De Age of Empires-retrospective 

Van de steentijd naar de Romeinen en door naar de ontdekking van de Nieuwe Wereld. Tijdreizen is heel gewoon in Age of Empires. Alie doet in deze feature haar eigen poging, zo neemt ze jullie mee op een gamereis van de allereerste Age of Empires naar Age of Empires IV.

Deze feature is natuurlijk geschreven ter ere van de release van Age of Empires: Definitive Edition, de remaster van de allereerste game in de serie, die in 1997 uitkwam. Oftwel: Age of Empires bestaat alweer 20 jaar. Hoogste tijd dus voor een overzicht van deze franchise.





Age of Empires in het kort

Age of Empires telt main games en spin-offs. Op een paar (mobiele) uitzonderingen na, zijn dit allemaal real-time strategy-games. De games in de main serie hebben een historische setting. Dat betekent dat de games zich afspelen in echte periodes uit de geschiedenis, maar niet per se dat de gebeurtenissen geschiedkundig geheel accuraat zijn. De verantwoordelijke ontwikkelaar was Ensemble Studios, terwijl Microsoft Game Studios optreedt als uitgever. In totaal zijn de games in de serie meer dan 20 miljoen keer over de toonbank gegaan.



Tijdreizen met Age of Empires

Zoals gezegd, zijn de meeste Age of Empires-games real-time strategy-games. Je begint de games als een nog simpele beschaving. Het is aan jou je beschaving het volgende tijdperk binnen te loodsen. Om de eerste Age of Empires als voorbeeld te nemen: je begint in de steentijd en doorloopt vervolgens de bronstijd en de ijzertijd. Je doet dat middels resources waarmee je units, gebouwen en technologie kan kopen. Voortgang tussen deze tijdperken wordt onderzocht in de Town Centre en levert je nieuwe technologie, wapens en units op. Alle beschavingen in de games hebben hun eigen attributes en unieke technologie.

Je kunt Age of Empires op twee manieren spelen, zo is er de Campaign, waarin je specifieke objectives moet behalen. Het zijn eigenlijk scenario’s die je op lineaire wijze doorspeelt. Daarnaast is de Random Map, waarin voor elk potje een nieuwe map gegenereerd wordt. Ook kent de franchise een multiplayer modus.





Age of Empires

Age of Empires (1997) is de eerste game uit de serie, en ook meteen een van de eerste real-time strategy-games ooit gemaakt. Het feit dat je units in real-time kon besturen, en verschillende tijdperken doorspeelde, was baanbrekend. Om mensen toch een idee te geven van wat de game nou eigenlijk was, werd deze ook wel een mix van Civilization en Warcraft genoemd. Age of Empires laat je uit 12 beschavingen kiezen, die je ontwikkelt van de steentijd naar de ijzertijd. In 1998 verscheen de uitbreiding The Rise of Rome, waarmee onder meer vier nieuwe beschavingen toegevoegd werd.



Age of Empires II

In die tijd liet Ensemble Studios er nog geen gras over groeien, zo verscheen Age of Empires II: The Age of Kings in het jaar daarop, 1999. Deze game is gesitueerd in de middeleeuwen en laat je kiezen uit 13 beschavingen in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Ook deze tweede game in de serie kreeg weer een expansie; The Conquerors voegde onder meer vijf beschavingen toe, waaronder de Maya's en Azteken.

In 2013 kwam Age of Empires II: HD Edition uit op Steam. Deze bundle bevat zowel de originele game als uitbreiding The Conquerors. Microsoft kwam zelfs met drie geheel nieuwe expansies: The Forgotten (2013), The African Kingdoms (2015) en Rise of the Rajas (2016).





Age of Empires III

Voor Age of Empires III (2005) koos men het tijdperk van de ontdekking van de Nieuwe Wereld uit (1500-1850), waarbinnen acht Europese naties tot je beschikking staan. Daar waar de eerste twee games nog relatief veel op elkaar leken, voegde dit derde deel een hoop nieuwe features toe. Grootste verandering was de toevoeging van Home Cities. In de eerste uitbreiding The Warchiefs (2006) ligt de nadruk op de indianen. Voor uitbreiding nummer twee, The Asian Dynasties (2007), werkte Ensemble Studios samen met Big Huge Games.



Age of Mythology en andere spin-off games

Er zijn door de jaren heen ook een aantal spin-offs van Age of Empires verschenen. De eerste (en bekendste) is Age of Mythology (2002), waarin de Atlantean, Arkantos, uit probeert te zoeken waarom zijn volk uit de gratie gevallen is bij Poseidon. In 2003 volgde de expansie The Titans met de zoon van Arkantos, Kastor, in de hoofdrol. Anders dan de main games is deze Age of Mythology niet gebaseerd op de historie, maar op mythologie. Een latere spin-off is bijvoorbeeld de F2P MMO Age of Empires Online (2011), waarvan de servers inmiddels helaas alweer offline gehaald zijn.





De Age of Empires-games op een rijtje

Main games

Age of Empires

Age of Empires: The Rise of Rome

Age of Empires II: The Age of Kings

Age of Empires II: The Conquerors

Age of Empires III

Age of Empires III: The War Chiefs

Age of Empires III: The Asian Dynasties

Age of Empires Online

Age of Empires II: HD Edition

Age of Empires II: HD Edition - The Forgotten

Age of Empires II: HD Edition - The African Kingdoms

Age of Empires II: HD Edition - Rise of the Rajas

Age of Empires: Definitive Edition

Spin-off-games

Age of Mythology

Age of Mythology: The Titans

Age of Mythology: Extended Edition

Age of Mythology: Tale of the Dragon

Age of Empires: The Age of Kings

Age of Empires: Mythologies

Age of Empires: Castle Siege

Age of Empires: World Domination





Nieuwe aankondigingen - Age of Empires IV

Ondanks dat veel mensen zo tegen het einde van de zeroes wel een aankondiging van Age of Empires IV hadden verwacht, liep het anders. In 2008 maakte Microsoft namelijk bekend dat ze Ensemble Studios gingen sluiten. Wel werd meteen ontkend dat hiermee een eind aan de franchise zou komen. Desondanks duurde het tot afgelopen zomer voordat eindelijk die langverwachte aankondiging werd gedaan...

Age of Empires IV is namelijk in ontwikkeling bij Relic Entertainment, dat je kunt kennen van bijvoorbeeld Homeworld of, meer recent, Warhammer 40,000: Dawn of War III. Maar er is meer goed nieuws, want naast de bijna te verschijnen Age of Empires: Definitive Edition, zijn er inmiddels ook Definitive Editions aangekondigd voor Age of Empires II en Age of Empires III.



Vijf voorbeelden van Age of Empires-logica

Als afsluiter:

Mannelijke dorpelingen kunnen zich reproduceren Een rij bomen blokkeert elke eenheid Chinezen krijgen geen kruit Met 5000 pijlen krijg je elk bouwwerk kapot Het zwaaien met een stokje doet wonden genezen





Vanaf 19 oktober kun je Age of Empires: Definitive Edition checken op je PC. Gaan jullie dat ook daadwerkelijk doen of wachten jullie liever op Age of Empires IV? En misschien heb je zelfs nog nooit een AoE-game gespeeld... In dat geval mag je de comments gebruiken om met een verdacht goede reden te komen.