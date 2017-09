Hardware Hitjes – Draadloos gamen met een accuduur van 18 maanden 

Op IFA en Gamescom waren verschillende hardwarefabrikanten aanwezig om hun nieuwe producten te tonen: soms rebrands van ouder spul, maar in sommige gevallen was het een stuk interessanter. Zo ook bij Logitech, die behind closed doors hun nieuwe line-up gaming-randapparatuur lieten zien, waaronder een gaming-toetsenbord en muis met een accuduur van 18 maanden!

AOC: 4K/144Hz pas in 2018

Tijdens een presentatie op Gamescom heeft monitorfabrikant AOC hun plannen voor de volgende serie gaming-monitoren onthuld. Wat AOC betreft ligt de toekomst bij 4K, 144Hz en HDR. Hun flagship line-up bestaat uit een 27” 4K/144Hz monitor (AG273UG) en een 35” 1440p Ultrawide curved monitor op 200Hz (AG353UCG). Met name het 4K-model is indrukwekkend, want het brengt bijna alle moderne monitor-technieken samen in één monitor.







De AG273UG krijgt bijvoorbeeld ondersteuning voor HDR10, Quantum Dot, Full Array Local Dimming (een vereiste voor ‘echte’ HDR), 100% dekking van de DCI-P3 kleurruimte (vergelijkbaar met AdobeRGB) en Nvidia G-Sync HDR. AOC heeft bewust gewacht met ondersteuning voor HDR, omdat conventionele HDR-technieken die op TV’s worden gebruikt erg veel vertraging opleveren.



G-Sync HDR van Nvidia en AMD’s FreeSync 2 HDR beloven beide zonder vertraging HDR te ondersteunen. Of dit echt werkt is nog maar de vraag, want de technieken zijn nog niet beschikbaar in de praktijk. Tevens bestaan de panelen die AOC wil gebruiken nog niet, daarom staan de producten voor de zomer van 2018 op de planning. Ook over de prijs kon AOC geen harde uitspraak doen, maar deze zal niet mals zijn: rond de €1500.



Logitech lanceert nieuwe lijn draadloze gaming peripherals

Bij Logitech zijn ze geen vreemde van het maken van gaming peripherals zoals muizen, toetsenborden en headsets. Op Gamescom liet het bedrijf twee nieuwe invoerapparaten voor gamers zien: de G613 toetsenbord en de G603 Lightspeed muis. Beide producten zijn volledig draadloos en kunnen verbinding maken met de computer via Bluetooth of Logitechs eigen 2,4Ghz-communicatieprotocol, genaamd Lightspeed.







De G613 is een gaming-toetsenbord met Romer G-switches en zes macro toetsen, met – voor een gaming-toetsenbord - een vrij basaal uiterlijk. In tegenstelling tot de meeste gaming-toetsenborden die tegenwoordig verkrijgbaar zijn is er geen enkel RGB-lampje te vinden op de G613. Dit valt toe te schrijven aan het feit dat de twee AA-batterijen gemiddeld achttien maanden meegaan, iets wat niet haalbaar zou zijn bij gebruik van RGB-verlichting. Aan deze indrukwekkende accuduur hangt helaas ook een indrukwekkend prijskaartje van 149 euro.





De G603 gaming-muis heeft een soortgelijk uiterlijk in dezelfde kleur grijs als het toetsenbord. Ook hier belooft Logitech een accuduur van achttien maanden bij gebruik van twee AA-batterijen, al is het ook mogelijk om maar één batterij te gebruiken om het gewicht laag te houden. De G603 kan verbinding maken met twee apparaten en tussen deze twee wisselen via een knop op de bovenkant. De gloednieuwe HERO-sensor is behalve zeer zuinig ook nog eens goed voor een maximale resolutie van 12.000, een maximale acceleratie van 40G3 en een maximale snelheid van 400 inch per seconde. Voor al deze specs vraagt Logitech 79,99 euro.



Windows Mixed Reality krijgt ondersteuning voor SteamVR

De Mixed Reality Portal, de UWP app die in Windows 10 wordt gebruikt om onder andere de hololens aan te sturen, krijgt ondersteuning voor SteamVR. Hieruit blijkt dat de Mixed Reality Portal niet alleen is voorbehouden voor Mixed- en Augmented Reality, maar ook Virtual Reality apps en games. Headsets die werken via de Mixed Reality Portal zouden hiermee ook toegang kunnen krijgen tot alle VR-games op Steam.







Virtual Reality is een bijzonder versplinterde industrie op het moment, met Facebook en Valve die lijnrecht tegenover elkaar staan om marktaandeel te winnen met de Oculus Rift en HTC Vive respectievelijk. Valve is hierbij een stuk sympathieker van Oculus, die laatstgenoemde zet namelijk stevig in op exclusives en DRM om te voorkomen dat Vive-eigenaren Oculus-exclusive games kunnen spelen. Valve heeft daarentegen toegezegd een open VR-ecosysteem te willen creëren, iets waar Microsoft blijkbaar ook aan wil meewerken.