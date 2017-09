Deze 10 fighters moeten in het Dragon Ball FighterZ roster komen! 

Dragon Ball FighterZ belooft een van de grote multiplayer hits van 2018 te worden. De fighter krijgt waarschijnlijk een kleiner roster dan normaal voor een DBZ-game dus het is dringen geblazen in de selectie! PeterKoelewijn wilt sowieso met deze 10 DBZ fighters knokken!

Arc System Works ontwikkelt Dragon Ball FighterZ en heeft decennia aan ervaring in het genre. Ze staan bekend voor hun zeer technische fighting games die een klein roster vechtersbazen hebben met extreem verschillende vechtstijlen. Waar de gemiddelde DBZ-game wel 100 personages kan hebben, zal Dragon Ball FighterZ waarschijnlijk maar een kwart daarvan halen. Deze fighters zijn op het moment van schrijven bevestigd:

Goku

Gohan

Vegeta

Trunk

Perfect Cell

Frieza

Majin Buu

Krillin

Piccolo

Android 18 (met 17)

Android 16

Goku Super Saiyan Blue

Vegeta Super Saiyan Blue

En dit zijn 10 DBZ personages die we op de redactie absoluut speelbaar willen hebben in de game!





Tien

Tien Shinhan is een vast lid van Goku’s team en staat erom bekend dat hij zelfs tegen aanzienlijk sterkere tegenstanders zijn mannetje durft te staan. Zo vocht hij heldhaftig tegen Nappa in de Saiyan Saga maar ook tegen Semi-Perfect Cell in de Cell Saga. In beide gevallen kon hij unieke moves en speciale aanvallen laten zien, zoals de Neo Tri-Beam. Dit maakt hem vaak een speelbaar personage in Dragon Ball Z-games. Hopelijk ook in Dragon Ball FighterZ!

Chiaotzu

Chiaotzu is de beste vriend van Tien en ook een speelbaar personage in de meeste DBZ-games. Net als Tien gaat hij al een tijdlang mee en heeft hij in diverse saga’s genoeg unieke aanvallen getoond om een leuke fighter te worden. Zo kan hij telekinese gebruiken, aanvallen kopiëren en zelfs veranderen in een menselijke bom voor een indrukwekkende zelfvernietigingsaanval. Bovendien is hij klein van stuk en zo’n cheap rotpersonage moet elke fighting game hebben voor de beginners. ;-)

Yamcha

Yamcha was een van de hoofdpersonages in de originele Dragon Ball manga, maar Akira Toriyama delegeerde hem naar de zijlijn in DBZ. Halverwege de serie, rond de Android Saga, wordt hij geoutclassed door vrijwel iedereen. Niettemin heeft Yamcha lang genoeg meegevochten om een unieke skillset te creëren. Zijn Wolf Fang Fist is zijn trademark vechtstijl en de Spirit Ball is een energiebal die hij naar z’n doel kan besturen. Een leuk speelbaar personage in de meeste DBZ-games en hopelijk ook Dragon Ball FighterZ.

Nappa

Nappa en Vegeta werden enorm gehyped in de Saiyan Saga als 2 krankzinnig sterke tegenstanders. De torenhoge Saiyan krijger is daarom nog steeds een populair personage. Het voelde ook alsof de helden zo’n 30 episodes nodig hadden om hem eindelijk uit te schakelen. Zijn intimiderende uiterlijke en oliedomme persoonlijkheid maken hem een prima kandidaat om het trage maar verschrikkelijk sterke zwaargewicht in Dragon Ball FighterZ te worden.

Beerus

Super Saiyan Blue Goku en Vegeta zijn al bevestigd dus Bandai Namco kijkt ook naar Dragon Ball Super-personages voor de nieuwe game. Beerus is een van de bekendste nieuwe personages uit de vervolgserie op Dragon Ball Z. Hij is letterlijk de God of Destruction van het hele universum en logischerwijs een van de sterkste tegenstanders waar Goku ooit tegen vocht. Gelukkig heeft hij de strijdbijl met Beerus begraven dus de aarde werd gelukkig niet vernietigd. In die arc…

Oh ja, en hij is een paarse kat. Elke fighting game heeft een paarse kat nodig, de meeste studio’s weten het alleen nog niet.

