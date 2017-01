Het Kingdom Hearts verhaal uitgelegd 

Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue verschijnt 24 januari en is de laatste bundel tot Kingdom Hearts III eindelijk uitkomt. Reden voor PeterKoelewijn om jullie het verhaal tot nu toe te vertellen. Nou ja, de belangrijkste stukjes dan…

Kingdom Hearts staat om veel dingen bekend: nostalgie, prachtige presentatie, leuke hack-and-slash gameplay, 45% van alle fanart ter wereld… en een verhaal dat zelfs Game of Thrones-schrijver George R.R. Martin een migraine bezorgt. Gelukkig voor jullie heb ik veel ervaring met ingewikkelde verhalen en heb ik alle Kingdom Hearts-games (uitgezonderd van de slechtste delen) gespeeld! Dus hier is de samenvatting met al het vet weggesneden. Handig om te lezen voor je aan Kingdom Hearts 2.8 begint, wat de final chapter is maar tegelijkertijd ook een proloog, maar dus eigenlijk een epiloog maar… oh fuck dit gaat kut worden…

Kingdom Hearts (2002)

Piekhaarventje Sora droomt al zijn hele leven van avontuur. Hij speelt de meeste dagen op Destiny Island met zijn beste vrienden Riku en Kairi. Op een dag wordt het eiland aangevallen door Heartless, insectachtige wezens die mensenharten stelen. Niet letterlijk (dat zou awesome zijn) maar op een Disney-manier! Ze kidnappen Kairi via een geheime deur in het centrum van het eiland. Riku volgt ze en Sora wordt ook opgeslokt tijdens het geweld.

Zo belandt Sora in een hele nieuwe wereld, waar hij allerlei Final Fantasy en Disney-figuren tegenkomt. Goofy en Donald bijvoorbeeld, die ook op zoek zijn naar een vriend: Mickey Mouse. Hun koning is, net als Kairi en Riku, spoorloos verdwenen. Sora lijkt uitverkoren te zijn om de wereld te redden, want op mysterieuze wijze heeft hij een Keyblade bemachtigd. Dit sleutelvormige wapen is bijzonder effectief tegen de Heartless en kan bovendien de sleutelgaten van werelden sluiten zodat de beestjes niet meer naar de wereld toe kunnen gaan.

Donald, Goofy en Sora slaan de handen ineen en beginnen een doldwaze reis langs allerlei geliefde Disney-werelden en Disney-figuren. En ook Winnie the Pooh. Tijdens hun reis komen ze Riku en Kairi opnieuw tegen. Ze bevinden zich echter in de klauwen van de heks Maleficent, die samen met andere Disney-schurken 7 Disney-prinsessen heeft gekidnapt. Samen moeten zij de weg leiden naar Kingdom Hearts, oftewel het hart van alle werelden.

Kairi’s hart is gestolen door de Heartless en daardoor heeft Riku zich bij Maleficent aangesloten in de hoop dat zij Kairi’s hart kan terugbrengen. Hij keert zich tegen Sora maar die weet uiteindelijk de Disney-schurken inclusief Maleficent te verslaan. Een nieuwe schurk dient zich aan wanneer Riku’s hart overmand wordt door de “Darkness”. Ansem was ooit een wetenschapper die de duisternis van het hart onderzocht maar er zelf door verleid werd. Zijn meesterplan is om Riku’s lichaam over te nemen, de Kingdom Hearts te openen en het hart van alle duisternis te vinden.

Sora stopt hem echter aan het einde van de wereld. Ze denken dat ze de deur naar Kingdom Hearts hebben gevonden maar het is eigenlijk de deur naar de wereld van de Darkness. Riku en Mickey offeren zich op door de deur van binnen te sluiten. Alleen Kairi weet terug te keren naar Destiny Island terwijl Sora, Goofy en Donald een tussenwereld verkennen in de hoop dat het hen terug naar huis leidt.

Phew! Dat viel best mee. Oh wacht… er is meer?

