Hardware Hitjes – RX Vega gaat niet zo lekker 

De lancering van Vega had een hoogtepuntje moeten zijn voor AMD, maar de specificaties van de kaarten vallen voor veel mensen tegen. Aanvankelijk leek het erop dat de kaarten prestaties leveren die vergelijkbaar zijn met de GTX 1080, voor een veel lagere prijs en véél hoger stroomverbruik. Nu blijkt dat de kaarten veel duurder zijn dan verwacht blijft er weinig voordeel over voor RX Vega.

Miners krijgen speciale driver van AMD

Het minen van cryptocurrencies is de afgelopen maanden ongekend populair geworden, hiervoor worden met name AMD-kaarten gebruikt omdat die voor dezelfde prijs beter minen. Uit een aantal testen eerder dit jaar bleek echter dat kaarten van AMD over de loop van tijd steeds minder goed zouden gaan minen vanwege een beperking in de memory controller. AMD heeft nu een driver uitgebracht die dit probleem verhelpt en daarnaast andere optimalisaties voor minen met zich meebrengt. Het betreft een beta driver die geen ondersteuning of verdere updates krijgt van AMD. De winst die met deze driver geboekt kan worden hangt af van de kaart en de tijdsperiode maar valt over het algemeen tussen de tien en vijftien procent.



Vega valt veel duurder uit dan verwacht

Uit onderzoek van Hardware.info blijkt dat de prijzen die AMD aankondigde bij de lancering van Vega niet realistisch is. Winkels in Nederland verkopen de RX Vega 64 op dit moment voor prijzen tussen de €650 en de €700, aanzienlijk meer dan de aanvankelijk verwachte vraagprijs van €500. De reden hiervoor is dat AMD officieel helemaal geen kaarten beschikbaar heeft gesteld voor de Benelux, webwinkels moeten via andere kanalen deze kaarten verkrijgen, met een hogere prijs tot gevolg.







In het Verenigd-Koninkrijk liet de webwinkel Overclockers.co.uk weten dat de genoemde adviesprijzen van AMD slechts een introductieprijs zijn en dat de echte prijs €100 hoger gaat uitvallen. Er is kortom veel verwarring over de prijs van Vega. De nieuwe kaarten zijn bijna nergens te krijgen en waar ze wel beschikbaar zijn betaal je aanzienlijk meer dan AMD heeft geadverteerd.



Intel lekt specificaties zes-core Coffee Lake

Een presentatie bedoelt voor Chinese distributeurs en partners van Intel is gelekt. Op de dia zijn de specificaties te zien van de aankomende nieuwe generatie Intel-chips: de Coffee Lake-serie.

De dia is opvallend, want het laat zien dat Intel afstapt van vier cores per chip op de i5 en i7-serie, iets wat jarenlang de standaard was. Zowel i5-processoren als de i7’s krijgen nu zes cores standaard, dat op de i7 met HyperThreading wordt uitgebreid naar twaalf threads.







De andere grote verandering, waar al eerder over werd gespeculeerd, is bij de i3-chips. Deze krijgen nu standaard vier cores, ten opzichte van de twee cores die we eerder zagen. Deze transitie vond al gedeeltelijk plaats bij Kaby Lake waar een i3-chip beschikbaar was met twee cores en vier threads. Dit betekent dat dual-core CPU’s verleden tijd zijn voor de desktop Core-serie en alleen nog maar beschikbaar zullen zijn in Celeron-chips.







Prijs GDDR5 geheugen stijgt aanzienlijk

GDDR5, de standaard voor videogeheugen in moderne videokaarten, is de afgelopen maand 30% duurder geworden. De oorzaak ligt bij Samsung en SK Hynix, de twee grootste fabrikanten van flash geheugen. Deze hebben door de toenemende vraag naar reguliere RAM enkele fabrieken omgezet van VRAM naar RAM. Voor een geheugenchip van 1GB, waar er op een videokaart vaak acht van zitten, betalen fabrikanten nu $8,50, terwijl dat vorige maand $6,50 was.







De reden voor Samsung en SK Hynix om over te stappen zijn de tekorten op de RAM-markt. Veel bedrijven zijn aan het overstappen naar nieuwe productieprocessen, met lagere totale productie als gevolg. Omdat de vraag naar RAM sterker groeit dan de vraag naar VRAM, en omdat RAM meer oplevert, hebben de fabrikanten besloten om enkele fabrieken om te zetten.



Intern geheugen is al maanden lang aan het stijgen in prijs en nu zullen videokaarten dat ook gaan doen door deze switch van Samsung en SK Hynix. Met hoeveel de prijs zal stijgen is onbekend, maar het zal hoogstwaarschijnlijk in de tientallen euro’s liggen.