Caulifla

Uitgezonderd van Android 18 zijn er vrijwel geen vrouwelijke personages in de DBZ canon te vinden die gelijkwaardig tegen Goku, Vegeta en de andere Saiyans kunnen vechten. Logischerwijs zijn de fighting games dan ook enorme sausage parties. Gelukkig probeert Dragon Ball Super de balans tussen geslachten ietsje gelijker te maken en introduceerde de serie zelfs de eerste vrouwelijke Super Saiyan!

Caulifla komt uit universe 6 waar Saiyans van nature geen staarten hebben maar gemiddeld wel een hogere krachtpotentie hebben dan Goku en Vegeta. Ze is dan ook in een mum van tijd Super Saiyan 2 en kan het zelfs goed uithouden tegen Goku. Fingers crossed dat deze nieuwkomer het Dragon Ball FighterZ roster haalt.

Kid Buu

Majin Buu is al bevestigd voor Dragon Ball FighterZ maar die schurk heeft natuurlijk een stuk of 5 verschillende gedaantes voor Goku hem eindelijk weet te verslaan. Kid Buu is de ultieme vorm van het roze monster en verschilt zo van dikke Buu dat hij meestal een opzichzelfstaand personage is. Als een van de sterkste tegenstanders uit Dragon Ball Z hoort ie natuurlijk in het vaste roster te staan.

Gotenks

Future Trunks komt zeker in de fighting game maar hoe zit het met de jonge versie van Trunks? Juist door het kleinere roster kunnen fusion personages uitkomst bieden. Gotenks, de fusie tussen Trunks en Goten, speelde een sleutelrol in de Majin Buu saga. Bovendien heeft hij zijn eigen arsenaal aan unieke speciale aanvallen en Super Saiyan transformaties, die hem een leuke toevoeging aan het roster kunnen maken.

Mr. Satan

Naast een paarse kat heeft iedere fighting game ook een joke character nodig. Je weet wel, personages zoals Dan Hibiki, die zo slecht zijn dat het de ultieme vernedering voor je tegenstander is om door hem verslagen te worden. Mr. Satan is perfect voor die rol in Dragon Ball FighterZ. De zelfverklaarde sterkste man op aarde werd met één klap uit de ring geslagen door Cell. Sindsdien gebruikt hij smoezen om zijn nederlagen te verklaren en de illusie hoog te houden dat hij nog steeds supersterk is.

En ja hij heet Mr. Satan, niet Hercule. We zijn allemaal inmiddels volwassen genoeg om de Amerikaanse lokalisatie terug te draaien toch?

Broly

De meeste tegenstanders uit Dragon Ball Z-films zijn puur crap en worden nooit meer genoemd in de hoofdserie. Ik vergeet dan even voor het gemak Garlic Jr. want NIEMAND vond die saga boeiend. Maar Broly is een van de weinige vijanden die veel fans nog steeds kennen of zelfs vet vinden. De legendarische Super Saiyan is zo krankzinnig sterk en volhardend dat hij Goku en z’n team met de grond gelijk maakt en ze maar liefst 2 vervolgfilms nodig hebben om hem eindelijk ten ruste te leggen.

Weet je wat? Fuck continuïteit, maak hem gewoon de schurk in de Story Mode of Arcade Mode! Je weet dat Japanse vechtgames loeimoeilijke eindbazen hebben en Broly is perfect materiaal om de SNK Boss van Dragon Ball FighterZ te worden!

Verwacht de komende maanden nog meer nieuws rondom Dragon Ball FighterZ en uiteraard ook wat nieuwe character reveals. Ik houd mijn vingers gekruist dat bovenstaande helden en schurken de lijst halen, of ontbreekt er volgens jullie nog iemand? Zet het in de comments!