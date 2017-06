Het belangrijkste nieuws uit de Microsoft Xbox E3 persconferentie - samenvatting 

Microsoft heeft zoals ieder jaar een enorme persconferentie op E3 gehouden. Dit jaar met veel onthullingen, waaronder de Xbox One X, een nieuwe Metro, gameplay van Assassin's Creed Origins en Anthem. Dit zijn de belangrijkste nieuwtjes uit de Microsoft Xbox E3 persconferentie.

Xbox One X

orig jaar tijdens de E3 werd de nieuwe Xbox met de werknaam Project Scorpio aangekondigd. Vandaag heeft Microsoft op de persconferentie tijdens de E3 de belangrijkste details rondom de nieuwe spelcomputer die 4K resoluties kan weer geven zonder gebruik te maken van upscaling technieken, vrijgegeven. De nieuwe spelcomputer van Microsoft gaat de Xbox One X heten en is de krachtigste spelcomputer ooit gemaakt.

De nieuwe spelcomputer heeft 6 teraflops GPU, 12GB GDDR5 en een 4K UHD blu-ray speler, allemaal om de ware 4K ervaring te beleven. Daarnaast is er vloeibare koeling gebruikt om de het systeem niet te warm te laten worden. Dit hele pakket zit in de kleinste Xbox die Microsoft ooit heeft gemaakt.

Alle Xbox One-spellen zijn vanaf het begin meteen te gebruiken op de Xbox One X. Alle spellen gaan er beter uitzien op de nieuwe console. Zelfs gamers met een 1080p scherm gaan er grafisch sterk op vooruit op de Xbox One X.

De prijs van de console is 499 euro.





Forza Motorsport 7

Microsoft heeft de eerste game voor de Xbox One X aangekondigd en dat werd gedaan met de presentatie van een dure Porsche. Forza Motorsport 7 brengt snelle auto's naar je nieuwe spelcomputer in een 4K resolutie met een framerate van 60fps. In de nieuwe game is een speciale partnership met Porsche gesloten waardoor de auto's van het merk de komende jaren alleen op deze spelcomputer te vinden zijn.

Forza Motorsport sport 7 verschijnt op 3 oktober dit jaar en is speelbaar op de Xbox One, Xbox One X en Windows 10. Microsoft geeft wel aan dat de Xbox One X wel de meest superieure versie is.





Metro Exodus

4A Games kondigde op Microsoft's E3-persconferentie Metro: Exodus aan voor Windows 10, Xbox One en PlayStation 4.

De game draait op de Xbox One X tevens in 4K. In de trailer zijn diverse donkere gangen en gemuteerde monsters te zien, vergelijkbaar met de vorige Metro-titels. Daarnaast werd in de trailer een spectaculair uitzicht getoond van een verlaten stad, waarna de demo verder gaat in het stadje zelf. Spelers hebben onder andere een kruisboog om mee aan te vallen. Dat is nodig ook, want aan het einde van de trailer is een behoorlijk indrukwekkende vijand te zien.

De Metro-games zijn heerlijk sfeervol met goede actie, dus wij vinden het helemaal prima dat er een nieuwe titel in de franchise is aangekondigd. Ziet er tot nu toe zeker niet misselijk uit!





Assassin's Creed Origins

Dit jaar is het weer tijd voor een nieuwe Assassin's Creed en dit maal mogen we met de sluipmoordenaar Bayek aan de slag in het warme Egypte. Nieuw in dit deel is de mogelijkheid om een valk te besturen die locaties vanuit de lucht kan bekijken en je van waardevolle informatie kan voorzien.

Verder is de combat op de schop gegaan en zijn er diverse skills vrij te spelen om je sluipmoordenaar zo goed mogelijk bij je eigen speelstijl aan te laten sluiten. Assassin's Creed Origins verschijnt op 7 oktober 2017 voor pc, Xbox One en PlayStation 4.





State of Decay 2

Tijdens de Microsoft persconferentie is er een nieuwe trailer verschenen voor de zombie game State of Decay 2. Het eerste deel is een bescheiden hit geworden en heeft vooral veel trouwe fans opgeleverd die massaal in hun digitale zombie wereld zijn gaan leven. In dit nieuwe deel moet dit natuurlijk weer het geval zijn in een nieuwe wereld met diverse verschillende mogelijkheden. State of Decay 2 verschijnt in de lente van 2018.





Crackdown 3

Superagenten verzamelen! Het is tijd voor Crackdown 3. De game werd twee jaar geleden aangekondigd, maar tot vandaag is het best stil geweest rondom de game. Tijdens de persconferentie van Microsoft is dit echter veranderd, want vandaag leren we dat de sandbox game op 7 november verschijnt. Met Terry Crews!





Sea of Thieves

Rare's multiplayergame Sea of Thieves heeft een nieuwe gameplaytrailer gekregen op Microsoft's persconferentie. De Xbox One-exclusive verschijnt in de lente van 2018. In de gameplay die werd getoond tijdens de persconferentie is te zien hoe spelers samenwerken om schepen te besturen en eilanden te verkennen. De multiplayergame laat spelers samen piraatje spelen. Er kunnen schatten gevonden worden, die een speler mee kan dragen terwijl andere spelers hem of haar verdedigen tegen monsters. Schatten kunnen onder andere verkocht worden, al is het zoals in onderstaande gameplaytrailer te zien is nog een flinke klus om weg te komen met de buit.





Life is Strange: Before the Storm

Er komen dus drie afleveringen van Life is Strange: Before the Storm, een prequelreeks op het origineel. De eerste aflevering verschijnt op 31 augustus voor Xbox One, PlayStation 4 en pc. Meer informatie is er nog niet, maar in ieder geval hebben we wel al deze toffe trailer.





Originele Xbox - Backwards compatibility

Het is altijd lekker als een spelcomputer backwards compatibility heeft, want daarmee kan je je oude games op hetzelfde systeem spelen zonder alles om te moeten bouwen. Microsoft vindt dit een geweldig idee en heeft daarom de Xbox One voorzien van een update waardoor sommige Xbox 360-titels speelbaar zijn op de Xbox One. Vandaag is er bekendgemaakt dat de titels voor de originele Xbox in de toekomst ook toegevoegd gaan worden aan de lijst met spellen. Een titel is al genoemd en dat is zeker niet de minste, want het gaat om Crimson Skies.





Anthem

Tijdens Microsoft's E3-presentatie werd de eerste gameplay van de nieuwe BioWare-game Anthem gedemonsteerd. De game werd gisteren tijdens EA's persconferentie al kort getoond, maar op Microsoft's presentatie kwamen er meer details naar buiten. Spelers werken samen om de mensheid te verdedigen tegen reusachtige monsters. In exo-skeletten, genaamd Javelins, verkennen ze de wereld buiten de muur van de stad en kunnen deze naar eigen smaak aanpassen. Er is daarbij genoeg loot te vinden tijdens de actie. Het spel oogt tot nu toe als een indrukwekkende mix tussen Destiny en de film Avatar. Tijdens Microsoft's presentatie werd niet over exclusiviteit gesproken, dus mogelijk komt de game ook naar pc en PlayStation 4.