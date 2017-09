De meeste games zijn ruk! Gelukkig heeft de PU niet genoeg gel… uh ik bedoel ruimte om het gros van de digitale diarree te bespreken, dus lezen jullie vooral over de allerbeste games en hun studio’s. Maar zelfs de populairste studio heeft mindere dagen, daarom kijkt PeterKoelewijn naar de slechtste games van de meest geliefde studio’s!

Nintendo

Ah Nintendo. Good guy Nintendo! The Big N. Ninty! Het is net een kakkerlak. Journalisten en concurrenten proberen ze al sinds de jaren ’80 dood te trappen en iedere keer komen ze weer terug. De moderne game-industrie heeft ontzettend veel te danken aan deze Japanse gamemaker en Mario-bedenker Shigeru Miyamoto is nog altijd immens populair. Sterker nog, voormalig Nintendo-CEO Satoru Iwata moest ooit aan zijn aandeelhouders uitleggen dat Miyamoto geen god is. Ook al is hij absoluut de God of Video Games. Miyamoto heeft nog nooit een slechte game gemaakt! Nooit zeg ik je! NEVERRRRRR!!! Oh shit hij heeft een slechte game gemaakt he?

Wii Music

Fucking Wii Music! Waarom spook je nog rond in mijn geheugen? Wii Music verscheen in 2008 en werd zwaar gemarket als een nieuwe vlaggenschip-franchise ontwikkeld door Miyamoto. De game verkocht echter mager en staat tegenwoordig symbool voor de ondergang van Nintendo’s Motion Control-tijdperk. Het was dan ook een veel te licht contentpakket vergeleken met andere muziekgames zoals Guitar Hero en Rockband. Wii Music focust zich meer op het experimenteren met verschillende instrumenten, maar van de ingeblikte muziek wordt geen enkele muzikant blij en de grotendeels public domain (lees: GRATIS BESCHIKBAAR!) tracklist stamt uit het jaar kruik.

Blizzard

Blizzard is zo’n studio die een hoop stront nog in een klomp goud kan veranderen. Obscure MMORPG’s mainstream maken? Hier is World of Warcraft bitches! Kaartspellen zijn voor bridgende moeders? Niet als je Warcraft-helden op het veld kan summonen in Hearthstone! Heroshooters zijn een leeggeviste vijver? Zet de Game of the Year Award voor Overwatch maar naast alle andere Game of the Year Awards! Was Blizzard altijd zo’n briljante gamedeveloper? Nee natuurlijk niet. Je bent 400 woorden in deze Feature, wat dacht je zelf?

Justice League Task Force

Voor de Injustice-serie op de PU-redactie huishield was er een andere DC vechtgame genaamd Justice League Task Force. Het toen nog veel kleinere Blizzard hielp mee met het ontwikkelen van de SNES-versie, en hoewel het pixel-artwork er goed uit konden ze niet voorkomen dat de game totaal ruk speelde. Stel je voor dat Batman v Superman van begin tot eind met Zack Snyders slowmotion wordt afgespeeld en je komt een beetje in de buurt van hoe traag deze fighting game speelt. Geen wonder dat ze kort daarna een PC-only developer werden!

Rare

Rare heeft veel van z’n glans verloren maar Xbox One-topper Rare Replay deed ons weer beseffen hoe divers, grappig en uitdagend de games van de Britse studio zijn. Er is gewoon weinig dat kan tippen aan een goede Rare-game en ik hoop vurig dat Sea of Thieves weer een stijgende lijn toont voor de studio. Het dal was namelijk diep in het Xbox 360-tijdperk…

Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts

Deze doet nog steeds pijn. Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts werd aanvankelijk onthuld als een nieuw platformavontuur met de beer en vogel. Later kwam boven water dat Rare eigenlijk een remake van de eerste Banjo-Kazooie in gedachte had. Tijdens de ontwikkeling van het eerste level werd het roer echter omgegooid omdat het team dacht dat gamers niet meer zaten te wachten op kleurrijke platformgames. Zou ik ook zeggen als ik een jaar naar Super Fucking Mario Fucking Galaxy uitkwam! In plaats daarvan werd Nuts and Bolts een middelmatige vehicle building game waarin je aparte voertuigen moet bouwen om opdrachten en races te voltooien. Niet afschuwelijk maar ook totaal niet Banjo-Kazooie. Rare heeft nog nooit een echte stinker afgeleverd maar het derde Banjo-Kazooie avontuur is vooralsnog hun dieptepunt.

