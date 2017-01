Gameception: de beste games in games 

Wat doen gamepersonages hun vrije tijd? Precies, gamen. Tenminste, als we al die games in onze games mogen geloven. Zie hier het tofste digitale vertier in ons eigen digitale vertier, speciaal voor jullie gereviewd. Tijd voor Gameception!

Games zitten vol met games! En dan bedoel ik niet zomaar mini-games, nee, letterlijk videogames. In veel gevallen nog speelbaar ook. Meestal gebracht als grappige easter egg, maar net als sanitaire voorzieningen kunnen games de gamewereld ook realistischer maken, geloofwaardiger, levendiger! Games laten ons vaak ontsnappen naar mooiere werelden, maar waarom zou je willen ontsnappen naar een wereld waar geen games gespeeld kunen worden?! Precies! Daarom hier een paar super deluxe, op chronologische volgorde, razendsnelle reviews van de beste games in games, natuurlijk allemaal voorzien van een cijfer.



Commander Keen: Paddle War

Mogelijk het vroegste voorbeeld van een game in een game, toepasselijk genoeg ook een kloon van een van de eerste games ooit, gewoon op de ‘smartwatch’ van Commander Keen! De scifi-held met football-helm van id Software was in 1991 zijn tijd duidelijk ver vooruit, pas 6 jaar later speelden we voor het eerst Snake op onze telefoons. Wat zeg je? Commander Keen speelt zich af in de toekomst? Nou en! Een klassiek concept, nog altijd prima speelbaar, maar wel een tikje eentonig en grafisch weinig indrukwekkend.

Score: 75

Day of the Tentacle - Maniac Mansion

Een stukje adventure game geschiedenis in een ander stukje adventure game geschiedenis en misschien wel het toppunt van Gameception! Day of the Tentacle is het in 1993 verschenen vervolg op Maniac Mansion uit 1987 en raad eens: de eerste is in zijn geheel te spelen op een computer in de laatste! Yup, zelfs in de vorig jaar verschenen remaster is de ietwat primitieve voorloper van deze game speelbaar. Twee voor de prijs van één? Goeie deal! De makers grapten ooit dat ze pas weer een vervolg zouden maken als ze Day of the Tentacle, dus inclusief Maniac Mansion, weer volledig speelbaar zouden kunnen maken in deel 3. Dit is er jammer genoeg nooit van gekomen. Voor ons brein misschien maar beter ook.



Score: 86

Project Gotham Racing 2 - Geometry Wars

Dit is helemaal een bijzonder geval, waarbij de virtuele franchise de echte franchise van de ‘moedergame’ wist te ontstijgen! Ik had dit nog nooit gehoord, maar het is echt zo: de twin-stick shooter Geometry Wars was ooit door ontwikkelaar Bizarre Creations in elkaar geflanst om de Xbox controller te testen en is in Project Gotham Racing 2 voor iedereen speelbaar gemaakt op een arcadekast, verstopt in de hoek van de garage van de speler. Het spelletje werd zo populair, dan men er gelijk maar een hele stand-alone gameserie van heeft gemaakt. En terecht.

Score:93

Animal Crossing - NES Classics

Wat nou Mini NES?! Helemaal nergens voor nodig als je Animal Crossing hebt! Nou ja, bijna dan. Een stuk of tien games, waaronder Donkey Kong en Excitebike, zijn te vinden in de game zelf, anderen werden los weggegeven door Nintendo. Erg tof gedaan en dat allemaal nog ruim voor de komst van Virtual Console. Het leukste is nog dat wisselen tussen cartridges geen optie is: voor elke titel heb je in de game een aparte NES console staan. Super cute!

Score:88

Doom 3 / Doom 2016 - Super Turbo Turkey Puncher 3

Opvallend veel games in games worden gespeeld op arcadekasten in de gamewereld, zo ook het sensationele Super Turkey Puncher 3. Deze game, die precies doet wat de titel doet vermoeden, zit als geinige Easter Egg in Doom 3 en heeft ook zijn weg gevonden naar de Doom van afgelopen jaar. Het is onduidelijk wat deel 3 precies verbetert op deel 1 en 2, maar behalve dat het misschien de eerste 10 seconden best grappig is, is het qua gameplay niet veel soeps. Zelfs fans van games als Clicker Heroes zullen hier niet warm van worden.



