Even alle Overwatch Summer Games skins op een rijtje 

Het is zover hoor, de tweede Summer games van Overwatch zijn van start gegaan! Voor deze speciale gelegenheid moeten de heroes zich wel toepasselijk kleden. Tingle heeft hier alle nieuwe outfits op een rijtje gezet voor je.

Reaper Biker

Reaper ziet er stoerder uit dan ooit. Hij kan lekker de Franse Alpen in om een stukje te BMX'en. Het hoogtepunt moet wel de gescheurde cape zijn met het logo dat een beetje doet denken aan de Punisher, die jammer genoeg niet goed te zien is in deze afbeelding. Hij verdient zo wel een cameo in RageSquid’s nieuwe game Decenders!





Sombra Tulum

De zomer is natuurlijk hartstikke lekker, maar voor sommigen af en toe net iets te heet. Daarom besluit Sombra haar zwarte gewaad in te wisselen voor een kleurrijk duikpak. Kan ze lekker op haar gemak afkoelen in de zee.







McCree Lifeguard

Hou hem in je broek dames, McCree gaat full boyband met zijn geblondeerde haar. Hij trekt ook zijn mooiste, rode zwembroek aan, compleet met riem en alles wat je nodig hebt om een stranddag te overleven. Met zijn nieuwe wapen, de ‘Desert Seagull’, beschermt hij je van alle zeemonsters die mogelijk uit de zee komen! Misschien hoopt hij stiekem wel dat Sombra wat hulp nodig heeft…





Widowmaker Côte D’azur

Al die sportieve outfits. De zomer is juist bedoeld om heerlijk te ontspannen! Tenminste, dat is duidelijk wat Widowmaker denkt. Zij doet niet moeilijk en trekt gewoon lekker een comfortabele bikini aan. Kom maar op met die cocktails!





Junkrat Cricket

Aan alle skins kun je duidelijk zien hoeveel liefde Blizzard in hun personages steekt, maar dit is wel het hoogtepunt van de nieuwe collectie. Junkrat is een echte cricket fanaat en dat is helemaal terug te zien in zijn nieuwste outfit. Zijn rechterbeen is een cricket racket en zijn nieuwe wapen schiet exploderende cricketballen. Zijn kop staat trouwens niet in de fik voor de verandering. Kan hij waarschijnlijk wel waarderen.





Mercy Winged Victory

Zo te zien begreep Mercy de dresscode niet helemaal. Dit is niet bepaald zomers, desalniettemin wel een vette skin geïnspireerd door het oude Griekenland. Zij besteedt haar zomer liever in de schaduw met een lekker trosje druiven, waarschijnlijk naast Widowmaker.





Soldier: 76 Grillmaster

Geen zomer is compleet zonder een BBQ en laten we hier een prima kok hebben. Hij neemt zijn grill-kunsten net zo serieus als zijn gevechten. Zijn schort met de hilarische woordgrap ‘Raise the steaks’ biedt op ieder BBQ-gerelateerd probleem de perfecte oplossing. En wanneer je extra zout wil op je hamlapje, dan pakt hij eventjes zijn ‘A.salt rifle’. Bereid je maar vast voor op een etentje wat je nooit meer zal vergeten.