Het gigantische superheldenserie-overzicht 

Met ruim 545 afleveringen aan superhelden en supervillains die elkaar te vuist gaan, kan het je gaan duizelen als je wilt beginnen aan superheldenseries. Gelukkig doet comic-liefhebber Marvin niets liever dan weken achtereen naar bovennatuurlijke mensen in strakke pakjes kijken, en geeft hij jou een overview van al het supergeweld op het kleine scherm.

DC Comics

Arrow (2012-2018, 115 afleveringen)

Cast: Stephen Amell, Katie Cassidy, Daid Ramsey

Showrunners: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg

Zender: The CW

Waarom kijken: Lost + Robin Hood + The Dark Knight-saus = schot in de roos

De man die in comic-land bekendstaat als The Green Arrow trapt deze lijst af, hij startte namelijk als eerste en luidde een nieuw tijdperk in voor DC-series. Arrow liet zien waarom superhelden een plek op de televisie verdienen. Met veel meer runtime dan de gemiddelde film (één seizoen bevat 23 afleveringen van elk 45 minuten) kunnen de helden in spé op tv wat overtuigender een groei doormaken, en omdat er ruimte is voor evaluatie en terugkoppeling (bij zowel The Green Arrow als andere personages) wordt de kijker daarin nog meer meegezogen dan in een twee uur durend actiefestijn op het witte doek. We houden immers wel van een beetje menselijkheid bij onze helden. Toegegeven, Arrow was verre van perfect en het duurde bijna twee seizoenen voor Oliver Queen een overtuigende badass werd Maar nu hij als doorgewinterde good guy in het centrum van een uitgebreid televisie-universum van DC en zender The CW staat, zijn we nog lang niet van hem af.

De top van de serie zat wellicht ergens in seizoen 2 of 3, maar na meer dan 115 afleveringen heeft The CW een sterk universum gebouwd rondom Oliver Queen, en daar plukt de serie de vruchten van. Dood, verderf en de ene herrijzenis na de andere doen Arrow soms wellicht een beetje te vertrouwd aanvoelen, maar er zijn geen superhelden op tv met zóveel backstory als Oliver Queen, en dat is een pluim waard.

The Flash (2014-2018, 69 afleveringen)

Cast: Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Tom Cavanagh

Showrunners: Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Geoff Johns

Zender: The CW

Waarom kijken: tijdloos, interdimensionaal, King Shark & Gorilla Grodd

Wie dacht dat een man met een groene outfit en pijl en boog de grenzen van onze verbeelding wel bereikte, werd in 2014 ongetwijfeld overrompeld door Arrow spin-off The Flash. Barry Allen wordt na de explosie van een deeltjesversneller the fastest man alive, en krijgt krachten waar Oliver Queen geen match voor is. Althans, geen match, het kostte wel de eerste superhelden-tv-cross-over voor The Flash ook maar een kans zou hebben Green Arrow te slim af te zijn, maar dat liet ons alleen maar kennismaken met een van de krachten van de The CW-series.

The Flash omarmt één van de selling points van comics: het gedeelde (muilti-)universum. Door zijn snelheid kan hij reizen in de tijd én tussen de werelden in de multiverse, en met een badass team aan superhelden om hem te supporten in de mix kan The Flash meer invloed uitoefenen op de realiteit dan welke superheld dan ook. En dat gebeurt; niet alleen de serie The Flash heeft last van wat Barry Allen doet wanneer hij in de tijd reist, ook andere CW-series als Arrow en het latere Supergirl ondervinden de gevolgen. Wat als je de macht hebt om alles te veranderen wat je wilt, zoals de moord op je ouders? Dan gaat shit fout. Nooit Twilight Zone gekeken, ofzo? Maakt niet uit, want The Flash gaat aan de haal met een eindeloos interessant concept, met daarbij elke week wel weer een unieke bad guy erbij en een overkoepelende dreiging die je laat bingen als nooit tevoren. En dat zonder zichzelf té serieus te nemen.

