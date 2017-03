De beste accessoires voor je Nintendo Switch 

Je moet natuurlijk goed voor je nieuwe Nintendo Switch zorgen en vooral als je de console mee naar buiten neemt heb je goede bescherming nodig. In deze feature laat Lupé de beste accessoires voor Nintendo´s nieuwste zien en lost hij ook meteen het geheugen- en batterijprobleempje voor je op.

(Bijna) alles in een

Als console die als handheld gebruikt kan worden, is het erg belangrijk dat je de Nintendo Switch op de juiste manier vervoert. Je moet ervoor zorgen dat je de ruimte hebt om de console op te bergen, dat er bij ongelukjes minimale kans op schade is en dat je er natuurlijk ook een beetje stijlvol bijloopt. Gelukkig heeft Big Ben een draagtas op de markt gebracht die dit alles combineert. Met ruimte voor de Nintendo Switch, de dock, een extra Joy-Con Grip en de kabels, inclusief doosjes voor vier SD-kaarten en games, biedt deze tas je een complete set om je console veilig buitenshuis mee te nemen. Alle artikelen zijn of van Nintendo of offcieel door Nintendo gelicenseerd.

Big Ben Deluxe Nintendo Switch Carrying Case - € 54,99



Bescherm je Switch goed

De kans is groot dat je zelf al een prima rugzak hebt en dat een aparte tas voor de Switch voor jou niet nodig is. Dat betekent niet dat je jouw nieuwe Nintendo-console los in je tas moet leggen. Nee, je moet er alsnog voor moet zorgen dat de Switch beschermd is tegen stoten en het gestuiter in de rugzak. Nintendo heeft hiervoor een aantal beschermhoezen uitgebracht en er zijn ook third party-hoezen te vinden.

Nintendo Switch Carrying Case (+ Screen Protector) - € 19,99

PDP Premium Console Case - € 22,-

PDP Premium Console Case - Zelda Edition € 19,99

Hori Tough Pouch - € 44,89



Voorkom krassen op je scherm

Als je specifiek het scherm van je Nintendo Switch extra goed wil beschermen, dan heb je een screen protector nodig. Deze komen in twee varianten: protectors van plastic en van glas. Glazen screen protectors zijn van veel betere kwaliteit dan die van plastic, maar je betaalt er ook voor. Zeker bij gebruik van de vrij lompe dock van de Switch is een screen protector aan te raden. Je loopt anders het risico vrij gemakkelijk kleine krasjes op te scherm te krijgen.

Nintendo Screen Protector - € 8,99

Screen Protection Tempered Glass (Big Ben) - € 22,21





Vergroot het geheugen

De Nintendo Switch heeft maar een magere 32GB aan boord en als zelfs Nintendo aanraadt om een SD-kaart aan te schaffen, dan is dat waarschijnlijk wel een goed idee. Gelukkig zijn er genoeg SD-kaartjes op de markt die het geheugen van je console prima kunnen uitbreiden, maar sommigen zijn net iets beter dan anderen. Hoeveel geheugen je nodig hebt, ligt volledig aan jezelf, maar minimaal 32GB extra is zeker aan te raden.

Samsung Evo+ 256GB SD-kaart - € 174,95



Sandisc Ultra 128GB - € 52,99

Samsung Evo+ 64GB - € 25,99

Sandisc Ultra 32GB - € 16,99

Speel langer als je onderweg bent

De batterij van de Nintendo Switch gaat ongeveer 2,5 tot 6 uur mee. Voor lange reizen met de trein of het vliegtuig is dit soms niet genoeg en zeker als je Zelda: Breath of the Wild speelt, die er met lage helderheid en vliegtuigmodus aan, net 3 uurtjes uit kan trekken. De oplossing hiervoor is een goede powerbank. De kans is groot dat je door de Pokémon Go-hype van afgelopen jaar nog wel een powerbankje thuis hebt liggen, maar verwacht hier niet te veel van. Als je een echt goede draagbare lader voor je Nintendo Switch wil hebben, gaat dat helaas wel wat kosten. We weten overigens niet hoe goed een powerbank voor je accu is, dus gebruik is (een klein beetje) voor je eigen risico.

Anker Powercore+ 20100 MAH USB-C BLACK - € 77,-

Xtorm (A-solar) Powerbank Essential 12.000 MAH USB-C - € 49,99

Xtorm AL450 Powerbank 12.000 mAh - USB C - € 51,-

Doe meer met de controllers

Nintendo is ervan uitgegaan dat je vrienden hebt en levert bij elke Switch standaard twee controllers. De Joy-Cons zijn prima, maar er zijn betere manieren om te spelen. Zo zijn er al verschillende producten die de Joy-Cons wat fijner maken om vast te houden en zelfs voor Mario Kart 8 Deluxe (die nog niet eens uit is) bestaan al stuurtjes om een controller in te steken. De meeste mensen zijn het er wel over eens dat de Pro Controller de beste manier is om te spelen, maar uiteindelijk is dit een kwestie van smaak en hoeveel geld je er voor over hebt. Want met 70 euro is het een dure hobby om Pro te willen zijn.

Nintendo Switch Pro Controller - € 69,98

Joy-Con Wheel Pair - € 14,98

Controller Grip - € 14,99

Er komen dit jaar nog aardig wat nieuwe games naar de Nintendo Switch en wij zijn er op de redactie in ieder geval meer dan tevreden mee (hoewel Zelda daar grotendeels verantwoordelijk voor is). Heb jij nog suggesties voor goede Switch-accessoires? Zet het in de comments en we updaten dit artikel!