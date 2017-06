Het belangrijkste nieuws uit de Sony PlayStation E3 persconferentie - samenvatting 

De persconferentie van Sony was alles behalve spannend, maar we hebben gelukkig wel een aantal games gezien waar we meer van wilden zien. Van God of War tot een remake van Shadow of the Colossus, dit is het belangrijkste nieuws uit de Sony PlayStation E3 persconferentie.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Tijdens Sony's E3-persconferentie is een uitbreiding voor Horizon: Zero Dawn aangekondigd, genaamd The Frozen Wild. De uitbreiding verschijnt ergens dit jaar. Meer details ontbreken nog.





Days Gone

Sony Bend Studios heeft de kans gekregen om een nieuwe IP uit te brengen op de PS4. In Days Gone de nieuwe titel van de studio volgen we het avontuur van een ruige motorrijder in een zombie-apocalypse. De titel is een third-person adventure game. Een releasedatum voor dit verhaal-gedreven spel is er helaas nog niet.





Uncharted The Lost Legacy

Bereid je voor op een nieuw avontuur vol schatten, actie en een nieuw hoofdpersonage want in Uncharted The Lost Legacy krijgen we het allemaal voorgeschoteld. De standalone uitbreiding van Uncharted 4 verschijnt op 23 augustus en laat je nu met Chloe de weg naar het grote geld en alle problemen die erbij horen, bewandelen.





Shadow of the Colossus remake

Shadow of the Colossus is een van de beste games ooit en dat realiseert Sony zich ook. De game wordt in 2018 opnieuw uitgebracht als een volledige remake gemaakt door BluePoint Studios.

In Shadow of the Colossus is het de bedoeling dat je 18 vijanden verslaat om zo het leven van je overleven zusje terug te krijgen. De game wordt door critici gezien als een van de beste games ooit. Het spel dat oorspronkelijk is ontwikkeld door Sony Japan Studio krijgt een remake zo is vandaag bekend geworden tijdens de E3 Persconferentie.

De remake wordt gemaakt door BluePoint Games dat onder andere de Uncharted Trilogy heeft gemaakt. Shadow of the Colossus remake verschijnt in 2018. Op de redactie is het lang geleden dat we zo'n groot beest hebben gezien, de laatste keer was toen we de moeder van Graddus mochten ontmoeten.

Monster Hunter World

Capcom legde pasgeleden het handelsmerk Monster Hunter World vast en nu blijkt dat het een nieuwe Monster Hunter-game voor PS4, Xbox One en pc is.

In de gameplaybeelden waren de bekende zompige moerassen, jungles en diverse grote en kleine monsters te zien waar de Japanse reeks om bekend staat. Het spel is tot en met vier spelers te spelen en laat mensen een 'nieuwe wereld' verkennen. De game heeft een online drop-in multiplayer. Alle mappen in de game zijn aan elkaar verbonden en bereikbaar zonder laadtijden.

De game moet begin 2018 uitkomen op PlayStation 4 en Xbox One en op een later moment naar pc. De game moet wereldwijd rond dezelfde tijd uitkomen en geeft spelers de mogelijkheid om met gamers van andere regionen te spelen. Geniet hieronder van de eerste beelden.





God of War

God of War werd ook getoond op Sony's persconferentie. In de gameplay is te zien hoe Kratos met zijn zoontje in een bootje zit, alvorens de situatie uit de hand loopt. Daarna worden diverse omgevingen getoond en gevechten met monsters. De zoon van Kratos lijkt in elke spelsituatie de speler te vergezellen. Kratos hakt er flink op los en gooit onder andere bijlen in het rond. Er gebeurt nog veel meer in deze prachtige trailer, die je maar gewoon lekker zelf moet bekijken.





Detroit: Become Human

Tijdens de Sony persconferentie zijn de eerste gameplay beelden van de nieuwe game van David Cage genaamd Detroid Become Human getoond. In het spel maak je diverse keuzes die het impact hebben op de afloop van het verhaal. Het spel is bijna een soort film, alleen draait de speler aan de knoppen als het om de uitkomst van het verhaal gaat. Het plot draait om robots die gevoelens hebben en daardoor in conflict komen met zichzelf en de mensheid.





Destiny 2

Bungie is dit jaar terug met het vervolg op Destiny. In de sequel gaan we weer de strijd aan met diverse buitenaardse rassen. Tijdens de trailer die is getoond op de PlayStation persconferentie op de E3 leren we dat er een exclusieve Strike komt voor de PS4-versie en er ook speciale gear alleen te krijgen is. Destiny 2 verschijnt vanaf 6 september op de PS4, Xbox One en PC.





Call of Duty: WWII

Voor het eerst sinds jaren gaat Call of Duty weer terug in de tijd en krijgen we weer een grote first-person shooter die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. De gruwelijke oorlog wordt prachtig in beeld gebracht in deze nieuwe trailer van de game. Call of Duty World War 2 verschijnt 3 november.





Marvel's Spider-Man

In de allereerste gameplaybeelden van Spider-Man die tijdens Sony's E3-persconferentie werden getoond, is te zien hoe de geliefde superheld in een gebouw in aanbouw het opneemt tegen een hoop slechteriken. Spelers kunnen de krachten van Spidey gebruiken om de vijanden aan te vallen. In de loop van de gameplaybeelden glijdt, springt en rent Spider-Man ook door de stad. De beelden zien er erg filmisch uit. De game moet in 2018 verschijnen voor PlayStation 4.