Capcom

Capcom is een van de oudste spelers in de gamesindustrie en nog altijd een grote jongen. Tuurlijk ze hebben betere tijden gekend en zijn altijd een beetje té sequelhappy geweest, maar als de nood aan de Mega Man is vinden ze zich telkens opnieuw uit. Ze hebben oude geliefde franchises zoals Mega Man en Street Fighter maar ook relatief nieuwe franchises die kassa’s breken zoals Monster Hunter en Dead Rising. Een studio die iedere consolegeneratie weer in de bullseye weet te mikken… tenzij het voor Kinect is.

Steel Battalion: Heavy Armor

Als je voor de Kinect van de Xbox 360 ontwikkelde, stond je vanaf het begin al 2-0 achter. Laten we eerlijk zijn, de meeste Kinect-games werken nauwelijks. Dus stel je eens voor dat je een gigantische futuristische tank moet besturen en letterlijk elk knopje en hendeltje zelf moet overhalen om het kreng in beweging te krijgen? Jep, Capcom had het geld voor Steel Battalion: Heavy Armor beter in de fik kunnen steken. Dan hadden we er meer plezier aan gehad!

Platinum Games

Platinum Games is de jongste ontwikkelaar in deze lijst maar het voelt alsof ze er altijd al geweest zijn. De studio werd opgericht door ex-Capcom medewerkers, specifiek degene die kickass actiegames maakten zoals Devil May Cry, Okami en Viewtiful Joe. Sindsdien hebben ze het hack-and-slash genre zo’n beetje toegeëigend. Studio’s uit alle windstreken komen naar Platinum’s yard voor een milkshake. Ook Nintendo…

Star Fox Zero

Wat een glorieuze terugkeer had moeten zijn voor de Star Fox-franchise, werd een van de sterkste argumenten waarom de Wii U GamePad een schijtidee is. Althans als je het gebruikt om de gamer twee schermen met hectische actie tegelijk in de gaten te laten houden. We zijn geen kameleons Nintendo! Kleine nuance is wel dat Platinum Games deze titel samen met Nintendo ontwikkelde en dat Miyamoto verantwoordelijk is voor het dubbele schermconcept. Dus dit en Wii Music zijn absoluut de enige faalacties van Miyamoto… Dat en de Wii U GamePad als ik toch eerlijk ben. En Steel Diver voor 3DS wat echt een kuHIJ IS EEN GENIE ZEG IK JE! EEN GENIE!

Square Enix

Na het hele Final Fantasy XIII-debacle is Square Enix de laatste jaren weer terug van weggeweest! Hun releases van westerse studio’s zijn over het algemeen zeer goed - met de Tomb Raider reboots, Deus Ex en Life is Strange als uitschieters – maar ook de Japanse output trekt lekker aan. Final Fantasy XV heeft de verwachtingen grotendeels waargemaakt en door een fikse stroom remasters van de beste numerieke FF-delen, is de serie weer terug op de rails. En laten we niet vergeten dat de bizarre actie-RPG NieR: Automata dit jaar een van de grootste sleeperhits is met hoge reviewcijfers en miljoenen verkochte exemplaren! Dus hoe slecht kan het werkelijk gaan met Square Enix?

Final Fantasy All The Bravest

Square Enix’ smartphone games zijn vaak veel duurder dan de concurrentie maar je kunt dan tenminste nog zeggen dat je een Final Fantasy VI op je telefoon hebt staan. Final Fantasy All The Bravest is echt het equivalent van Gordon Ramsey die een diepvriespizza in de magnetron flikkert en vervolgens verwacht dat je hem voor ieder smakeloos tomatenschijfje betaalt. Een trieste parade van hergebruikte pixelassets en agressieve microtransactiesystemen. Geen diepe combat, geen verhaal, geen charme, alleen pure wanhoop van een bedrijf dat z’n begroting rond probeert te krijgen.