Kingdom Hearts: Chain of Memories (2004)

Chain of Memories begint waar de eerste game eindigt. Sora, Goofy en Donald bevinden zich in een tussenwereld en stuiten op een mysterieus kasteel genaamd Castle Oblivion. Eenmaal in het kasteel beseffen ze al gauw dat hun herinneringen langzaam maar zeker verdwijnen. Ook bevinden er zich leden van een sinistere organisatie.

Organization XIII bestaat uit in het zwart geklede leden met een X in de naam. Hun motieven blijven mysterieus maar wat Sora wel weet is dat een van leden, Marluxia, zich tegen de plannen van de organisatie keert. Hij gebruikt de krachten van het gekidnapte meisje Naminé, om Sora’s herinneringen te manipuleren, zodat hijzelf toegang tot de Keyblade kan krijgen. Dit mislukt echter en Sora weet Marluxia te verslaan. Om zijn herinneringen terug te krijgen, moet hij 1 jaar lang in een magische slaap worden gebracht. Naminé waarschuwt hem wel dat hij al zijn herinneringen van Castle Oblivion zal verliezen.

Ook Riku bevindt zich in Castle Oblivion en worstelt tijdens Sora’s avontuur door het kasteel met zijn duistere kant, die zich nog altijd manifesteert als Ansem. Tijdens de reis komt het tot een confrontatie met zijn duistere zelf en met hulp van Mickey weet hij zijn duisternis in toom te houden. Riku accepteert dat dit altijd deel zal uitmaken van zijn hart en besluit samen te gaan werken met DiZ. Deze in het rood gehulde, gemaskerde man laat weinig over zijn motieven los behalve dat hij net als Riku Organization XIII wil vernietigen.

Kingdom Hearts 358/2 Days (2009)

Kingdom Hearts speelt zich vlak na Chain of Memories af en laat je met Roxas spelen, de Nobody van Sora. Zie je, in de eerste Kingdom Hearts werd Sora tijdelijk een Heartless. Wanneer mensen in Heartless veranderen, laten ze hun lichaam achter en dat wordt een zombie. Maar omdat dit Disney-games zijn worden ze Nobodies genoemd. Ook zijn ze niet rottend of zo maar… weet je, meer hoef je eigenlijk niet te weten behalve dat het een soort klonen zijn.

Anyway, alle leden van Organization XIII blijken Nobodies te zijn. Roxas is het dertiende lid en heeft dankzij Sora toegang tot een Keyblade. Ook is er een veertiende lid genaamd Xion. Zij kan ook met een Keyblade vechten. De 2 worden samen met een derde lid, Axel, goede vrienden ondanks dat ze in een strontserieuze organisatie zitten.

Na verloop van tijd ontdekt Roxas dat Xion een kloon van hem is, gemaakt door de organisatie als back-up voor het geval hij en Sora niet gebruikt konden worden voor het ultieme plan van de organisatie. Omdat ze tevens gebaseerd is op herinneringen van Sora, blokkeert haar bestaan het proces waarmee Sora zijn herinneringen terugkrijgt. Daarom zijn Riku en DiZ ook op zoek zijn naar haar. Roxas ontdekt de duistere waarheid en stapt uit Organization XIII. Het lukt hem echter niet om Xion te redden waarna hij op wraak zint tegen de organisatie. Riku weet hem te overmeesteren door te tappen in zijn slapende Darkness powers. Dit doet hem permanent transformeren in Ansem wat niet fijn is, maar hé! Sora’s geheugenterugkeerproces kan eindelijk hersteld worden. Op naar deel fucking twee!

Kingdom Hearts II (2005)

Roxas wordt wakker in Twilight Town en ontdekt binnen 7 dagen (en een saaie tutorial) dat zijn herinneringen artificieel zijn en hij in werkelijkheid de nobody van Sora is. Daarvoor vecht hij nog met Axel en komt hij weer in contact met Naminé, die DiZ in leven houdt omdat haar herinneringspowers handig zijn. Roxas wordt uiteindelijk als nobody geabsorbeerd door Sora, die geen benul heeft van zijn hele bestaan.

