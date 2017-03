Gek genoeg heeft Alie weinig moeite met het halen van deadlines... Je zou dat namelijk wel verwachten, aangezien ze een gatenkaas heeft waar haar geheugen zou moeten zitten. Wellicht kan het echter in ieder geval wel haar fascinatie met geheugenverlies in games verklaren. Check in deze feature 10 games met hoofdpersonages die last van amnesie hebben.

Gek genoeg geeft geheugenverlies een gamepersonage juist een bepaalde diepgang. Het is namelijk de perfecte manier om meer te weten te komen over het personage, het verhaal en de omgeving. Je personage weet zelf niets, zodat hij alles uitgelegd moet krijgen van zijn medepersonages. En terwijl hij of zij meer over zichzelf leert, doe jij dat als speler ook.

Het personage is echter niet alleen een blanco canvas voor de speler, maar ook voor de ontwikkelaar. Voordelen hiervan zijn onder meer dat er geen ellenlange intro nodig is, er geen inconsistenties in achtergrondverhaal, karakter en acties kunnen ontstaan, en dat er automatisch een spannende en mysterieuze sfeer ontstaat.

Waarschijnlijk juist omdat een gamepersonage met geheugenverlies zoveel voordelen biedt, komen we ze heel veel tegen. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Er zijn er echter nog veel meer. Daarom in deze feature 10 aansprekende voorbeelden van amnesie in games.

Pas op: deze feature bevat spoilers!

BioShock Infinite

Het reizen tussen dimensies is blijkbaar niet goed voor je geheugen. Zo kan Booker DeWitt in BioShock Infinite niet langer herinneringen opslaan. Zodoende begint hij nieuwe herinneringen uit zijn oude herinneringen te creëren. Zo blijkt de cruciale zin "Give us the girl and wipe away the debt" uiteindelijk ook een andere betekenis te hebben.

Fire Emblem: Awakening

De gehele Fire Emblem-serie staat in het teken van het maken van keuzes en de consequenties daarvan, zowel op het slagveld als daarbuiten. Ook in Fire Emblem: Awakening mag je geheel je eigen personage vormgeven. En dat doe je natuurlijk het allerbeste vanaf een blanco canvas, aangezien de gemaakte keuzes dan ook echt als jouw keuzes voelen, en de persoonlijkheid van de protagonist ook echt die van jou weerspiegelt.

Planescape: Torment

Het is niet te weten hoe vaak The Nameless One in Planescape: Torment zijn geheugen al verloren is. Zodra hij gedood wordt, mag hij helemaal overnieuw beginnen, met een gewist geheugen. Het schijnt dat aan het begin van de game The Nameless One al een paar levens geleefd heeft, soms goedaardig en soms kwaadaardig. In Planescape: Torment probeer je fragmenten van herinneringen samen te voegen, waardoor hij oog in oog komt te staan met verschillende versies van zichzelf.

Final Fantasy VII

Is het mogelijk om je herinneringen dusdanig te onderdrukken dat het net is alsof je ze echt vergeten bent? Het gebeurt in ieder geval in Final Fantasy VII. Terwijl je als speler nog van niets weet, zorgt de combinatie van een trauma na de dood van zijn vriend Zack en zijn diepgewortelde wens/fantasie ervoor dat Cloud Strife in een diepe identiteitscrisis belandt. Het resultaat is een nieuw geconstrueerde identiteit, die hij pas met behulp van Tifa onder ogen durft te zien.

Amnesia: The Dark Descent

In sommige gevallen is geheugenverlies wellicht zelfs wenselijk. Als je slechte dingen gedaan hebt, waar je niet mee in het reine kunt komen, bijvoorbeeld. Het is dan een soort zelfbescherming. Diezelfde bescherming geldt ook als je doel onmogelijk lijkt. Het is dan waarschijnlijk beter om er geheel onwetend in te stappen. De naam van de game Amnesia: The Dark Descent spreekt in dit geval boekdelen.

The Witcher

Vaak worden mensen met geheugenverlies bewusteloos in een veld gevonden. Ook raken ze vrijwel meteen gevangen in een duister plot en rust het lot van de wereld op hun onwetende schouders. Althans in games dan... Geralt of Rivia is in The Witcher geen uitzondering. Ook hij ontkomt niet aan zijn lot, iets waar zelfs zijn geheugenverlies niets aan kan veranderen.

Street Fighter

Cammy White was een zogenaamde gehersenspoelde "doll" voor M. Bison. Als assassin moest ze het vuile werk opknappen. Net als andere dolls, zoals Juli en Juni, was het namelijk haar taak de bevelen van M. Bison zonder vragen op te volgen. Dankzij haar sterke wil lukte het haar echter om los te breken. Met de terugkeer van haar vrije wil verloor Cammy in Street Fighter echter wel haar geheugen.

XIII

Stel je wordt wakker en herinnert je helemaal niets meer. Niet alleen je naam, je oogkleur en je schoenmaat zijn je een raadsel, maar ook hetgeen je gisteren of vorig jaar gedaan hebt, kun je oprecht niet meer terughalen. Zou je het dan geloven als je beschuldigd werd van het vermoorden van de president? Jason Fly wil er in XIII in ieder geval niet aan. En dat blijkt met hele goede reden te zijn... Dus kom nu maar op met die sequel!

Star Wars: Knights of the Old Republic

Het lijkt me al vrij choquerend als je er tijdens het herstel van je geheugenverlies achterkomt dat je getrouwd bent of vijf kinderen hebt... Laat staan dat je er plots achter komt dat je de vroegere Sith Lord Darth Revan bent. Het is echter precies wat de protagonist in Star Wars: Knights of the Old Republic overkomt. Gelukkig kun je dankzij het verlies van je herinneringen echter wel nieuwe, bewuste keuzes maken. Dan moet je die rare visioenen wellicht gewoon voor lief nemen.

Ghost Trick: Phantom Detective

Wat gebeurt er precies nadat we heen zijn gegaan? Kunnen we af en toe nog even op bezoek bij onze nabestaanden? En zijn we dan tevreden? Sissel kan in Ghost Trick: Phantom Detective zich in ieder geval helemaal niets meer herinneren van zijn leven. Wie was hij precies? En nog belangrijker: wie heeft hem vermoord? Voordeeltje is echter wel dat Sissel gewoon nog lekker kan interacteren met de wereld.

Geheugenverlies in games; het is een veel gebruikte, maar gelukkig vaak ook interessante, tactiek. Hebben jullie nog voorbeelden? Gebruik die comments!