Supergirl (2015-2018, 42 afleveringen)

Cast: Melissa Benoist, Chyler Leigh, David Harewood

Showrunners: Greg Berlanti, Ali Adler, Andrew Kreisberg

Zender: (CBS/)The CW

Waarom kijken: Girl of steel + aliens = The Devil Wears Prada on steroids

Na het succes van Arrow en The Flash, en nog ver voordat Wonder Woman schitterde op het witte doek, liet Supergirl zien dat er geen enkele reden is om niet een vrouwelijke superheld de hoofdrol te laten spelen in haar eigen verhaal. Hoewel ze een ongelooflijke badass is, omarmt ook Supergirl de comic-achtige goodness waar het bronmateriaal op is gebaseerd. Bij The Flash uit zich dat in excentrieke bad guys en rare plottwists; Supergirl strijdt tegen aliens en familievijanden en laat daarbij zien nog sterker in haar schoenen te staan dan haar neef Superman. Niet dat Supergirl uit alleen actie bestaat, de persoon Kara Danvers wil namelijk journalist worden (klinkt bekend) en moet daarbij de ene na de andere ongemakkelijke sociale interactie overleven. Maar het belangrijkste: laserogen!

Legends of Tomorrow (2017-2018, 33 afleveringen)

Cast: Victor Garber, Ciara Renée, Wentworth Miller

Showrunners: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg, Phil Klemmer

Zender: The CW

Waarom kijken: onbekende helden, bekende bad guys, over de top

Nog een spin-off in het Arrowverse? Jazeker, de Legends of Tomorrow is een groepje bij elkaar geraapte supermensen dat bestaat uit minder bekende helden en bad guys die even iets goeds doen, en voor een gedeelte hun origineverhaal in de andere CW-series verteld hebben. Het duurt misschien even voor je door het eerste seizoen bent, maar Atom, Firestorm, Rip Hunter, White Canary, Hawkgirl, Hawkman, Heat Wave en Captain Cold – oké, misschien niet allemaal - zien in seizoen 2 het grootste probleem van de serie verholpen worden. De bad guys worden dan namelijk lekker groots en comic-achtig: The Legion of Doom valt aan! Met Reverse Flash (Professor Zoom), Damien Darhk, The Dark Archer en een oude bekende is dat een alleraardigst groepje bad guys.

Gotham (2014-2018, 66 afleveringen)

Cast: Ben McKenzie, Donal Logue, David Mazouz, Camren Bicondova

Showrunners: Bruno Heller e.a.

Zender: Fox

Waarom kijken: Batman voor hij Batman is + losgeslagen supervillains, alles is mogelijk

Ook Fox gaat aan de haal met DC, en doet dat geheel in zijn eigen universum. Gotham begint met een uniek concept, het volgt namelijk James Gordon ver voordat hij als politiechef samenwerkt met Batman, en daarbij het begin van Batman-villains als Penguin. Gordon heeft geen superkrachten, alleen zijn brein, goede looks en de Gotham City Police Department om hem te steunen. De politieserie die Gotham eerst is, is leuk om te kijken, maar pas bij het tweede seizoen bereikt de poep de ventilator en gaat het verhaal alle kanten op. Fish Mooney (niet uit de comics maar verrassend goed geschreven), Penguin, Edward Nigma (?), Jerome Valeska (lijkt verdacht veel op The Joker), Hugo Strange, Azrael, Mr. Freeze… Hell, zelfs Barbara Gordon is een toffe bad guy! Een veilig begin mondde uit in losgeslagen comic-actie, en dat is de zit van 66 afleveringen zeker waard.

Lucifer (2016-2018, 31 afleveringen)

Cast: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro

Showrunner: Tom Kapinos e.a.

Zender: Fox

Waarom kijken: de duivel + politie = hete mysterie

Fox houdt wel van politieseries, maar om cool te blijven werd in 2016 nog een superhelden-politieserie tot leven geroepen. Lucifer, gebaseerd op de comic The Sandman en spin-offreeks Lucifer, is oorspronkelijk van DC’s Vertigo-label en dat komt omdat Lucifer niet je stereotype supermens is. Sterker nog, hij is geen mens hij is de duivel. Lucifer Morningstar is de naam, en hij is een beetje klaar met het regeren van de onderwereld, dus neemt hij afscheid van zijn troon en vertrekt hij naar LA. Hier start hij een nachtclub, maar al snel belandt hij bij de LAPD omdat hij het niet kan laten ene detective Chloe Decker te assisteren bij het oplossen van misdaden met zijn demonische krachten (waar zij als enige tegen kan blijkbaar). Ooit willen weten of de duivel onder de plak zit bij zijn moeder? Check Lucifer. Ooit willen weten wat de duivel zou doen in het met drugs en criminaliteit bezaaide Los Angeles? Check Lucifer. Minder latex en superkrachten; meer badass-heid, demonen en ongemakkelijke mensen die iets te eerlijk zijn in Lucifers aanwezigheid.

