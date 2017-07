Hardware Hitjes – De mooiste SSD die je ooit hebt gezien 

Apacer is een vrij kleine speler als het gaat om de SSD-markt, je zal flink wat moeite moeten doen om van hun een product te vinden in Nederland. Om daar verandering in te brengen hebben ze een SSD uitgebracht met een… eh… ‘aparte’ behuizing.

EKWB maakt koelblokjes voor M.2-SSD’s

M.2-SSD’s, en met name de duurdere modelletjes, willen nog wel eens oververhitten. Ze liggen namelijk bijna altijd verzonken tussen andere componenten, waardoor ze weinig frisse lucht krijgen. Daarnaast zijn ze zo goed als nooit uitgerust met een eigen koelblok. Daarom heeft EK Waterblocks, bekend van hun waterkoelingcomponenten, twee kekke koelblokjes gemaakt voor deze SSD’s. Beide varianten beschikken over een aluminium koelblok met een backplate die via twee clipjes aan iedere zijde wordt bevestigd. De zwarte variant kost een tientje, voor de vernikkelde variant betaal je drie euro meer.





Nacon onthult tweede versie Revolution Pro Controller

Eind vorig jaar kwamen zowel Razer als Nacon met hun third-party controllers voor de PlayStation 4 (die wij natuurlijk hebben getest). Nacon komt nu met een opvolger van de Revolution Pro die ze destijds lanceerde. De nieuwe versie heeft betere compatibiliteit, verbeterde UI van de software en meer mogelijkheden om de controller te customizen. Zo kan de D-pad nu worden gewisseld tussen vier en acht richtingen, is de gevoeligheid van de sticks beter aan te passen en zijn de knoppen op de achterkant nu volledig toe te wijzen. Als kers op de taart is de nieuwe Revolution Pro voorzien van een USB Type-C verbinding in plaats van de gepatenteerde kabel waar de vorige over beschikte.





Apacer bouwt een prachtige SSD

Weinig mensen zullen de naam Apacer herkennen als fabrikant van SSD’s. Het is dan ook een vrij kleine fabrikant die weinig producten heeft voor consumenten, maar daar komt binnenkort verandering in. Het bedrijf heeft namelijk een PCIe SSD aangekondigd in de vorm van een aanvalsgeweer. Het geval heeft meer weg van een nietmachine dan een upper receiver van een M16, waar de SSD naar ontworpen is. Het handvat dat onderdeel is van deze receiver dient op de SSD als koelblok zodat deze niet oververhit raakt. Over de prijs is – helaas – nog niks bekend.





MSI gaat gamingmonitoren maken

MSI is hard op weg om elk mogelijk componenten te maken voor het bouwen van een game PC, het enige wat nog ontbrak was een monitor. Tot nu dan tenminste, want de Optix-monitoren van MSI liggen eindelijk in de winkels. Vooralsnog zijn er twee modellen beschikbaar, een 24”- en een 27”-model, beide met een 1080p VA-paneel en een subtiele curve. Beide schermen draaien op 144hz en hebben ondersteuning voor AMD’s Freesync. Het 27”-model kost €349, van het 24”-model is nog geen prijs bekend.







PBT-toetsenbord van Cooler Master op de markt

Meeste mechanische toetsenborden zijn uitgerust met keycaps van ABS, een goedkoop maar stevige kunststof. Helaas kan dit materiaal niet bijzonder goed tegen huidolie en langdurig gebruik, waarom deze na een aantal jaar gaan glimmen of dat zelfs de bedrukking eraf wordt gewreven.



Bij de duurdere PBT-keycaps is dit niet het geval, dit type kunststof gaat langer mee dan ABS en slijt niet. Om deze reden heeft Cooler Master twee nieuwe MasterKeys-toetsenborden gemaakt met PBT-keycaps: de tenkeyless MasterKeys PBT S (€99) en de full-size MasterKeys PBT L (€109). De toetsenborden zijn voorlopig alleen beschikbaar in de US-store, maar komen binnenkort ook naar Europese winkels.