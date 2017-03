Het bestaansrecht van Paladins 

Paladins is op de dag van schrijven de tiende meest gespeelde game op Steam. De free-to-play hero shooter van Hi-Rez Studios had op het piekmoment bijna veertigduizend gamers tegelijk online. De best gespeelde free-to-play game die niet gemaakt is door Valve. Daarnaast werd begin december gevierd dat de game vijf miljoen unieke gebruikers had. Brutus ging op zoek naar het succes van Paladins en vergeleek de game met genregenoot Overwatch.

Paladins heeft een hele slechte reputatie bij een aantal gamers, het spel wordt een Overwatch-kloon genoemd, omdat het een aantal dezelfde ideeën als Overwatch heeft. Maar als je bijvoorbeeld naar personages kijkt die in beide games aanwezig zijn, zijn dit vooral generieke personages. Hoe origineel is de soldaat met het machinegeweer? Of de dwerg met de turret?

Beide spellen zijn hero shooters. Als je de ene leuk vindt, geniet je hoogstwaarschijnlijk ook van de ander. De verschillen tussen de games kan je vergelijken met League of Legends en Dota 2 of FIFA en Pes. Hetzelfde principe, maar op bepaalde punten een andere uitvoering. Omdat vrijwel iedereen bekend is met hero-shooters, laat ik uitleg over het genre even in het midden, wat ik wel ga doen is de verschillen opnoemen en van daaruit kun je je eigen mening vormen.

Eenmalige aankoop vs. Free-to-play

Wat voor veel jongeren vaak een probleem is, is de aankoopprijs van een game. Overwatch gaat voor veertig euro over de toonbank. Als je scholier bent is dat erg veel geld, zeker als je bij je bijbaantje voor een minimumloon werkt en ook nog andere uitgaven hebt. Het succes van Paladins op Steam is voor een groot deel te danken aan het feit dat de game geen aankoopdrempel heeft.

Waar moet je dan in Paladins voor dokken? De helden. Iedere speler start met acht gratis personages. Op moment van schrijven zitten er 22 Champions in de game, dus meer dan een derde krijg je voor noppes. De rest moet je unlocken, dit doe je met goud of Crystals. De eerste currency krijg je als beloning voor het spelen van matches, terwijl je Crystals met echt geld moet kopen. Overigens kun je voor twintig euro alle Champions unlocken en krijg je er nog wat extra goodies bij ook nog.

Behalve Champions, zoals de personages in Paladins genoemd worden, is er ook cosmetische content te koop. Dit koop je ook met goud en Crystals. Als je ervoor kiest om toch gold of Crystals neer te leggen voor cosmetische spullen is het een mogelijkheid om te kiezen welke skin je koopt, maar daarnaast kun je ook chests kopen met random beloningen. Mocht je geen gold of Crystals hebben, dan is het ook mogelijk gratis content te krijgen door het volgen van een aantal social media.

Tactiek vs. strategie

Het grootste verschil tussen Overwatch en Paladins is de nadruk op of strategie of tactiek. Strategie is grootschalig, je moet voor je in het gevecht gaat al dingen bedenken. Tactiek daarentegen zijn de handelingen die je tijdens het gevecht uitvoert.

In Paladins kies je vooraf een Champion die je tijdens de game niet meer kunt veranderen. Als je kiest voor een tank, dan ben je dus een flinke poos precies dezelfde tank. In Overwatch is het op elk moment mogelijk van held te wisselen. Speel je een DPS, maar pakt dit niet lekker uit, dan kun je altijd de tactische beslissing maken om naar een andere DPS gaan.

Paladins vergt wat meer planning en strategie. Als je team in Champion select trollt, dan kun je er bijvoorbeeld weinig aan doen om de samenstelling van het team te veranderen. In Paladins zitten ook kaarten in de game die je kleine bonussen geven. Zo kun je ervoor kiezen om wat meer health te krijgen of ervoor te zorgen dat je meer damage doet. Op tactisch niveau heeft Paladins ook een MOBA-achtige toevoeging in de vorm van items.

Kwaliteit vs. kwantiteit

Blizzard is een fantastische ontwikkelaar als het gaat om world building. Niet alleen in het Warcraft-universum hebben zij een fantastisch verhaal ontwikkeld, ook Overwatch staat als een huis. Alle helden hebben een verhaal en dit zorgt voor bepaalde bagage die je voelt als je speelt. Paladins daarentegen heeft helemaal geen lore. De personages hebben geen achtergrond, en eerlijk is eerlijk, hierdoor voelt het soms als een bij elkaar geraapt zaakje Champions.

Dit merk je enigszins ook wel in het spelen van de game zelf. In Overwatch heb je meer het idee dat je echt voor iets vecht al moet je wel enigszins in de lore investeren, iets waar sommige gamers geen zin in hebben. Waar Paladins wel meer in excelleert is de hoeveelheid champions die ze eruit persen. Sinds de release van Sombra, die begin november naar Overwatch kwam, zijn er in Paladins al vier champions verschenen. Veel spelers vinden dit fijn, omdat het voor meer content zorgt. Maar eerlijk is eerlijk, die personages krijgen niet zo'n mooi Blizzard-verhaaltje.

Twee verschillende studio's

Paladins door Hi-Rez Studios en Overwatch door Blizzard, en als je die twee ontwikkelaars met elkaar vergelijkt, is het sowieso duidelijk dat er een veel kleiner team aan Paladins werkt. Dit merk je aan een aantal kleine dingen zoals custom gamemodi die in Paladins amper te vinden zijn en ook de kwaliteit van de skins.

Wat Hi-Rez in mijn ogen wel beter doet dan Blizzard zijn de maps. De landschappen waarin je vecht zijn stuk voor stuk magisch en hebben ieder een eigen thema en de sprookjesachtige stijl zorgt ervoor dat ze met elkaar verbonden zijn. Grafisch gezien is het misschien wat minder indrukwekkend, maar toen Paladins vorige maand met een releasetrailer kwam voor de nieuwste map Stone Keep, waande ik me meteen in een Disney-film, een gevoel dat ik lange tijd niet bij een game kreeg.

Conclusie

Paladins en Overwatch zijn games die veel op elkaar lijken, maar toch veel verschillen kennen. Behalve die in dit artikel genoemd worden, zijn er nog veel meer dingen die anders zijn in beide games. Om erachter te komen welke beter bij jou past kun je ze het beste beide proberen, en zeker voor Paladins is er een lage drempel om te starten. De game is namelijk gratis op Steam vinden en meteen spelen. Behalve een PC-versie komt Paladins binnenkort ook naar Xbox One en PlayStation 4.

Op moment van schrijven heeft Brutus minimaal zestig uur in beide games zitten. Daarnaast heeft hij elke map en elk personage in allebei de hero shooters minimaal een keer geprobeerd.