Hij wordt via-via geleid naar Yen Sid, de tovenaar uit de Mickey Mouse Fantasia-cartoon, die als een expositie-Yoda hem een power-up boost geeft, de situatie met Organization XIII uitlegt en het plot weer op de fucking rails zet! Woehoe!

De zoektocht naar Riku en Mickey wordt herstart en zo volgt een doldwaas avontuur langs allerlei geliefde Disney-werelden en blabablablabla en Pirates of the Caribean. Sora wordt opnieuw geconfronteerd met Organization XIII inclusief de leider Xemnas. Xemnas is de nobody van Ansem maar, zo legt Mickey later aan Sora uit, is zijn werkelijke naam Xehanort en is DiZ eigenlijk Ansem the Wise. Tijd voor achtergrondverhaal voor bij het achtergrondverhaal!

Ansem the Wise was een wetenschapper die de geheime van het hart onderzocht. Tevens werkte een groot aantal leerlingen mee aan dit onderzoek, waaronder de jonge onderzoeker Xehanort. De leerling verraadde zijn meester en stal zelfs zijn naam. Ook werden de andere onderzoekers in Heartless veranderd en vormden hun nobodies samen Organization XIII. Hun motief? Meer backstory!

Het ultieme plan van de organisatie is om een fictieve Kingdom Hearts te creëren van een ontelbaar aantal harten. Om die reden verzamelde Roxas samen met Organization XIII jarenlang harten. Xemnas lokt Sora ook in de val door Kairi opnieuw te kidnappen en hem stad en land af te laten reizen om Heartless te doden en harten vrij te laten. Met Kingdom Hearts wil Xemnas opnieuw de bron van alle Darkness bereiken.

Sora, Donald, Goofy en Mickey weten alle leden van Organization XIII te verslaan in hun thuisbasis tijdens de laatste voltooiing van Kingdom Hearts. Riku is ook aanwezig en samen weten ze Kairi te bevrijden. Uiteindelijk is het DiZ (Ansem) die het plan van de organisatie tegenhoudt. Hij wilde wraak nemen op Xemnas omdat die zijn leven heeft verwoest, maar door de kracht van Disney offert hij zichzelf op om de werelden te redden. Met een apparaat digitaliseert hij een deel van de Kingdom Hearts, waardoor het op hol slaat en explodeert. Ansem overleeft het niet maar het plan van Organization XIII ligt in duigen samen met Kingdom Hearts. Riku krijgt ook zijn normale gedaante terug. Met de kracht van vriendschap douwen ze een Keyblade door Xemnas’ strot en redden ze de wereld. Via een omweggetje door de Realm of Darkness keert het trio terug naar Destiny Island waar ze een fles met een uitnodiging vinden.

Zo hè, ingewikkeld allemaal! Gelukkig komt nu Kingdom Hearts III ennuh… wacht even… ER ZIJN NOG 3 GAMES?!!!

Kingdom Hearts: Re:coded (2008)

In deze gebeurt niets boeiends dus ik sla hem over. De Feature is al lang genoeg!

Kingdom Hearts: Birth By Sleep (2010)

Oh jottem, een prequel. Had je echt niet hoeven doen Square-Enix…

In Kingdom Hearts: Birth By Sleep speel je met 3 nieuwe Keyblade gebruikers: Terra, Ventus en Aqua. Terra lijkt op een jonge Xehanort en Ventus is precies Roxas. Je denkt dat het dezelfde personages zijn maar dit is Kingdom Hearts dus de waarheid is 100 keer ingewikkelder.

