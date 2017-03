Hoe lang kun je GTA V spelen zonder jezelf of een NPC dood te maken

Dit kan wel eens de kortste feature worden die Graddus ooit heeft geschreven. Of de langste, dat hangt er maar net vanaf. De man speelt GTA V namelijk opnieuw voor een antwoord op de vraag: hoe lang kun je die shit spelen zonder jezelf of een NPC dood te maken?

Ja jongens, GTA V. Volgens sommigen de beste game ooit, maar voor mij vooral een spel dat ik al een jaar of twee niet meer heb aangeraakt. Nee, niet omdat ik het kut vindt, maar omdat de ruim honderdvijftig uur die ik op zowel de Xbox 360 als de PlayStation 4 in Los Santos doorbracht gewoon voldoende zijn.

Vandaag haal ik de game echter opnieuw uit de kast. Om weer even de sfeer te proeven en, op z'n GTA's, lekker een beetje rond te kutten. Maar ik heb ook een missie. Ik wil namelijk kijken hoe lang ik het kan uithouden zonder A) zelf dood te gaan, of B) willekeurig welke NPC dan ook om te leggen (uitgezonderd cutscènes en momenten in het verhaal waarbij je niet anders kan).

Heb je je stopwatch bij de hand? Ok, gaat-ie dan!

De kortste feature ooit

De openingsmissie, waarin Michael, Trevor en Brad een bank in het pittoreske Ludendorff beroven, kan ik inmiddels wel dromen. Toch voelt het dit keer anders. Spannender. Tijdens de getaway ontkom ik helaas niet aan het neerschieten van de lokale cops. Wél moet ik opletten dat ik zelf niet sterf, anders is dit waarschijnlijk de kortste feature uit de geschiedenis van PU.nl! Vanuit cover knal ik de dienders een-voor-een door hun kop, waarbij ik een stuk minder agressief te werk ga dan normaal; één verdwaalde kogel en het is afgelopen...

Vervolgens is het de beurt aan Franklin en z'n homie Lamar om twee vette sportwagens te jatten en *slik* met een noodgang door Los Santos te racen: een beproefd recept voor brokken en collateral damage. Gelukkig ken ik de route nog een beetje. Het blijft echter oppassen, en het was me voorheen ook nooit opgevallen hoeveel gasten er wel niet op fietsen en scootertjes rijden. Normaal bots ik die gewoon van de weg... Anyway, het stuk in de filmstudio is echt kantjeboord; met Schumacher-achtige reflexen én Franklin's speciale tijdvertragende ability mis ik één van de acteurs op een paar millimeter. Enkele momenten later gaat het ontsnappen aan de politie ook maar net goed. Pfoe! Zou ik het ergste hebben gehad?

Stoppen voor rood

Het lijkt er in eerste instantie wel op. Tijdens het cruisen door de stad gedraag ik me namelijk als een oma. Ik stop voor rood, houd me aan de snelheidslimiet, laat voetgangers voorgaan en neem nooit, maar dan ook nóóit een hoer mee om me tijdens de rit wat hand- en spandiensten te verlenen. Ik kan me het risico simpelweg niet veroorloven.

Ook als ik op straat loop, gedraag ik me als een heer. De inwoners van Los Santos zijn immers lichtgeraakt en voor je het weet beland je in een vechtpartij of erger: krijg je de politie achter je aan. Ammu-Nation bezoek ik vanzelfsprekend nooit en als ik een auto nodig heb steel ik hem zó geruisloos, dat iemand naast me op de bank zou zweren dat ik Splinter Cell speel. Ik ben, kortom, de meest saaie GTA-speler ooit.

En ik zweet het je: zo zou ik de game rustig een paar uur probleemvrij kunnen doorkomen. Oké, er was een keer een akkefietje toen ik me niet kon bedwingen en tegen een dikke vetzak aansprong omdat-ie me raar aankeek, maar voor de rest ben ik een absolute modelburger.

Pief-paf-poef

Ik denk echter dat nog een paar alinea's over hoe ik met een grote boog om iedereen heenloop of 30 kilometer per uur in de bebouwde kom rijd niet de meest ideale invulling van deze feature is. Laat ik daarom nog maar een missie'tje doen. Dan gaat het vroeg of laat vast en zeker fout, zeker met die malloot van een Lamar als sidekick... En ja hoor, het is vrijwel direct raak, als we een motorfiets van een stel Latino's willen stelen en Lamar zich niet kan beheersen op het moment dat we worden betrapt. Pief-paf-poef, een shoot-out en vervolgens een achtervolging in een SUV die bijkans onbestuurbaar is wanneer de camera op de motor lockt. Ik weet echt niet hoe, maar op een of andere manier lukt het me om de tientallen voetgangers al powerslidend te ontwijken en alleen de bestuurder van de motor onder m'n wielen te vermorzelen. Man, dat was intens!

Ik heb de smaak te pakken, takel zonder problemen een auto weg voor Tonya en breek in bij Michael alsof het niets is. Wie kan me wat maken? Nou, ikzelf: ik wordt overmoedig. Roekeloos. Zeker wanneer ik Michael – a.k.a. één van de grootste videogamebadasses ever – onder de knoppen krijg, heb ik serieus het gevoel alsof ik superhumane skills heb. Met wat '80 muziek op de radio raas ik door Los Santos en gooi alle verkeersregels in de wind. Hmmm, wat een verademing na dat trage gedoe. Voetgangers zijn ineens slalompionnen. I'm invincible!!!

Met een harde klap knal ik tegen een boom, waarbij Michael door de vooruit vliegt. Mijn non-kill playthrough met GTA V heeft om precies te zijn 3 uur 15 minuten en 26 seconden geduurd...

Kun jij het beter?