Preacher (2016-2018, 10 afleveringen)

Cast: Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga

Showrunners: Sam Catlin, Seth Rogen, Evan Goldberg

Zender: AMC

Waarom kijken: een krachtige stem + vampier + gore

Een comicreeks die de afgelopen jaren erg populair is geworden is Preacher. Een luid vloekende dominee krijgt de stem van god tot zijn beschikking – althans, zo lijkt het - en kan als gevolg daarvan iedereen zijn wil opleggen, maar wordt al snel achterhaald door zijn eigen fucked up verleden. Hoewel de serie een stukje netter is dan de comic, voegt het meer dan genoeg toe aan de zee van superheldenseries door in te haken op de hemel en de vraag: waar is God? Jesse Custer beleeft genoeg rare dingen, zoals een vampier die hem te hulp schiet en engelen die hem van zijn leven willen beroven, maar we zitten nog te wachten op het moment dat de serie zijn verleden induikt. Dat is Texaanse familie-fuckery zoals je alleen hebt gezien in The Texas Chainsaw Massacre, maar tot die tijd zullen we het moeten doen met de lekkere gore en actie van het eerste seizoen.

Marvel Comics

Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2018, 88 afleveringen)

Cast: Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet

Showrunners: Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen

Zender: AMC

Waarom kijken: de O.G. Marvel-superheldenserie

De eerste Marvel-serie op deze lijst is de langstlopende, met 88 afleveringen in vier jaar tijd en een vijfde seizoen gepland voor 2018. Het volgt de Strategic Homeland Intervention Enforcement and Logistics Division, S.H.I.E.L.D. en is een van de twee series die daadwerkelijk genesteld is in het grote filmuniversum van Marvel. In het eerste seizoen wordt de organisatie gevormd door Phil Coulson (bekend van de films) en blijkt dat Hydra weer eens voor onrust zorgt. Inhumans (andere supermensen) vormen een nieuwe dreiging, maar S.H.I.E.L.D. laat zich niet kisten en weet uiteindelijk zelfs een paar over te halen zich bij hen te voegen. Met bad guys als Hive, Mr. Hyde, Graviton en Blizzard krijgen Marvel-comicfans ook wat ze willen, om nog maar te zwijgen over alle andere oude bekenden die langskomen, zoals Ghost Rider in het aankomende seizoen.

Agent Carter (2015-2016, 18 afleveringen)

Cast: Hayley Atwell, James D’Arcy, Chad Michael Murray

Showrunners: Christopher Markus & Stephen McFeely (The Winter Soldier, Civil War)

Zender: ABC

Waarom kijken: feminisme + detectivemysteries, Tony Stark zou trots zijn

De volgende MCU-televisieserie is Agent Carter, een personage dat haar origine vond in Captain America: The First Avenger. Waar Steve Rodgers in een blokje ijs belandde en wakker werd in de toekomst, bleef Agent Carter in de jaren ’40 achter. Niet alleen moet ze dealen met het zijn van een geheim agente in een tijd waarin vrouwen doorgaans geen geheime agenten zijn, ook moet ze niemand minder dan Tony Starks vader helpen, en krijgt ze daar hulp bij van butler Edwin Jarvis. Je weet wel, de butler waar Iron Man zijn A.I.-systeem naar vernoemd. In het tweede seizoen verhuist Carter van New York naar LA, en dealt ze met de nasleep van WOII en de nucleaire oorlog die bad guys de Secret Empire voeren.

Daredevil (2015-2018, 26 afleveringen)

Cast: Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Rosario Dawson

Showrunners: Drew Goddard, Douglas Petrie & Marco Ramirez

Zender: Netflix

Waarom kijken: je hoeft niet te kunnen zien om deze actie te voelen

De populariteit van superhelden ontgaat niemand, en het is daarom ook geen verrassing dat Netflix een deal met Marvel aanging om een serie series te maken. Wat wel een verrassing is, is hoe verdomd goed die samenwerking begon met Daredevil. De grootste kracht van dit verhaal over de blinde advocaat Matthew Murdock is zoals een superheldenserie betaamt de keiharde actie. Er zitten een paar vechtscènes in waar je je vingers bij af wilt likken, zoals een heerlijke sequentie aan kontschopperij in een trappengat en een dodelijk gevecht met een ninja. Het acteerwerk is zoals in wel meer superheldenseries niet altijd even fantastisch, het verhaal mag hier en daar wat spannender, maar wat Daredevil eenmaal doet als hij het Daredevil-kostuum aantrekt is om te smullen. Om nog maar te zwijgen over het Netflix-Marvel-universum dat hij heeft afgetrapt…