De drie boezemvrienden studeren bij Keyblade Master Eraqus om zelf Keyblade Masters te worden. Tijdens het laatste duel om de titel krijgt het kasteel hoog bezoek want Keyblade Master Xehanort komt op bezoek. Een hoogbejaarde Xehanort that is, die lijkt op een kruising tussen Jafar en Ed: puur kwaad dus! Terra vecht tegen Aqua voor de titel maar weet zijn Darkness powers niet te onderdrukken in de strijd. Hierdoor gaat de titel naar Aqua maar Xehanort vertrouwt Terra in het geheim toe dat de titel binnen handbereik is als hij iets meer ervaring opdoet en andere werelden bezoekt.

Zonder toestemming vertrekt Terra naar de eerste de beste Disney-wereld. Ventus is ontstemd en gaat hem achterna. Aqua volgt al gauw op verzoek van meester Eraqus. Zo volgt een doldwaas avontuur langs allerlei geliefde Disney-blablablaBLAAAAA en Lilo & Stitch. Dit is eigenlijk het leuke gedeelte van de serie dus ik spoil niet te veel.

Een andere nieuwe speler in het Kingdom Hearts-verhaal is Vanitas. Deze mysterieuze leerling van Xehanort met Daft Punk helm, is gefixeerd op Ventus en probeert het drietal regelmatig te dwarsbomen. Terra verliest steeds meer de controle over de Darkness. Hij zet nog meer druk op de vriendschap en negeert verzoeken om terug te keren. Xehanort lijkt de enige te zijn die zijn worsteling begrijpt en zet hem op tegen Eraqus.

De relatie komt op een kritiek punt wanneer Xehanort zijn plan in beweging zet. Vanitas blijkt de belichaming van Ventus’ darkness te zijn, bedoeld als experiment omdat Kingdom Hearts alleen geopend kan worden met een speciale Keyblade. Deze χ-blade (“kiblade”) is de ultieme Keyblade en de enige sleutel om Kingdom Hearts te openen. Xehanort redeneert dat de χ-blade alleen geschapen kan worden door 2 keyblade wielders van puur licht en puur duisternis tegen elkaar te laten clashen. Oftewel Ventus is puur Light en Vanitus is puur Darkness. Eraqus ziet wat Ventus is en probeert hem te doden. Terra stapt tussen beide en doodt zijn meester.

Ondanks alles slaat het drietal de handen ineen om Xehanort te stoppen. Xehanort laat een nieuwe val dichtklappen en neemt het lichaam van Terra over, zodat hij op de bekendere, jongere versie van Xehanort lijkt. Vanitas vecht met Ventus over het eigendom van zijn lichaam en de bijbehorende χ-blade. De fusie is echter imperfect waardoor de χ-blade vernietigd wordt. Ventus verliest in het proces zijn bewustzijn. Aqua neemt hem mee terug naar het kasteel van Eraqus. Dit wordt uiteindelijk Castle Oblivion en Ventus keert pas weer terug wanneer zijn hart in aanraking komt met dat van Sora. Zo vormt zich een connectie en wordt hij Roxas. Logisch toch?

Na het veiligstellen van Ventus, keert Aqua terug om Xehanort / Terra te confronteren. Hij heeft de strijd verloren maar probeert de oorlog nog te winnen door de Realm of Darkness te openen. Aqua houdt hem tegen en offert zichzelf op door gevangen te blijven in de Realm of Darkness. Xehanort verliest zijn bewustzijn én geheugen. Uiteindelijk wordt hij gevonden door Ansem the Wise en wordt hij zijn leerling zodat het gedonder met Organization XIII kan beginnen!

Kingdom Hearts: Dream Drop Distance (2012)

Nu denk je, hoe kan dit in godsnaam nog ingewikkelder worden? Kingdom Hearts: Dream Drop Distance geeft het antwoord door tijdreizen in het verhaal te stoppen!

