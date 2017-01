Hoe GTA Online in de loop der jaren is veranderd 

In oktober 2013 bracht Rockstar GTA Online uit voor de PS3 en Xbox 360. Inmiddels hebben we al meer dan een dozijn aan updates gezien en is de online wereld enorm uitgebreid qua mogelijkheden. Bas duikt nog eens in GTA Online en vertelt je over alle ontwikkelingen sinds de lancering.

Hoe begon het allemaal?

Grand Theft Auto V is het lang verwachte vervolg op Grand Theft Auto IV, waar gamers een kleine 5 en een half jaar op hebben gewacht. In GTA IV maakten we al kennis met de multiplayer van de serie, maar pas in GTA V is dit echt naar een nieuw niveau getild. Maandelijks zijn er nog miljoenen spelers te vinden die Los Santos onveilig maken voor zowel NPC's als andere spelers. Onze eerste kennismaking met de populaire multiplayer van de game, is te zien in onderstaande trailer. Bedenk je hierbij dat deze trailer echt gericht is op het spel voor de PS3 en Xbox 360.

Lastig begin

De start van GTA Online mag zonder twijfel stroef worden genoemd. Tijdens de lancering op 1 oktober kan slechts een handje vol spelers een verbinding maken met de servers. De hype is echt enorm, maar nagenoeg niemand kan het op dat moment spelen. Spelers die het wel voor elkaar kregen om in te loggen, raken het verdiende geld kwijt als ze eenmaal uit zijn gelogd. GTA Online lijkt daarmee al van meet af aan gedoemd. Ook na de release van de eerste patch voor de multiplayer, lijkt er nauwelijks iets opgelost. Uiteindelijk lukt het Rockstar om op 10 oktober een tweede patch uit te brengen en wordt er een 'schadevergoeding' gegeven aan alle spelers die voor november in loggen. Zij krijgen namelijk $500.000,-- in game cash!

Naast server problemen werden de eerste maanden ook erg gekenmerkt, door hackers. Veel spelers kregen last van onverslaanbare tegenstanders of personen die alles al vrij hadden gespeeld omdat ze beschikte over een oneindige hoeveelheid GTA doekoes. Toch is het dankzij de stroeve start een immens succes geworden. Afgelopen maand hebben er meer dan 10 miljoen gamers ingelogd op GTA Online om zo digitale sneeuwballen in elkaars gezicht te mieteren.

De evolutie

GTA Online is uitgegroeid van een leuke multiplayer op de PS3 en Xbox 360 tot een losstaand product dat zichzelf opnieuw uit blijft vinden. Ja, het speelt zich nog altijd in dezelfde wereld af, maar de moeite die Rockstar in de wereld steekt om het uniek en plezierig aan te laten voelen is overduidelijk te zien. Tijdens het begin van GTA Online was het slechts mogelijk om met 16 man in een server te bivakkeren en een race of deathmatch te spelen op een paar vooraf bepaalde locaties. De mogelijkheden om gewoon lekker aan te klooien - iets waar GTA echt om bekend staat - zijn er wel, maar vallen in eerste instantie nog een beetje tegen.

Vandaag de dag is GTA Online een meer levendige wereld waarin 32 man zich verzamelt en echt een vuist kan maken tegen het gezag van de geprogrammeerde overheid. Zo is het vanaf nu mogelijk om je eigen races te maken met zoveel mogelijk objecten als je maar kunt bedenken, sumo te worstelen met auto's op daken van hoge gebouwen en heists uit te voeren met je beste kameraden.

Content updates

Inmiddels heeft GTA Online al 26 content updates gehad. Dit varieert van kleine beetjes extra kleding, voertuigen en animaties die een korte tijd te verkrijgen zijn tijdens een bepaalde feestdag, tot enorme brokken content waar je bijna een hele game mee vult. Het is nu mogelijk om in totaal vijf huizen te bezitten waarin je 50 parkeerplaatsen hebt voor auto's en nog eens 15 fietsen stalt. Voor wie dit echter nog altijd een beetje kleinschalig aanvoelt, ligt er voor een 8 miljoen dollar een yacht op je te wachten. Voor een klein extraatje is deze helemaal naar je eigen smaak aan te passen.

Met de komst van de Finance and Felony is het zelfs mogelijk om de CEO te worden van je eigen criminele organisatie met een eigen kantoor. Draag je liever een lederen jack, dan is er natuurlijk ook de mogelijkheid om je eigen blokhut te beginnen en met enkele stoere bebaarde mannen te kiezen voor een gezellig motorclubje dat verder helemaal niets te maken heeft met criminaliteit, al wil het zich wel met de hel associëren.

Gameplay modes

Op het gebied van gameplay is er ook het nodige veranderd aan GTA Online. Met de komst van de Heists is het samenwerken naar een nieuw niveau getild. Ook het voorbereidende werk en de keuzes die gemaakt moeten worden om de missie voor het grote geld te voltooien. Samenwerken, keuzes maken en vertrouwen zijn nog niet eerder in deze vorm in de multiplayer te bewonderen geweest.

Voor de liefhebbers van Trackmania is de Cunning Stunts uitbreiding een echte aanrader. Dit pakket maakt het namelijk mogelijk om zelf races te maken met enorme stunts erin. Zo plaats je eenvoudig een buizen constructie in de lucht en is airtime belangrijker dan een slipstream. Het racen krijgt een hele nieuwe dimensie en maakt de vaardigheid om je auto ook in de lucht onder controle te houden een kernkwaliteit. Verder levert het natuurlijk gave beelden op waar je ongelooflijk veel voldoening uit kunt halen.

Een andere toevoeging aan GTA Online is de Freemode Events update die een lijst aan nieuwe mogelijkheden met zich mee brengt die zich in de freemode afspelen. Geen laadtijden meer om naar een nieuwe sessie te gaan, maar meteen in de omgeving waar je zelf al actief bent. De activiteiten die verricht dienen te worden variëren van het in het bezit houden een koffer tot het uitvoeren van bepaalde stunts. Het mooie aan de freemode events is dat iedereen er aan deel kan nemen wanneer hij of zij wil en dat je nooit zeker weet of die andere speler in de buurt ook deelneemt of juist een onschuldige passant is.

Naast de grote toevoegingen zijn er ook een aantal Adversary Modes toegevoegd. In deze modus nemen spelers in verschillende groepen het tegen elkaar op. De doelstelling en de setting varieert voor ieder mode en dat maakt het zo uniek en sterk. Vandaag de dag vind je meer dan 25 verschillende Adversary Modes in GTA Online. Het hoogtepunt is en blijft natuurlijk Sumo.

Nog lang niet klaar

Rockstar heeft al aangegeven dat ze nog lang niet klaar zijn met GTA Online. Met nog iedere maand miljoenen spelers online is er voor de ontwikkelaar nog voldoende reden om tijd en geld te investeren in de multiplayer. Tot nu toe is alle content nog gratis aangeboden en dit is iets dat Rockstar wil blijven doen. Er wordt namelijk genoeg geld verdiend met de microtransacties waarmee spelers in-game geld kunnen kopen.

Deze week is er nog een nieuwe update geweest voor GTA Online. Zo is er een nieuwe motor toegevoegd en is Vehicle Vendetta in het leven geroepen om meer combat tussen voertuigen te stimuleren. Wie zit er nog te wachten op singleplayer DLC? De multiplayer heeft nog altijd de toekomst!