Score:55

GTA IV: QUB3D

Het Amerika van GTA is belachelijk goed uitgewerkt, met een lange traditie van fictieve merken en natuurlijk ook games! De bekendste is QUB3D, gewoon een hele toffe Tetris/Lumines-kloon, die te spelen is op verschillende arcadekasten in de Liberty City en zijn terugkeer maakt in GTA V. Tussen het beklimmen van de criminele ladder door kan een potje QUB3D erg ontspannend werken, maar topscores op YouTube zijn INSANE en er is zelfs een Achievement/Trophy aan verbonden. Goeie shit!



Score:85

Call of Duty: Black Ops 2 - Activision classics

Mogelijk geïnspireerd door Animal Crossing is deze easter egg in CoD:Blops 2, waarin je een aantal titels uit de beginjaren van Activision mag proberen. In de map Nuketown is het zaak om alle mannequins in 90 seconden één voor één voor hun kanis te schieten, waarna je op een groot scherm Pitfall, River Raid, Kaboom! en H.E.R.O. kunt spelen. Een tof pakketje Atari 2600 games, maar wel echt extreem oud. De volgende keer misschien voor de gein een oude Call of Duty in je nieuwe game stoppen? Oh, wacht...

Score:79

Fallout 4 - Pip-Boy holotape games

Even weer terug naar de smartwatch, dit keer die enorme unit genaamd de Pip-Boy uit de wereld van Fallout. Eén van de tofste functies van deze handzame boordcomputer is dat je er holotapes op kunt afspelen en in Fallout 4 bevatten deze ook games! Er zijn er in totaal vijf te verzamelen, die allemaal verdacht veel weg hebben van games die we kennen uit onze eigen wereld. Veruit de tofste is Grognak & The Runy Ruins, een heuse RPG! In een wereld waar computers zich net even iets anders ontwikkelend hebben als bij ons, ziet het er misschien iets anders uit dan de mobiele games die wij gewend zijn, maar het is ideaal om even helemaal te ontsnappen aan die postapocalyptische wasteland.

Score:90

Uncharted 4: Crash Bandicoot

Ongetwijfeld de bekendste game in een game, omdat iedereen en zijn moeder deze het afgelopen jaar gespeeld heeft. Gezien de verkoopcijfers van Uncharted 4 heeft deze versie van Crash Bandicoot misschien zelfs meer spelers dan het origineel? Ik heb er in ieder geval een beetje gemixte gevoelens over. Het is aan de ene kant een toffe ode aan Naughty Dogs en Sony’s verleden, maar aan de andere kant is het slechts één kort level, waarbij het onmogelijk is om Elena’s topscore de eerste keer te halen. Toffe easter egg en dialoog en alles, maar wat de game zelf betreft natuurlijk best wel matig.



Score:69

Bonus: GTA V - Rightious Slaughter 7

De enige game in deze lijst die je niet zelf kunt spelen, maar ik kon ‘m onmogelijk overslaan. Het nare zoontje van Michael gaat namelijk helemaal stuk op een game waarin stront aan een stok een prima wapenkeuze is. Gewoon een gare parodie op de moderne first-person shooter, of stiekem best jammer dat dit (waarschijnlijk) niet Rockstars volgende game is?

Bonus 2: Yooka-laylee - Rextro’s Radical Arcade

Heel toevallig vers van de pers: zoals je misschien al in de Nachtwacht hebt kunnen lezen, bevat de dit voorjaar te verschijnen spirituele Banjo-Kazooie opvolger ook videogames! Sterker nog, heel het multiplayer gedeelte van Yooka-laylee speelt zich af in de arcadehal van Rextro, een gamende dino in hart en nieren! De in totaal acht minigames die hier te spelen zijn zien er best wel heel erg tof uit.

