Hardware Hitjes: Het grootste nieuws van Computex 

Vorige week vond in Taiwan de belangrijkste hardwarebeurs ter wereld plaats: Computex. Floris was op de beurs aanwezig om alle nieuwe hardware te checken, zoals AMDs Threadripper CPU’s en Intels nieuwe i9-chips. Dat - en meer nieuws - in de Hardware Hitjes van deze week!

Intel

Voor Intel was het grote nieuws dit jaar de aankondiging van de Core i9 ‘Skylake-X’ processoren en de bijbehorende X299-moederborden. De nieuwe chips zijn in veel opzichten een upgrade van de i3, i5 en i7 Skylake chips uit 2015: meer cache, meer cores en betere prestaties. In plaats van de 1151-socket die Skylake gebruikte maakt Skylake-X gebruik van de nieuwe 2066-socket. Die extra pins zijn niet alleen nodig voor de extra rekensnelheid van de i9-chips, maar ook het ongekend hoge TDP (Thermal Design Power) van 140 watt, een getal dat zo waanzinnig is dat waterkoeling bijna een must is.

Op dit moment zijn er zeven Skylake-X chips, met daarnaast twee Kaby Lake-X chips die in feite een geüpgraded versie zijn van de i5 7600K en de i7 7700K. De prijzen variëren van $389 voor de zes core i7 7800X tot $1999 voor de achttien core i9 7980XE. De chips komen in juni uit, de precieze prijzen in euro’s zijn nog niet bekend.





AMD

Om de concurrentie met Intels i9-chips aan te kunnen gaan heeft AMD de Threadripper CPU’s gepresenteerd op Computex. De Threadripper-chips doen met 16 cores en 32 threads hun naam eer aan en zijn vanwege hun hoge core-count bijzonder geschikt voor gebruik in stream-PC’s en workstations. Alle Threadrippers krijgen ondersteuning voor 64 PCIe-lanes, meer dan de 44 lanes van de duurste reeds onthulde i9-chip. Van de vijf duurdere chips is nog niet bekend hoeveel PCIe-lanes zij zullen hebben, het is dus goed mogelijk dat deze ook over 64 PCIe-lanes zullen beschikken.





MSI

Als het op console-formaat all-in-one PC’s aankomt is MSI zonder twijfel de marktleider, iets wat het bedrijf op Computex nogmaals liet zien met de Vortex G25. Met een volume van slechts 2,5 liter heeft de G25 een vergelijkbaar formaat met een PS4 Slim, maar met vele malen meer kracht. Dankzij de overgeklokte quad core i7 en de mobiele variant van de GTX 1070 kan de G25 nagenoeg elke game op 1440p draaien met hoge settings. Zelfs 4K en virtual reality zou volgens MSI weinig problemen moeten opleveren. Over de prijs is helaas nog niks bekend, maar deze zal tussen de 1500 en 2000 euro liggen.







ASUS

ASUS had op hun booth genoeg interessante producten staan, zoals een van de eerste gaming laptops met een Ryzen-CPU en de eerste monitor met 4K/144Hz mogelijkheid. Waar het bedrijf echter het grootst mee uitpakte waren de nieuwe X299-moederborden voor Skylake-X en de X399-moederborden voor Threadripper. Omdat zowel X299 als X399 High End Desktop (HEDT) platformen zijn, hebben de moederborden alle extra snufjes die je mag verwachten van een high-end PC. Denk bijvoorbeeld aan 4-way SLI en Crossfire, extra M.2 slots met koeling en natuurlijk toegewijde audio. Opmerkelijk aan de X399 moederborden, zoals de ROG Zenith Extreme, is dat ze twee achtpinsstroomaansluitingen hebben om de stroomhonger van de Threadripper-chips te voldoen.



Corsair

Op hun suite in het Hyatt hotel deed Corsair een opvallende aankondiging: ze gaan hun eigen custom waterkoeling onderdelen maken. Corsair wilt inbreken op een markt die tot nu toe gedomineerd werd door relatief kleine, specialistische bedrijven zoals EK Waterblocks, Bitspower en Alphacool. Op korte termijn moeten pc-bouwers alle componenten voor een custom waterkoeling loop bij Corsair kunnen halen, van fittings tot waterkoelblokken. Geïnteresseerden in een waterkoeling loop zullen voorlopige wel alle onderdelen zelf moeten uitzoeken, Corsair heeft namelijk gezegd dat ze geen plannen hebben om complete kits te gaan verkopen.



Cooler Master

De MasterWatt serie voedingen van CoolerMaster zijn al een tijdje beschikbaar in capaciteiten van 400 watt in de MasterWatt Lite tot 1200 watt in de beestachtige 80 plus Titanium MasterWatt Maker MIJ. Om het budgetsegment tussen deze twee opties in beter te kunnen bedienen komt daar nu de MWE series bij. De MWE series is vooral gericht op het bieden van waar voor je geld, met die gedachte zijn er drie categorieën MWE-voedingen: MWE, MWE Bronze, MWE Gold en MWE Gold M. De MWE zijn basale voedingen met een laag continu vermogen en lage efficiëntie, terwijl de MWE Gold voedingen gewaardeerd zijn op 80 plus gold en een hoger continu vermogen hebben, met uiteraard een bijbehorend duurder prijskaartje.





Naast de nieuwe voedingen liet Cooler Master weten verschillende mods te gaan aanbieden waarmee klanten hun voedingen naar eigen inzicht kunnen aanpassen. Op de booth waren een paar voorbeelden te zien van deze mods, waaronder een geverfde behuizing, een witte stroomkabel en sleeved interne kabels.

Volgende week is er weer een nieuwe Hardware Hitjes, met dan nieuws over de release datum en prijzen van de nieuwe Vega-videokaarten van AMD!