit de spreekwoordelijke kast gekomen. In de Overwatch comic ‘Reflections’ is namelijk duidelijk geworden dat Tracer een vriendin heeft waarmee ze samenwoont. Blizzard had al eerder aangegeven dat er verschillende Overwatch-personages gay zijn, maar welke dat zijn wordt stukje bij beetje vrijgegeven. Tracer werd door fans al gekoppeld aan Widowmaker en de fantasie vloeide rijkelijk in zowel fan fiction als fan art. De trend wordt duidelijk voortgezet met Tracer en Emily, haar echte vriendin.

Het mooie aan dit hele verhaal is dat Blizzard niet direct cool deed met een lesbisch personage. Tracer is eigenlijk het meest gebruikte character in Overwatch communicatie. Ze staat nota bene op de cover van de game. Uiteindelijk is het voor de game zelf niet eens echt boeiend dat ze lesbisch is, maar de lore maakt haar direct weer een stuk beter uitgediept.

Jimmy Hopkins (Bully)

Iedereen die Rockstar’s Bully (a.k.a. Canis Canem Edit) heeft gespeeld, draagt die game een warm hart toe. Maar wie had in den beginne gedacht dat Jimmy Hopkins, het gastje van 15 die je onder de knoppen neemt, gay zou zijn? Wie had verwacht dat een puberend jongetje op een school met andere puberende jongetjes wel eens zou kunnen zoenen met iemand van hetzelfde geslacht? Verrassing…

Eerlijk is eerlijk, Jimmy zoent alleen met andere jongens als jij daar zelf voor zorgt, maar vergeet niet dat het een middelbare school-setting is dus je kan er donder op zeggen dat er geluld en gepest wordt. Gelukkig is Hopkins best een aardig kereltje en komt hij op voor zijn vrienden die worstelen met hun seksualiteit. Met name door stoten in het kruis uit te delen, uhm, klappen bedoel ik. Rockstar, bedankt.

Janey Springs en Athena (Tales from the Borderlands)

Ow Borderlands, met je prachtige gebroken wereld vol kleurrijke characters. Niet alleen de Vault Hunters hebben hun eigen bijzondere karakters, maar eigenlijk iedereen die je tegenkomt is minstens semi memorabel. Zo ook Janey Springs in Borderlands: the Pre-Sequel. Wanneer je een aantal quests voor haar doet, laat ze niet echt subtiel merken dat ze een oogje heeft op Athena, een van de Vault Hunters.

Pas in Tales from the Borderlands wordt het duidelijk dat de twee een stelletje zijn. Geen emo geneuzel of drie pagina’s script die eraan besteed worden, neen, gewoon een simpele cutscene waaruit blijkt dat de twee iets hebben. Athena zou namelijk stoppen met premies jagen om zo meer tijd te hebben voor hun relatie, daar komt bij dat je ook aanzienlijk minder kans hebt om dood te gaan en blijven leven is altijd goed voor een relatie.

Kanji Tatsumi (Shin Megami Tensei: Persona 4)

Als er een genre is waarbij personages enorm uitgediept kunnen worden, is het de rpg wel. Het moet namelijk wel interessant blijven om dik honderd uur met een groepje misfits te vechten tegen onder andere schaduwversies van hunzelf. Het verhaal van Persona 4 is lastig uit te leggen in minder dan zesduizend woorden… Anyway, in de game wordt nooit helemaal duidelijk of Kanji nu gay is of niet. Dat hij worstelt met zijn seksualiteit is wel duidelijk aangezien zijn schaduwversie een voornamelijk naakte versie van zichzelf is omringd door een bed van rozen en twee tekens van het mannelijke geslacht in elke hand.

Kanji doet zich publiekelijk voor als tough guy en kleed zich ook zo, maar meestal zijn al zijn zogenaamde badass situaties gestoeld op een misverstand. Thuis helpt hij zijn ma mee in hun winkel, een textielwinkel, en daarom is de jongeman een bedreven naaier en haker. Ook is hij fan van knuffeldieren. Al deze hobby’s houdt hij het liefst verborgen, want hij wil niet dat zijn omgeving hem daarmee plaagt. Of hij nu gay is, bi of hetero, het maakt natuurlijk geen fuck uit, maar dit is een van de weinige gevallen waarin de struggle van een jongen met zijn seksualiteit zo realistisch weergegeven wordt, inclusief schaduwversies en andere dimensies natuurlijk.

Bill (The Last of Us)

Dit is wellicht de meest subtiele toevoeging aan het lijstje, maar Bill is 95% zeker van de mannenliefde. In The Last of Us kom je hem tegen in een stadje dat bezaaid is met booby traps (wat natuurlijk ironisch is voor een homoseksuele man) en hij heeft het niet zo op bezoek. Voornamelijk niet wanneer dat bezoek een hele zooi infected zijn huis in lokt. Gaandeweg zijn verhaallijn kom je erachter dat hij niet altijd zo alleen en paranoïde was. Hij had een partner genaamd Frank.

In verschillende briefjes die je vindt en hoe Bill over hem praat merk je wel dat de twee meer waren dan goede vrienden. Het wordt vooral duidelijk wanneer Ellie een homo-erotisch pornografisch boekje bij Bill vindt waarvan de pagina’s aan elkaar plakken. Mijn gaydar mag dan wel niet super goed staan afgesteld, maar dat is toch een flinke hint geloof ik.

Speciale Shout-outs

Na het duiken in de gay-scene van games ben ik erachter dat er veel meer homo’s, lesbiennes en transgenders in games zitten dan ik dacht. Ik kan ze helaas niet allemaal in deze feature verwerken en daarom wil ik graag nog wat shout-outs doen. Onder andere naar Gay Tony uit GTA 4, een iets te voor de hand liggende keuze voor deze feature. Birdo uit Super Mario Bros. 2 want zijn beschrijving in de handleiding luidt als volgt: ‘thinks he is a girl and spits eggs from his mouth. He would rather be called ‘Birdetta.’ Poison uit Final Fight, omdat Japanners dachten dat Amerikanen het cooler zouden vinden om tegen een transgender te vechten dan tegen een vrouw (want galant zijn ze wel). Vamp uit Metal Gear Solid 2, want met zo’n naam vraag je er ook wel een beetje om. Dr. Liara T’soni uit Mass Effect, als je hele volk uit vrouwen bestaat maar je jezelf toch voort kunt planten met alles en iedereen, ben je dan ook een beetje gay? Speciale shout-outs voor iedereen die uit hun cyberkasten zijn gekomen en niet alleen bestaan om penisgrappen te kunnen maken. Hulde.

Tegenwoordig wordt de LGBT-community steeds meer geaccepteerd, zélfs in de game-industrie. Een industrie die door de buitenwereld toch wel een beetje bestempeld wordt als homofobisch. Veel games zijn toch wel een soort van testosteronbommen waarin de hulpeloze vrouw gered moet worden door een stoere gast. Gelukkig verschuift dit traditionele beeld stukje bij beetje in de wereld waarin we nu leven, zowel in de fantasiewerelden die ontwikkelaars creëren als in de echte wereld die we zelf maken.