Kingdom Hearts: Drain Drop Donders begint met Yen Sid, die Riku en Sora heeft uitgenodigd om hun Mark of Mastery te halen voor ze Xehanort confronteren in het officiële Kingdom Hearts III. Verrassing! Als je iemands Heartless en Nobody heb verslagen, keert die persoon terug! En ondanks dat Keyblade Masters al jaren uitgestorven zijn, is dat geen reden om protocol te negeren! Nou ja, er zit ook nog een tweede reden achter. Mickey vertelt de anderen over Ventus, Terra en Aqua en dat ze alleen gered kunnen worden als 7 ‘slapende’ keyholes van 7 werelden geopend worden. Deze bevinden zich in de Realm of Sleep, waar ze herstellen nadat Ansem ze in de eerste game bijna vernietigd had. Sora en Riku beginnen hun doldwaze reis langs geliefde Di… ach, je snapt het nu wel. En Tron Legacy!

Al gauw blijkt dat Sora en Riku zich in 2 verschillende versies van dezelfde wereld bevinden en elkaar niet kunnen helpen. De boosdoener hiervan is een mysterieuze jongen van hun eigen leeftijd. Later in het avontuur blijkt het een jongere versie van Xehanort te zijn, die loopt te kutten met de tijdlijnen. Hij onthult zijn endgame eindelijk dat backstory verschaft voor de backstory van de backstory van KH: Das Dus Dom!

Organization XIII was al die tijd een organisatie die geschikte ‘vessels’ voor Xehanort zocht om strijd te voeren tegen de Keyblade gebruikers van het licht. De oorspronkelijke χ-blade brak namelijk in 20 stukken: 13 Vessels of Darkness en 7 Vessels of Light (de Princesses of Heart uit game 1). Xehanort wil een nieuwe Keyblade War ontketenen en de ware χ-blade smeden die de deur opent naar Kingdom Hearts waar de bron van Darkness ligt!

Ja, echt knap hoe Tetsuya Nomura dat gevaarte uit zijn reet heeft getrokken voor KH: Dance Dance Devolution. Anyway, jonge Xehanort vervormt de tijdlijn zodat veel schurken uit de eerdere games weer terugkeren en samen de ultieme Vessels of Darkness vormen. Riku was aanvankelijk bedoeld als 13e lid maar heeft zichzelf vrijgevochten. Sora daarentegen is nog verbonden met Roxas/Ventus waardoor hij gevoeliger is geworden voor de kracht van de Darkness. Met behulp van Roxas’ vriend Axel (die geen Nobody meer is en nu Lea heet) kan Riku Sora redden maar de nieuwe Organization XIII is geschapen en belooft een boel kwaads in Kingdom Hearts III.

Riku vergaart door zijn heldendaad de titel van Keyblade Master terwijl Sora de test moet overdoen. Lea blijkt ook affiniteit te hebben met een Keyblade en Kairi wordt later opgetrommeld om training te ondergaan. En daarmee eindigt het avontuur van Kingdom Hearts: Donald Duck Dildo en is de weg geëffend voor Kingdom Hearts III waarin alle helden tegen alle schurken vechten. Square Enix gaat absoluut geen spin-offs en tussenverhaaltjes meer uitbrengen. Niets meer. Nada! Ze zouden helemaal krankjorum zijn als ze het verhaal nog ingewikkelder maken!

Kingdom Hearts II.8: Final Chapter Prologue (2017)

Kingdom Hearts II.8 Final Chapter Prologue bevat een nieuwe spin-off die het verhaal van Aqua vertelt terwijl ze uit de Realm of Darkness probeert te ontsnappen. Het moet een brug vormen tussen Birth by Sleep en het aankomende Kingdom Hearts III. Verder bevat het een HD Remake van Dream Drop Distance en HD cutscenes van Kingdom Hearts χ, een Japan-only MMORPG die ik niet heb meegenomen in de samenvatting ter bescherming van de laatste restanten van mijn geestelijke gezondheid.

Ondanks het krankzinnig ingewikkelde verhaal blijft de overkoepelende boodschap van Kingdom Hearts in iedere game doorschijnen: hoe slecht je verhaal ook is, als het hart van de gameplay op de juiste plek zit schittert elke game. En wat dat betreft is Kingdom Hearts een schitterende gameserie.