Jessica Jones (2015-2018, 13 afleveringen)

Cast: Krysten Ritter, Mike Colter, David Tennant

Showrunner: Melissa Rosenberg (schrijfster Twilight-films)

Zender: Netflix

Waarom kijken: superbenen + Hell’s Kitchen = psychologische martelgang

De volgende Netflix-serie is Jessica Jones, die het titulaire hoofdpersonage volgt in haar strijd met een plaaggeest uit haar verleden. De drama ligt er soms iets te dik bovenop, maar als de serie één ding doet is het bevestigen dat Jessica Jones niet onder doet voor helden als Daredevil of zelfs Iron Man. De serie heeft net als Daredevil een veel volwassenere en vooral donkerdere toon dan bijvoorbeeld de DC-series van The CW, wat niet alleen aan de minimale belichting is te zien. Onderwerpen als verkrachting en drugmisbruik zijn aan de orde van de dag, en wanneer de door PTSD belaagde Jones een detectivebureau opent moet ze ook nog eens een psychisch begaafde bad guy te slim af proberen te zijn.

Luke Cage (2016-2018, 13 afleveringen)

Cast: Mike Colter, Mahershala Ali, Alfre Woodard

Showrunner: Cheo Hodari Coker (Notorious, NCIS: LA)

Zender: Netflix

Waarom kijken: minderheden + kogelvrije gigant = stijlvolle actie

De samenwerking tussen Netflix en Marvel levert echt niet alleen maar goud op. Dat zagen wel bij een aantal afleveringen van Daredevil en Jessica Jones, en ook Luke Cage heeft aardig wat kritiek te verduren gekregen. Want voor een serie die zich afspeelt in de wijk Harlem en de bijbehorende getto en zich focust op de zwarte community, ligt het sociale commentaar er soms te dik bovenop. Toch, we mogen kijken naar een kast van een kogelwerende man die in zijn eentje een crimineel circuit ontmanteld en niets overlaat van de mensen die denken wel een gevecht met hem aan te kunnen. Helaas schopt Luke Cage meer gebouwen kapot dan mensen, en is er wel erg veel drama tussendoor, maar wanneer Rosario Dawson voor de derde keer terugkomt in een Marvel-Netflix-serie wordt het al een stuk beter. Dat belooft in ieder geval een leuke samenwerking in The Defenders.

Iron Fist (2017, 13 afleveringen)

Cast: Finn Jones, Jessica Henwick, Rosario Dawson

Showrunner: Scott Buck (Dexter, Six Feet Under)

Zender: Netflix

Waarom kijken: gloeiende vuisten

Daredevil had gruwelijk goede actie, Jessica Jones en Luke Cage verschuifden de focus meer op het achterliggende verhaal maar schopten wel degelijk kont, en Iron Fist… Tja, voor een serie die Iron Fist heet is de actie simpelweg te slecht. Acteur Finn Jones is geen actieheld, en de scenes waarin hij zijn vuist goud laat gloeien om bad guys te vermorzelen zijn daarom vaak lachwekkend. Zelfs wanneer stunt doubles gebruikt worden. Het verhaal is weinig overtuigend en pas aan het eind van het eerste seizoen wordt het een beetje interessant omdat Iron Fist terug wil keren naar de mythische stad K’un-Lun. Zet deze maar onderaan je lijstje; hopelijk komt Iron Fist beter tot zijn recht in de volgende serie.

The Defenders (augustus 2017)

Cast: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter & Finn Jones

Showrunners: Douglas Petrie & Marco Ramirez

Zender: Netflix

Waarom kijken: het beste van vier werelden

The Defenders is de enige serie op deze lijst die nog uit moet komen, en dat doen we omdat het de serie is waar de samenwerking tussen Marvel en Netflix naartoe heeft geleefd. Vijf seizoenen aan persoonlijke verhalen brengen Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist langzaam aan bij elkaar, wat uiteindelijk zorgt voor een overkoepelende serie genaamd The Defenders. Zoals je al kunt raden is dat de naam van hun team, want als een blinde ninja, een overpowerde detective, een kogelvrije klerenkast en een gloeiende monnik elkaar ontmoeten, moet er samengewerkt worden. Mix het beste van alle series bij elkaar, en The Defenders kan een van de tofste dingen worden die superhelden zijn overkomen sinds het begin van het MCU.

