Hardware Hitjes: héél véél RGB 

Nieuwe week, nieuwe hardware. Deze week lees je in de hardware hitjes hoe Cooler Master een gouwe ouwe weer tot leven wekt en waarom Intel je ook een nieuw moederbord laat aanschaffen bij een nieuwe processor. Daarnaast laten Cooler Master, G.Skill en Patriot zien dat de RGB hype nog lang niet voorbij is.

Nieuwe MasterCase H500P behuizing van Cooler Master

Na jaren stilte rondom de razendpopulaire HAF behuizingen heeft Cooler Master deze week eindelijk een spirituele opvolger uitgebracht. De nieuwe behuizing genaamd MasterCase H500P blinkt uit in precies dezelfde categorieën als de HAF serie ooit deed: veel koeling en een futuristisch uiterlijk. De koeling wordt verwezenlijkt door de support van maximaal zeven casefans waarvan twee 200mm RGB fans en een 140mm fan standaard worden meegeleverd. Deze meegeleverde RGB fans zijn het pronkstuk van de behuizing en zijn duidelijk zichtbaar door het gebogen raam aan de voorkant. De andere ventilatoren, welke je zelf zult moeten aanschaffen, moeten aan de bovenkant gemonteerd worden.

Zoals gezegd draait deze behuizing echter niet enkel om koeling, maar ook om de futuristische look. Dit wordt verwezenlijkt door het extra raam aan de bovenkant, het volledig glazen zijpaneel en de hoekige balken rondom. Om je hardware te laten pronken zonder uren lang te hoeven prutsen met het kabelmanagement, worden zowel de voeding als de harde schijven afgeschermd door twee metalen panelen. Eén van deze panelen is verschuifbaar om extra ruimte te geven voor grote radiatoren. Daarbij kan de grafische kaart zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden voor net dat beetje extra e-peen.

Met een halve meter aan ruimte voor je grafische kaart en 19 centimeter ruimte voor je processorkoeler, hoef je ook nooit bang te zijn compatibiliteitsproblemen. De mogelijkheid om slechts twee SSD’s en twee HDD’s te monteren is wel wat magertjes, maar de adviesprijs van 149 euro is behoorlijk netjes.

Extreem snel geheugen van G.Skill

Na de launch van Intels nieuwe Coffee Lake processoren komt G.Skill met het bijbehorende koekje: een nieuwe set geheugenbankjes speciaal ontworpen voor Coffee Lake. Deze Trident Z geheugenbankjes met super snelle RAM chips van Samsung, worden door G.Skill aangekondigd als ’s werelds snelste geheugenkits ooit. Zoals altijd komen er een hoop verschillende sets op de markt met capaciteiten van 16GB tot 64GB en snelheden van 3733MHz tot maar liefst 4600MHz. Voor de RGB liefhebbers zijn de versies met LEDs helaas alleen in de smaken 3733Mhz en 4000MHz te verkrijgen. Voor snelheden vanaf 4000MHz zul je het moeten doen met een zilver-rode of zwarte set. De G.Skill Trident Z sets zijn beschikbaar vanaf november voor een nog onbekende (waarschijnlijk hoge) prijs.

Patriot brengt een RGB LED muismat uit

Na een behuizing met RGB LEDs en geheugen met RGB LEDs heb je vast nog niet genoeg kermis op je kamer. Speciaal voor jou komt Patriot daarom met een muismat met RGB LED verlichting. Het oppervlak van de muismat is gemaakt van een hoogwaardig polymeer wat de maximale prestaties uit je muis zou moeten halen. De onderkant is volledig bekleed met rubber wat er voor zou moeten zorgen dat de muismat niet verschuift. De LED verlichting zorgt voor een continue verdeeld lichteffect rondom de muismat en kan ingesteld worden in zes verschillende kleuren met zes verschillende effecten. De Patriot Viper series RGB LED Gaming muismat is per direct verkrijgbaar op de officiële website en kost 60 dollar.

Nieuwe Intel processoren niet compatibel met oude moederborden door andere pin configuratie

Zoals in de vorige Hardware Hitjes te lezen valt, zijn de nieuwe Intel Coffee Lake processoren niet compatible met de oude moederborden ondanks dat ze het zelfde socket delen. Bij de release was Intels verklaring hiervoor dat de nieuwe processoren een beter powermanagement van het moederbord vereisen, maar ondertussen weten we wat er precies is veranderd: de pinnen zijn anders verdeeld. Er zijn weinig cruciale wijzigingen gemaakt in de lay-out van de pinnen, maar er zijn wel een hoop ‘reserve’ pinnen van Kaby Lake toegewezen aan taken die te maken hebben met de stroomtoevoer bij Coffee Lake. Het aantal reserve pinnen (RSVD) gaat omlaag met 21, terwijl aarde (VSS) en power (VCC) er respectievelijk 14 en 18 bij krijgen. Het grote aantal extra pinnen voor de stroomvoorziening zou in theorie een stabielere spanning moeten geven op de gevoelige transistoren waardoor Intel hogere clocks kan garanderen. Ook overklokkers maken graag gebruik van deze extra stabiliteit, want professioneel overklokker Kovan Yang heeft een frequentie van 7.4GHz weten te halen!

Over twee weken zijn we terug met weer een nieuwe Hardware Hitjes. Met een beetje geluk is de RGB hype dan eindelijk voorbij, maar ik ben bang dat dit een blijvertje is. Als we de geruchten mogen geloven lees je dan wel meer over de langverwachte Nvidia Geforce GTX 1070Ti en natuurlijk andere nieuwe hardware.