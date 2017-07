Doomfist is ein-de-lijk officieel aangekondigd door Blizzard en zelfs al speelbaar in de Player Test Realm van Overwatch. De nieuwe hero is voornamelijk bedoeld als brute aanvaller die door middel van zijn enorme rechtervuist rake klappen uitdeelt.

Update:

Doomfist is uit op PC en consoles! De nieuwe hero was eerst alleen in de Public Test Realm te spelen op PC, maar is nu voor iedereen beschikbaar om te kiezen. Hieronder kun je alles lezen over Doomfist.

Origineel bericht:

Doomfist komt naar Overwatch en hij is klaar om al zijn tegenstanders met een blauw oog naar huis te sturen. De nieuwe hero heeft een enorme, mechanische rechtervuist en een mini-shotgun aan zijn rechterhand. Alleen de cinematic die Blizzard heeft gemaakt om het speelbare personage te introduceren was episch. Doomfist heeft veel potentie om een sterke hero te worden, maar wat zijn zijn vaardigheden eigenlijk?

Hand-Cannon

Ha-ha, zijn 'Hand-Cannon'-vaardigheid is letterlijk een geweer in zijn hand, erg grappig Blizzard. Nee, maar even serieus. Doomfist heeft een mini-shotgun in zijn linkerhand waar hij vijanden op korte afstand mee kan raken. Zijn Hand-Cannon heeft vier schoten die of apart geschoten kunnen worden of kort opgeladen om alle ammunitie kort achterelkaar af te schieten. Als je iemand raakt doet het niet bijster veel schade, want daar heeft Doomfist iets anders voor.

Rocket Punch

Doomfist heet Doomfist vanwege zijn Doomfist. Deze enorme mechanische vuist kan gebruikt worden om de held een korte afstand vooruit te stuwen. Deze vaardigheid is dus ideaal om jezelf de actie in te gooien en iemand een goede rechtse te verkopen. De Rocket Punch doet 50 schade bij impact, maar dit kan verhoogd worden door ervoor te zorgen dat je jouw tegenstander ook nog eens een muur in beukt. Deze ability kan opgeladen worden om nog meer schade te doen en als je alles precies timet en een van je vijanden tegen een muur aan kunt rammen, kun je meer dan 200 schade doen. Naast deze kracht, maakt de Rocket Punch-vaardigheid Doomfist ook verrassend mobiel. De hero kan redelijke afstanden in korte tijd overbruggen en hele teams verrassen door uit het niets het gevecht in te duiken.





Rising Uppercut

Wanneer je jezelf met je Rocket Punch midden in de actie hebt gegooid is het pas echt tijd om je over-sized vuist te gebruiken. Met de Rising Uppercut sla je een vijand de lucht in en spring je zelf ook een behoorlijke afstand omhoog. Deze vaardigheid is de combineren met de andere abilities die Doomfist heeft en doet ook 50 punten aan schade. De verborgen kracht van Rising Uppercut zit vooral in de mobiliteit die de vaardigheid met zich meebrengt. Doomfist kan snel op hoge plekken komen door te springen en wanneer dit gecombineerd wordt met zijn Rocket Punch kan Doomfist zelfs hoogvliegende heroes als Pharah irriteren.





Seismic Slam

Met zijn Seismic Slam kan Doomfist een korte afstand springen om vervolgens hard met de achterkant van zijn vuist op de grond te slaan, wat ook resulteert in ongeveer 50 schadepunten. Hierdoor onstaan een kleine schokgolf die vijanden kort verlamt en is bijna een miniversie van Reinhardt z'n Ultimate. Seismic Slam is te combineren met zowel de Rocket Punch als de Rising Uppercut, waardoor de aanval op verschillende manieren te gebruiken is. Spring eerst omhoog om vervolgens hard neer te komen of stuw jezelf richting een gevecht met als doel een hele groep tegenstanders te verlammen. Let wel op, want de verlamming is maar kort en beslaat geen grote area of effect. De korte stun biedt wel de ideale kans om ze in hun gezicht te knallen met je mini-shotgun of een mep te verkopen met je Rising Uppercut.





Meteor Strike

Doomfist heeft natuurlijk ook een 'Ultimate' tot zijn beschikking en deze heet Meteor Strike. Zoals de naam al doet vermoeden schiet de hero de lucht in om vervolgens als een meteoriet neer te komen en alle tegenstanders rondom de impact raakt, kort verlamt en achteruitblaast. Hoe dichter bij de precieze plek waar Doomfist landt, hoe meer schade de aanval doet. Wanneer het je lukt om boven op het hoofd van een tegenstander neer te komen, doet je een lekker 300 schade, wat bij veel heroes eindigt in een instant-kill. Na het activeren van de Ultimate springt Doomfist hoog lucht in en krijgt je een beweegbare indicatie van inslag op de grond te zien. Je hebt een korte tijd om te zorgen dat je precies op de juiste plek landt en zo veel mogelijk tegenstanders raakt.





Passief: The Best Defense

Doomfist is misschien dan wel heel erg sterk, maar hij heeft niet erg veel health points (HP) om aanvallen mee te verduren. Met 250 HP kan wij wel wat hebben, maar is hij in een gevecht met meerdere tegenstanders bijna zeker de sjaak. Om dit in balans te houden, heeft de hero een passieve vaardigheid genaamd 'The Best Defense' gekregen. Dit houdt in dat Doomfist iedere keer als hij een tegenstander met zijn Rocket Punch, Rising Uppercut of Seismic Slam raakt, hij 30 punten aan schild krijgt. Hoe vaker je iemand dus met een van je vaardigheden raakt, hoe meer schild je krijgt en dit kan oplopen tot 400 schildpunten. Je wordt dus aangemoedigd om agressief te spelen en lekker om je heen te meppen.





Doomfist is dus een verrassend mobiele, krachtige hero die het liefste met zijn big-ass rechtervuis knokt. Met zijn passieve vaardigheid wordt het gebruik van je vaardigheden aangemoedigd en ondersteunt en is de hero behoorlijk wat langer in leven te houden. Het is nog maar afwachten hoe Doomfist het gaat doen aan de competitieve kant van Overwatch, want het nieuwe speelbare personage is alleen nog in de Public Test Realm op PC te spelen.

Zijn jullie hyped voor Doomfist? Het is nog onbekend wanneer de hero officieel speelbaar voor iedereen wordt of wanneer hij naar consoles komt. Bekijk hieronder een video van een Overwatch-pro die Doomfist voor het eerst uitprobeert.