Legion (2017-2018, 8 afleveringen)

Cast: Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza

Showrunner: Noah Hawley (Fargo) e.a.

Zender: FX

Waarom kijken: a trip down insanity lane

Op de valreep kwam de zender FX eerder dit jaar met een onverwachte serie: Legion. Gebaseerd op een comic waarin het hoofdpersonage de zoon is van niemand minder dan X-Men-hoofd Charles Xavier; Legion gaat over een man die de krachtigste mutant ooit blijkt te zijn. Helaas heeft hij dit zelf nog niet helemaal door en zit hij in een gesticht omdat hij stemmen hoort, maar daar komt verandering in. Legion is een meesterwerk en valt niet te vergelijken met de andere series op deze lijst. Het is trippy, intelligent, meeslepend, fantastisch geregisseerd en bijzonder goed geschreven, en dat zonder het ene na het andere bekende Marvel-personage erbij te betrekken of andere fan-service te verrichten. Door compleet zichzelf te zijn en gewaagde wendingen te nemen doet Legion iets onverwachts: het is het beste X-Men-verhaal op beeld in tijden.

Aankomende series

Mocht het je nog niet zijn opgevallen: superhelden zijn heet. Heter dan ooit tevoren, en daarom is het geen verrassing dat er al een gigantische bak aan nieuwe superheldenseries is aangekondigd. Mocht je al door de eerder genoemde 545 (!!) afleveringen aan superhelden-geweld zijn gekomen, dan hoef je je dus geen zorgen te maken. Marvel krijgt bijvoorbeeld een Daredevil-spin-off in de vorm van The Punisher (2017) die erg interessant belooft te worden (met dank aan acteur Jon Bernthal), en een soort Agents of S.H.I.E.L.D.-spin-off in de vorm van Inhumans (ook 2017), met in de hoofdrol de ontzettend krachtige Black Bolt.

Later dit jaar verschijnt ook nog The Gifted, een X-Men-spin-off die gelinkt is aan de X-Men-films en een familie volgt van wie de kinderen mutanten blijken te zijn. In 2018 komt daar Cloak & Dagger bij, een andere ABC-serie die in het Marvel Cinematic Universe zit en het verhaal vertelt van Tandy Bowen en Tyrone Johnson, twee tieners die superkrachten krijgen op het moment dat ze eigenlijk een relatie willen en zich realiseren dat hun krachten beter werken wanneer ze bij elkaar zijn.

Mocht je wel klaar zijn met het over de top comic-achtige geweld van The CW-series en de serieuze toon van de Marvel-series, dan doet het je misschien goed om te lezen dat er een comedy-serie aankomt genaamd New Warriors. Dit volgt de avonturen van Squirrel Girl, Mister Immortal, Night Trasher, Speedball, Microbe en Debrii, en zal met zijn ‘slechts’ dertig minuten durende afleveringen een stuk lichter van toon zijn dan wat Marvel eerder heeft laten zien.

DC zit ook niet stil: in 2018 verschijnt Krypton, een (waarschijnlijk op politiek gefocuste) serie over de planeet van Supergirl en Superman, ver voordat die werd vernietigd. Ook komt er eindelijk een live-action versie van de Teen Titans, genaamd Titans, in 2018, en komt er nóg een The CW-serie bij in de vorm van Black Lightning. Die serie gaat over Jefferson Pierce, een superheld die erg vroeg met pensioen ging omdat zijn naasten last kregen van zijn bovennatuurlijke shenanigans, maar wordt geforceerd zijn kostuum weer aan te doen. En er komt nog veel meer van DC: DMZ, Ronin, Amped, #4Hero, DC’s Hero Project (gebaseerd op Starman), Static Shock, Red, Y: The Last Man, Unfollow en Watchmen staan allemaal op het to do lijstje van de comic-gigant; een deel maakt zich al klaar voor productie, maar releasedata zijn er nog niet van bekend. In ieder geval hoeven we ons nog lang niet te vervelen.