Naughty Dog

Naughty Dog is al sinds het ontstaan van Crash Bandicoot de kroonjuweel in Sony’s wereldwijde studionetwerk. Jak & Daxter, Uncharted, The Last of Us… waarom ben ik deze games aan het opsommen? Jullie hebben ze allemaal al gespeeld, en terecht! Naughty Dog heeft een van de langste winning streaks uit de gamesindustrie. Maar ze hebben niet altijd Naughty Dog geheten…

Keef the Thief

De studio is eigenlijk stokoud! In 1984 werd het opgericht als JAM Software door Jason Rubin en Andy Gavin. Hun eerste games waren weinig opzienbarend maar eentje stak er toch uit. Keef the Thief was de eerste game onder de Naughty Dog-naam en, nou, KIJK ERNAAR!

Moet ik uitleggen waarom dit ruk is? Het is trouwens een komische science-fiction RPG die speelt als point-and-click adventure. Dan introduceerden ze 20 jaar later met Nathan Drake toch een veel leukere dief.

Insomniac Games

Insomniac wordt vaak in één adem genoemd met Naughty Dog omdat ze beide hofleverancier zijn voor Sony, maar de makers van Spyro en Ratchet & Clank doen zeker niet onder voor hen! Insomniac is wat experimenteler op gamegebied dan de stoute hondjes en transformeerde zichzelf in 2010 tot een third-party ontwikkelaar die ook voor PC en Xbox ging ontwikkelen. Zo hebben ze o.a. Sunset Overdrive gemaakt voor Xbox One, Outernauts voor browsers en smartphones en diverse Oculus Rift-titels. Het begon echter wel met een zeer valse start.

Fuse

Fuse was de eerste Triple A game die Insomniac voor meerdere consoles ontwikkelde in samenwerking met EA. Het begon oorspronkelijk als Overstrike: een co-op third-person shooter met Pixar-achtige designs en humor. Een beetje een proto-Overwatch dus! De eerste CGI-trailer werd goed ontvangen maar blijkbaar was EA niet tevreden. De game werd na een jaar stilte omgedoopt tot Fuse en kreeg veel meer de vibe van een militaire shooter. Toen de supergenerieke boxart online kwam, was er geen twijfel meer mogelijk dat EA en Insomniac er gewoon een pseudo-Battlefield van hadden gemaakt. We hadden echter gezien wat het had kunnen zijn dus Fuse flopte hard. En volledig terecht want Insomniac en EA horen beter te zijn dan dit!

Rockstar Games

Rockstar Games? Die zeldzame eenhoorn die eens in de zoveel jaar een game uitbrengt die honderdmiljoenmiljard verkoopt en altijd een vooruitstrevend meesterwerk is? Ja die Rockstar. De makers van GTA, Bully en Red Dead Redemption worden verafgood door het grote publiek, hardcore gamers, gamejournalisten en waarschijnlijk ook honden als ze duimen hadden. De makers van een van de meest succesvolle gameseries ooit, kiezen vrijwel nooit het makkelijke pad en brengen games uit die bomvol originele content zitten, overladen met de hoogste kwaliteit presentatie. Maar, zoals jullie inmiddels wel gezien hebben, moet elke studio ergens beginnen…

Austin Powers: Oh, behave!

Het is moeilijk te geloven dat een van de grooviest gamemakers op aarde een shitty Austin Power-game zou uitbrengen. Dat is dan ook niet waar… want ze brachten er 2 uit! Austin Powers: Oh, behave! en Austin Powers: Welcome To My Underground Lair! zijn oerlelijke Game Boy Color-games die niets meer zijn dan de simpelste minigames met een dom Austin Powers-thema eroverheen. Toen ik deze gamedoosjes vond op het internet, dacht ik eerst dat het Rockstar-logo een Photoshop was. Maar mijn god het is gewoon waar! Rockstar Games speelde de uitgever en de games zijn ontworpen door Tarantula Studios. Maar toen al was dit ver onder de kwaliteitsstandaard voor zo’n shagedelic ontwikkelaar. Yeah Baby Yeah! Smashing! Oh behave! Hahahahaha, zo dat heb ik ook weer even uit mijn systeem getypt. Ik ben blij dat jullie nog steeds het geduld hebben voor mijn Features. Come Mini-Me!

Iedereen maakt weleens een fout. En sommigen, zoals ik, zijn er zelfs heel goed in! Wat belangrijk is, is dat je leert van je fouten en je volgende game beter maakt! Dat of je zet alle negatieve reviewers op de zwarte lijst. Anyway vond jij één game van je favoriete ontwikkelaar echt te slecht? Zet het in de comments!