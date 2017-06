Het belangrijkste nieuws uit de Nintendo Spotlight - Samenvatting 

Nintendo heeft iedereen verrast met meerdere grote aankondigingen, waarvan er twee direct bovenuit sprongen. Lees hier al het belangrijkste nieuws uit de Nintendo Spotlight terug.

Rocket League

Het populaire autovoetbalspel Rocket League wordt nog dagelijks door miljoenen spelers gespeeld. Vandaag is tijdens de Nintendo E3 Direct het spel aangekondigd voor de Nintendo Switch. Vanaf nu is Rocket League dus letterlijk over te spelen.

In Rocket League spelen twee teams een potje autovoetbal tegen elkaar en de bedoeling is om na 5 minuten vaker gescoord te hebben dan je tegenstander. De game is nog altijd immens populair en dat gaat alleen maar groter worden nu het spel is aangekondigd voor de Nintendo Switch. De Nintendo Switch versie van de game bevat alle content die de andere versies ook hebben en krijgt daarnaast exclusief Cross-Network Play en speciale Mario en Luigi hoedjes om je auto mee aan te passen.

De game verschijnt dit najaar voor de Nintendo Switch. In totaal is Rocket League al meer dan 30 miljoen keer gedownload op de PC, PS4 en Xbox One.





Pokémon

Tijdens de E3 Nintendo Direct heeft Nintendo laten weten dat Gamefreak is begonnen aan een echte Pokémon RPG voor de Nintendo Switch. Voorheen hebben we het altijd met spellen voor de Gameboy en (3)DS moeten doen, maar nu is het de beurt aan de grotere spelcomputer van Nintendo.

Er zijn nog geen beelden getoond van de game en het kan nog een flinke tijd duren voordat de game af is, maar dat het nieuws er is, is voor menig gamer al een flinke opluchting.





Xenoblade Chronicles 2

Xenoblade Chronicles 2 komt deze feestdagen uit voor de Switch. Dat heeft Nintendo bevestigd.

In de getoonde trailer in de Nintendo Spotlight-presentatie is, net als in de onthulling eerder dit jaar, te zien dat er voor het vervolg voor een nieuwe grafische stijl is gekozen. Verder lijken de actievolle gevechten en wijdse omgevingen uit het origineel ook in dit vervolg terug te keren.

Hoewel de game eerder dit jaar al werd aangekondigd als titel voor deze feestdagen, gingen er geruime tijd geruchten dat het spel deze release niet zou halen, in ieder geval niet in het westen. Nintendo lijkt echter zeker te zijn dat de game dit jaar nog uitkomt.





Metroid Prime 4

We zouden graag meer vertellen over de game, maar er is letterlijk nog niets bekend, alleen dat de game in ontwikkeling is. Het is ook niet duidelijk welke studio aan de game werkt. De eerste drie Metroid Prime-games werden ontwikkeld door het Amerikaanse Retro Studios.

De Metroid Prime-games namen de gameplay van de voorheen tweedimensionale Metroid-games flink op de schop en maakten er first-person shooters van. Daarbij werd het aspect uit de eerdere games waarbij spelers langzaam maar zeker meer van de spelwereld ontgrendelden, niet vergeten.

Het is niet bekend wanneer Nintendo meer informatie naar buiten brengt over Metroid Prime 4.

Update: Nintendo heeft een fact sheet uitgegeven met iets meer info. De game vertelt een nieuw verhaal die verbonden is aan de Prime-reeks en wordt ontwikkeld door een nieuw team binnen Nintendo, met aan het hoofd Metroid-producent Kensuke Tanabe.





The Legend of Zelda: Breath of the Wild - DLC

Het was al bekend dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 DLC pakketten zou krijgen, maar vandaag zijn deze voor het eerst in beeld gebracht. Naast de DLC zijn er ook nog eens vier nieuwe Amiibo aangekondigd, want alle vier de Champions krijgen hun eigen figuur. De eerste DLC: The Master Trails verschijnt 30 juni, terwijl de tweede DLC: The Champions' Ballad verschijnt in de winter.





Yoshi

Yoshi heeft zijn eigen game gekregen voor de Nintendo Switch en in dit spel is de kenmerkende schattigheid van het personage weer volop aanwezig. Het spel van de groene dino is een platformer waarin munten verzameld moeten worden en met eieren gebruikt kunnen worden om er mee te gooien richting objecten en vijanden. De game verschijnt in 2018.





Super Mario Odyssey

Nintendo toonde tijdens zijn E3 Spotlight-video een nieuwe trailer van de Switch-platformer Super Mario Odyssey. Daaruit blijkt dat de game op 27 oktober dit jaar verschijnt.

In de video is te zien dat Mario in allerlei mensen, dieren en objecten kan veranderen, van tanks en normale personen tot dino's en rugbyspelers. Dit is verbonden aan de pet met ogen die Mario op heeft. Hiermee kan Mario ook door water en elektriciteit reizen.

Mario bezoekt diverse locaties in de game met een schip in de vorm van een hoed, de Odyssey. Dit schip wordt aangedreven door een soort kristallen, die spelers in de spelwerelden moet vinden.

Veel meer informatie is niet bekendgemaakt, maar de game wordt uitgebreid getoond in de Treehouse-livestream die Nintendo na de persconferentie houdt. Daar zal ook voldoende info en gameplay uit voortvloeien.





Kirby

Nintendo heeft vandaag tijdens haar E3 video aangekondigd dat 's werelds minst vervelende kauwgombal haar eigen game krijgt. In de game Kirby is het weer mogelijk om de vaardigheden van je vijanden over te nemen en voor persoonlijk gewin te gebruiken. Het spel is met maximaal vier spelers te spelen. Kirby verschijnt ergens in 2018.





Metroid: Samus Returns

Nintendo heeft na zijn Spotlight-presentatie in de Treehouse-livestream de 3DS-game Metroid: Samus Return aangekondigd. Deze tweedimensionale actieplatformer behoudt de gameplay van de oude Metroid-games en voegt tevens nieuwe elementen toe.

De game is een remake van de Game Boy-game Metroid 2: Return of Samus en wordt ontwikkeld door Mercury Steam. Deze Spaanse ontwikkelaar maakte ook Castlevania: Lords of Shadow en het vervolg. Twee componisten die sinds Super Metroid aan de reeks werken, helpen mee aan de muziek in de game.

Samus Return is een 2D-platformer, maar heeft 3D-graphics. Nieuw zijn Aion-abilities. Naast upgrades voor het pak van Samus Aran, helpen Aion-abilities Samus aan extra krachten. Deze moeten gevuld worden met energie.

Metroid: Samus Returns lanceert op 15 september 2017 op de 3DS.





Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions

Nintendo besloot na zijn Spotlight-video nog wat games aan te kondigen, waaronder een remake van de tweede Metroid. Ook aangekondigd is deze remake van de GBA-rpg Mario & Luigi: Superstar Saga. Verwacht verbeterde graphics en extra content in de vorm van een avontuur met de minions van Bowser. Tof! De game verschijnt op 6 oktober voor 3DS.