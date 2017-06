Hardware Hitjes – Een Nvidia-toetsenbord? 

De weken na Computex is het altijd een beetje karig als het om hardwarenieuws gaat, veel fabrikanten hebben hun nieuwe producten al op de beurs laten zien en wachten een paar weekjes voordat ze weer iets nieuws laten zien. Gelukkig voor ons heeft Cooler Master besloten om afgelopen week hun nieuwe toetsenbord te onthullen, die ze samen met Nvidia hebben gemaakt.

MSI maakt nieuwe koeler voor GTX 1080 Ti

Voor de GeForce GTX 980 Ti maakte MSI al een Lightning-koeler, een zeer omvangrijke triple slot kaart die gericht is op overklokkers en hardcore gamers. De Lightning-koeler maakt op Computex zijn terugkeer op de GTX 1080 Ti. Met zijn triple slot ontwerp, maar liefst drie achtpinsstroomaansluitingen en standaard boost frequentie van 1695 MHz is ook deze Lightning-kaart overduidelijk gericht op overklokkers en gamers die balls to the wall willen gaan met hun kaart.





De koeler is voorzien van een opvallend zwart/wit kleurenschema en heeft drie ventilatoren van ongeveer 90mm doorsnede. Aan de achterkant van de kaart zit achter de backplate een extra heatpipe die de hitte beter over de stalen backplate moet verspreiden, wat zou bijdragen aan de koeling. Op de zijkanten en de bovenkant zitten RGB-LED’s die bestuurd kunnen worden via MSI’s Mystic Light software. Voor gamers die niet zelf aan de knoppen willen draaien zit er een Lightning mode op, die de kaart automatisch overklokt naar 1721 MHz op de core en 11.112 GHz effectief op het geheugen.



Cooler Master maakt samen met Nvidia een toetsenbord

Het is een onwaarschijnlijke samenwerking voor het maken van een toetsenbord: Cooler Master en Nvidia. Toch heeft Cooler Master een versie van de MasterKeys Pro L uitgebracht die volledig in Nvidia-groen is uitgevoerd. Het toetsenbord heeft een witte backplate, groene verlichting en de lineaire Cherry MX Red-switches. De groene ledjes kunnen schijnbaar niet van kleur worden veranderd, maar hebben wel verschillende modi, zoals wave, breathing en keystroke.





Net zoals de andere MasterKeys-toetsenborden is het mogelijk om macro’s op te nemen en af te spelen zonder tussenkomst van software: alles kan met het toetsenbord zelf worden gedaan. De adviesprijs van het bordje is €129 en hij is alleen in Europa verkrijgbaar.



MSI lanceert kek wit X299-moederbord

Toetsenbord die niet een of andere variatie van zwart/grijs gebruiken zijn bijzonder lastig te vinden, laat staan voor het kersverse X299-platform. Om gamers en systeembouwers die een witte PC willen tegemoet te komen heeft MSI een witte versie van hun X299 Tomahawk gemaakt. Het strak zwarte kleurenschema van de standaard Tomahawk maakt plaats voor een wit/grijs kleurenpalet op de White Arctic Edition van dit moederbord. De specs zijn voor de rest volledig gelijk aan de zwarte variant, afgezien van de met staal versterkte DIMM-sloten.





Twee nieuwe GTX 1080 Ti waterblokken van EKWB

De GTX 1080 Ti-kaarten zijn vanwege zijn driedubbele hoogste bijzonder geschikt om te voorzien van waterkoeling. EKWB had kort na de lancering al een waterblok klaar voor de Founder’s Edition van de GTX 1080 Ti, nu volgen de kaarten van add-in board partners zoals MSI en EVGA. Voor de MSI Gaming en Gaming-X kaarten heeft EKWB een full-cover waterblok gemaakt van koper met een nickel-coating en op de bovenkant een strak MSI-logo.





De EVGA GTX 1080 Ti FTW editie krijgt een blok met een doorzichtige bovenkant van acryl en een basis van koper. Deze kan overigens ook uitgerust worden met een zwarte backplate. Beide backplates kosten €122,95 en zijn vanaf eind deze maand verkrijgbaar.





Na deze karige twee weken komen er hopelijk wat spannendere nieuwtjes naar buiten in de volgende twee, want dan is er weer een Hardware Hitjes!