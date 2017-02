Hoe wordt GT Sport weer The Real Driving Simulator? 

Ooit was Gran Turismo heer en meester als het gaat om driving simulators, maar tegenwoordig hebben games als Project Cars en Assetto Corsa dat stokje al lang overgenomen. Florian checkt wat GT Sport nodig heeft om weer The Real Driving simulator te worden.

Betere physics

Gran Turismo stond altijd bekend om zijn realisme, maar als je de physics nu vergelijkt met Project Cars en Assetto Corsa, kan je Gran Turismo bijna een arcade game noemen. Polyphony Digital zal de physics engine dan ook flink moeten updaten om weer op hetzelfde niveau te komen en vooral die typisch ‘zweverige’ Gran Turismo eigenschappen mogen nu eindelijk wel eens verdwijnen.

De auto’s voelen in Gran Turismo altijd een beetje aan, alsof ze over een ijsbaan rijden. De auto’s zweven over de weg en mogen in GT Sport eindelijk de connectie met de weg gaan vinden. Daarnaast is Gran Turismo altijd wel erg vergevend als je bijvoorbeeld veel te hard een bocht in komt rijden. Een beetje overstuur is het enige gevolg, maar dat mag allemaal een stuk realistischer en dus lastiger. Een auto met 300km/u over een circuit jagen is helemaal niet zo gemakkelijk.

Als Polyphony het voor elkaar kan krijgen om het physics systeem uit te breiden en daardoor meer feedback naar de spelers te sturen, zal het rijden een stuk interessanter worden en bovenal een stuk realistischer. Het masteren van de game wordt dan ook een stuk leuker!



Betere A.I.

GT Sport gaat zich vooral richten op online races met de community, maar de game krijgt ook een uitgebreide singleplayer mode, zoals we die gewend zijn van de Gran Turismo games. Aangezien er dus nog steeds veel offline gespeeld kan worden, moet Polyphony er voor zorgen dat de A.I. een flinke schop onder z’n hol krijgt. Met z’n allen in een rijtje achter elkaar rijden kan echt niet meer!

De A.I. van Gran Turismo is er altijd fan van geweest om als een treintje achter elkaar aan te rijden en amper rekening te houden met waar jij als speler rijdt. Hierdoor word je zonder pardon van de baan gereden, of krijg je totaal geen ruimte tijdens een briljante inhaal actie. Hierdoor heb ik altijd het idee gehad niet echt tegenstanders te hebben tijdens een race, maar meer de obstakels onderweg moet ontwijken.

Vooral Project Cars op hoog niveau laat zien hoe spannend het kan zijn als je tegen agressieve A.I. rijdt, die ook echt reageert op jou rijstijl. Pas dan wordt een race een echt gevecht en het zou prachtig zijn als de A.I. van GT Sport ook naar dat niveau wordt getild.



Beter schademodel

Als je meedoet aan een race, zal je schade rijden, zo simpel is het. Het is praktisch onmogelijk om tijdens het racen helemaal geen schade te rijden aan je auto, maar als we Gran Turismo moeten geloven, kan je zonder problemen met 200km/u de vangrail in klappen en via een mooie stuiterbeweging weer op de track terecht te komen en weer door te rijden. En dat allemaal zonder dat je echte schade ziet.

Die paar krasjes en deukjes in het schademodel van Gran Turismo zijn al lang niet goed genoeg meer. Ik wil banden zien vliegen en dat de brokstukken om je oren vliegen als je een botsing net op het laatste moment ontwijkt! En als ik toch bezig ben, mogen die rubber banden, zoals in botsauto’s, ook wel verdwijnen.

Volgens Polyphony veren auto’s altijd een soort van terug als ze elkaar hebben geraakt, alsof het botsauto’s zijn. Ik kan je uit eigen ervaring melden dat dit zeker niet het geval is en dat wil ik nu eindelijk weleens terug zien in GT Sport. Een botsing moet totale chaos veroorzaken en niet een hulpmiddel zijn om de A.I. nog even in de laatste bocht van de weg af te duwen.



Beter geluid

Gek genoeg is dit misschien nog wel het grootste verbeterpunt voor Gran Turismo, want het geluid is al vanaf het begin van de serie al crappy. Auto’s klinken over het algemeen amper hoe ze in het echt klinken en hebben af en toe meer gemeen met een bromvlieg in paringstijd. Super oldschool en daar moet verandering in komen.

Het lijkt er echter op dat het geluid voor het eerst lekker wat aandacht krijgt in GT Sport, als we Kazunori Yamauchi mogen geloven. Volgens hem hebben ze dan ook eindelijk de geluiden van de auto’s op de juiste manier gecaptured, oftewel de auto’s volgeplakt met microfoons en over het circuit getrapt. Pas dan krijg je de echte geluiden te horen die je ook tijdens een echte race hoort.

Tijdens het spelen van de game viel me meteen op dat het geluid veel beter is geworden in GT Sport, dus ik heb er goede hoop op dat het geluid eindelijk op niveau is.



Betere online functionaliteit

Ja, het was mogelijk om in Gran Turismo 5 en 6 online tegen elkaar te spelen, maar de online functionaliteit was erg karig. Zelfs Driveclub was beter bij launch en dat was een mega fuck-up. Gelukkig wordt online racing een groot onderdeel van GT Sport en dat zou verdorie weleens tijd worden ook!

In GT Sport worden er constant tournaments gehouden waar iedereen aan mee mag doen en er zijn verschillende niveaus, zodat iedereen op het max van zijn kunnen tegen andere online een spannende race kunnen rijden. Volgens Polyphony krijgt GT Sport de meest uitgebreide online functionaliteit in een race game ooit en ik kan niet wachten om er aan mee te doen. Kom maar op met die race licentie!