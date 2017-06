Deze legendarische Pokémon kun je deze zomer in Pokémon Go verwachten 

Legendarische pokémon zijn onderweg naar Pokémon Go, maar welke kun je verwachten? Wij zetten op een rijtje welke er zijn en waarom ze zo sterk zijn.

Pokémon Go krijgt binnenkort een grote update waarbij je grote coöperatieve gevechten met enorm sterke pokémon aan kunt gaan. Deze 'Raid Battles' krijgen ook een speciale variant waarbij legendarische pokémon te vangen zijn, maar wat maakt deze pokémon eigenlijk zo speciaal? Hieronder vind je alle speciale pokémon die mogelijk met de update worden toegevoegd en je alleen met de hulp van al je vrienden kunt vangen in Pokémon Go.



Eerste generatie

De eerste generatie telt vier legendarische pokémon. Het zijn er eigenlijk vijf, maar de kans dat Mew wordt toegevoegd is klein. De Kanto-regio is het thuis van de drie legendarische vogels Zapdos, Articuno en Moltros en de door mensen gemaakte Mewtwo.

Zapdos

Zapdos is een electric/flying type pokémon die het vooral van zijn snelheid en sterke aanvallen moet hebben. Met dit type is de dondervogel sterk tegen water, flying, grass, fighting en bug types, maar moet je oppassen voor stone, ice, steel en dragon type aanvallen. Eén groot voordeel aan Zapdos is dat hij zich, ondanks zijn electric type, vrijwel geen zorgen hoeft te maken om ground aanvallen omdat hij ook een flying type is.





Articuno

Articuno is een ice/flying type pokémon die een meer verdedigende rol speelt. De ijsvogel zal weinig moeite hebben met ground, grass, bug en fighting types, maar zal het wat lastiger krijgen tegen fire, electric en rock types. Articuno heeft door zijn ice type eigenlijk ook van steel aanvallen extra last, maar dit wordt door zijn flying type geneutraliseerd.



Moltres

Moltres is een majestueuze vuurvogel met een fire/flying type. Net als Zapdos hit Moltres behoorlijk hard, maar heeft een iets betere verdediging en minder snelheid. Met Moltres ruim je makkelijk grass, bug, ice, fighting en steel uit de weg, maar moet je goed je best doen om rock, electic en water type aanvallen te ontwijken.



Mewtwo

Mewtwo is al sinds de release van de originele games een van de sterkste pokémon in het spel. Met extreem hoge, voornamelijk offensieve stats is er bijna geen pokémon zo snel en sterk als dit monster. Met alleen het psychic type tot zijn beschikking is Mewtwo sterk tegen fighting en poison, maar wordt hij harder geraakt door bug, ghost en dark aanvallen. Mewtwo is de hoofdprijs als het gaat om legendarische pokémon.





Tweede generatie

De tweede generatie besloot om niet één, maar twee extreem sterke pokémon aan de lijst toe te voegen. De drie legendarische honden Entei, Suicune en Raikou en de twee mythische vogels Lugia en Ho-Oh staan bij veel mensen hoog in hun top tien favoriete legendary pokémon vanwege hun design en kracht. Celebi is net als Mew ook een legendarische pokémon, maar zal hoogstwaarschijnlijk niet direct worden toegevoegd in de update.

Entei

Entei is een fire type pokémon met behoorlijk veel Hit Points. Hij raakt hard, is vrij snel en kan ook aardig wat aanvallen verduren. Als fire type vrezen grass, bug, ice en steel pokémon voor Entei, maar kun je rock, ground en water type tegenstanders misschien beter vermijden.



Suicune

Suicune is een water type pokémon en had de eer om op de cover van Pokémon Crystal te staan. Met een hoge attack en defense hit de legendarische hond hard, maar doen aanvallen terug niet erg veel schade. Als water type kan Suicune prima overweg met fire, rock en ground pokémon, maar doen electric en grass aanvallen meer schade.



Raikou

Raikou is een electric type pokémon die net als Zapdos en veel andere electric type pokémon erg snel is en hard hit, maar zelf weinig kan hebben. Als electric type ben je water en flying pokémon makkelijk de baas, maar kun je beter uit de weg blijven van ground, grass, steel en dragon type aanvallen. Raikou is het beste aan het begin of aan het einde van een gevecht te gebruiken om snel iets te kunnen uitschakelen.



Lugia

Lugia is qua design misschien wel de beste pokémon in deze lijst en heeft op het gebied van zijn statistieken ook niets te klagen. Met torenhoge defensieve stats en een goede speed en HP kan deze legendarische pokémon uitstekend ingezet worden als muur om sterke tegenstanders te stoppen. Lugia is een psychic/flying type en is hierdoor sterk tegen poison, bug, grass en fighting pokémon, maar zwak tegen electric, ice, rock, dark en bug aanvallen.



Ho-Oh

Ho-Oh is een fire/flying type die goed te vergelijken is met Moltres. Alles wat moltres kan, kan Ho-Oh beter en is daarom in meer situaties in te zetten. Omdat zijn type hetzelfde is als die van Moltres, moet ook Ho-Oh rock, electic en water type aanvallen ontwijken. Grass, bug, ice, fighting en steel type tegenstanders maken daarentegen geen schijn van kans.

Er komen dus genoeg pokémon aan die het spel volledig op zijn kop gaan zetten. Het is nog onbekend of legendarische pokémon ook worden toegelaten in gyms. Welke hoop jij als eerste te vangen?