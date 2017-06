Het belangrijkste nieuws uit de Bethesda E3 persconferentie - samenvatting 

Bethesda hield een vrij korte persconferentie dit jaar, maar er zaten toch wel wat geinige dingen in. Zo kunnen we ergens rond oktober dit jaar Fallout 4 en later Doom in VR spelen en zijn er ook een nieuwe Wolfenstein en The Evil Within op komst.

Fallout 4 VR en Doom VFR

Virtual reality is nog altijd een opkomende technologie en Bethesda zet daar groot op in door Fallout 4 en DOOM nog dit jaar uit te brengen voor het platform. Beide games zijn helemaal aangepast voor een unieke ervaring in virtual reality. Het gaat bij beide games om de complete ervaring, dus niet zoals we bij andere spellen wel eens gezien hebben om slechts een kleine portie van de game. Zowel DOOM als Fallout 4 moet nog dit jaar beschikbaar zijn.





Bethesda Creation Club

Bethesda heeft tijdens zijn persconferentie 'Bethesda Creation Club' aangekondigd, een nieuwe manier voor modders om nieuwe content naar The Elder Scrolls V: Skyrim en Fallout 4 te brengen.

De Creation Club voegt kleine add-ons, zoals nieuwe items en kleding in Fallout 4 en Skyrim, toe. Spelers kiezen de items uit een menu, kopen ze met credits, downloaden ze en vervolgens verschijnt het meteen in hun games. De service lanceert deze zomer voor pc, Xbox One en PlayStation 4. In eerste instantie is de service alleen voor Skyrim en Fallout 4, maar Bethesda kan er voor kiezen om het ook voor andere games beschikbaar te stellen.





The Evil Within 2

Vandaag is tijdens de E3 persconferentie van Bethesda The Evil Within 2 aangekondigd. Het spel is een horror game waarin we de avonturen van Sebastian vervolgen. De game speelt zich 3 jaar na de gebeurtenissen van het eerste deel af. Er ging al een gerucht dat er het spel aangekondigd zou worden tijdens de Bethesda persconferentie, want er was namelijk al een advertentie voor The Evil Within 2 op Reddit.com verschenen.

The Evil Within komt toepasselijk genoeg uit op vrijdag 13 oktober op de PC, Xbox One en PS4.





Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus is tijdens Bethesda's E3-persconferentie aangekondigd. Het vervolg op de populaire shooters Wolfenstein: The New Order en Wolfenstein: The Old Blood komt op 27 oktober uit op PlayStation 4, Xbox One en pc.

We wisten al dat dit vervolg er aan kwam, maar het is toch wel fijn om hem bevestigd te zien met een erg fatsoenlijke eerste trailer, vol met flink wat humor en verhalende scene's. Hoewel er niet heel veel actie te zien is in de trailer, hebben de vorige delen wel bewezen dat daar geen tekort aan is in Wolfenstein-games. Deze trailer zet vooral de sfeer goed neer en zo te zien zitten er ook flink wat toffe geweren in.

27 oktober gaan we dus weer Nazis knallen!





Dishonored: Death of the Outsider

Dishonored 2 krijgt een uitbreiding genaamd Dishonored: Death of the Outsider. De uitbreiding werd op Bethesda's E3-persconferentie aangekondigd.

De nieuwe uitbreiding draait om Billie Lurk, Daude's rechterhand uit de dlc van de originele game. In deze uitbreiding heeft ze echter een cyberkenetische arm en oog. Ze gaat in de game achter de Outsider aan. De stand-alone uitbreiding is vanaf 15 september verkrijgbaar.

Er is nog geen gameplay van de uitbreiding getoond, maar hieronder kun je de eerste trailer bekijken.