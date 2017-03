De ontwikkeling van de Nintendo handheld: Van Game Boy naar Nintendo Switch 

Met de Switch start Nintendo een nieuwe tijdperk waarin console en handheld hetzelfde zijn. Een grote stap want het was Nintendo die de handheldmarkt groot heeft gemaakt. PeterKoelewijn bespreekt de hoogte- en dieptepunten van Nintendo’s handheld met je!

Als je het hebt over Nintendo handheld dan hoort één naam absoluut genoemd te worden. Nee niet Shigeru Miyamoto; ik heb het over Gunpei Yokoi. De man die al sinds 1965 voor Nintendo werkte en Miyamoto als zijn mentor begeleidde toen hij aan een speelhalspelletje werkte genaamd Donkey Kong. Yokoi stond tevens aan de wieg van series zoals Metroid en Kid Icarus, maar hij is het bekendst als de maker van de eerste echte Nintendo handheld.

Game & Watch series

In 1979 zag Yokoi tijdens een reis iets opmerkelijks. Een zakenman zat verveeld op de knoppen van zijn rekenmachine te drukken en naar de cijfers op het LCD-scherm te kijken. Yokoi concludeerde dat mensen misschien ook wel spelletjes wilden spelen in de dode minuten tijdens het reizen. Zo ontwierp hij de Game & Watch, een plastic opvouwbare spelcomputer met een simpel spelletje erop en tevens een digitale klok. Het was de eerste internationale hit voor het bedrijf. Tussen 1980 en 1991 werden er meer dan 40 miljoen van verkocht. Reden voor Nintendo om een opvolger te ontwikkelen. Een met betere technologie en verwisselbare spellen.

Het succes van de Game Boy

Jawel, deze kennen we waarschijnlijk allemaal wel. De Game Boy is een van de bestverkochte handhelds ter wereld en combineerde ideeën van de Game & Watch met die van de Nintendo Entertainment System. Het apparaat was draagbaar, kon een flink aantal uren mee op 4 batterijen én hij kon tegen een stootje.

De Game Boy is een van de grote successen van Yokoi’s team en brengt heel duidelijk zijn filosofie over: “Lateral Thinking with Withered Technologie”. Vrij vertaald betekent deze spreuk dat Yokoi altijd out-of-the-box probeerde te denken met verouderde technologie. Niet alleen zorgde dat voor een betaalbaar product waar zijn ontwikkelaars meteen toffe games voor konden maken, met een verrassend idee zoals “handheld gaming” boorde Nintendo een hele nieuwe doelgroep aan.

De Game Boy werd een megasucces en sinds 1989 zijn er 118 miljoen exemplaren verkocht, inclusief de kleinere Game Boy Pocket en de Game Boy Color. Ironisch genoeg waren er een paar jaar na de lancering van de Game Boy al veel sterkere handhelds verkrijgbaar zoals de Sega Game Gear en Atari Lynx. Deze apparaten sloegen echter niet aan doordat de kleuren en betere graphics batterijen in een paar uur leegzogen.

Het falen van de Virtual Boy

Helaas zit er geen vrolijk einde aan het verhaal van Yokoi. Na de Game Boy werkte hij met zijn team aan een nieuwe handheld die stereoscopisch 3D kon produceren: de Virtual Boy. De tijden van de 3DS waren toen nog ver verwijderd, dus de enige manier om het 3D effect betaalbaar te maken was om voor puur rood-zwart beeld te gaan. Er verschenen daardoor berichten van gamers die al na een half uur kotsmisselijk werden van het spelen op de Virtual Boy. Het gamen op de Virtual Boy werd zelfs afgeraden voor jonge kinderen!

Kort gezegd, de Virtual Boy was een flop en iedereen wist het. Het apparaat wordt gezien als de grootste flop in Nintendo’s geschiedenis. Achteraf weten we nu dat het apparaat gehaast op de markt werd gebracht zodat intern meer mensen konden werken aan de ontwikkeling van de Nintendo 64. Yokoi verliet ook het bedrijf na het floppen van de Virtual Boy. In eigen land boekte hij een bescheiden succes met de Wonder Swan voor Bandai, maar in 1997 sloeg het noodlot toe toen Yokoi om het leven kwam bij een auto-onluk.

Dubbele schermen: dubbele winst

Gunpei Yokoi wordt nog altijd gezien als een van de belangrijkste innovators die ooit voor Nintendo heeft gewerkt. Satoru Iwata, voormalig CEO van Nintendo, maakte samen met Shigeru Miyamoto bij nieuwe systemen nog steeds gretig gebruik van Yokoi’s designfilosofie. Na de succesvolle Game Boy Advance kwam er een verrassende nieuwe speler op de markt. Sony kondigde de PlayStation Portable aan; een handheld die graphics vergelijkbaar met de PS2 kon produceren. Daartegenover verbleekte de Nintendo DS toch wel een beetje, die Nintendo 64-niveau graphics toonde.

Maar zoals we nu weten sprak de lagere prijs en het dubbele scherm met touchscreen gamers enorm aan. Zelfs non-gamers sprak gamen met het pennetje aan, waardoor Nintendo opeens ook games specifiek voor moeders en ouderen ging maken. Van de Nintendo DS werden zo’n 154 miljoen stuks verkocht, wat het de meest succesvolle handheld ooit maakt.

Nintendo 3DS versus de smartphone

De Nintendo 3DS is een sterkere DS die met een slider stereoscopisch 3D creëert waarvoor je geen bril hoeft te dragen. Nu deze handheld een van zijn laatste jaren ingaat, kunnen we concluderen dat ie succesvol is geweest, maar niet om de redenen dat Nintendo wilde. Terwijl Sony met de PSP en PS Vita nooit echt Nintendo naar de kroon kon steken, blijkt de werkelijke boosdoener smartphones te zijn. De 3DS heeft ongeveer de helft verkocht van de DS. Een groot aantal voormalig DS-spelers gamet nu liever op de smartphone.

Vandaar dat Nintendo sinds een paar jaar vriend en vijand verrast door smartphone games te ontwikkelen. In eerste instantie natuurlijk om geld te verdienen. De lange termijnstrategie is echter om mensen bekend te maken met de Nintendo franchises zodat ze alsnog Nintendo spelcomputers kopen. De resultaten zijn gemixt maar Pokémon GO lukt dit uitstekend. De game was in de zomer van 2016 een megahit. Nintendo zag in de maanden na Pokémon GO de verkoop van 3DS en Pokémon games zichtbaar stijgen.

Nintendo Switch

Nintendo heeft dus toegegeven dat sommige mensen nu eenmaal liever op de smartphone gamen. Toch geloven ze nog steeds dat er ruimte op de markt is voor een dedicated gaming handheld, net als dat er nog steeds een markt is voor consoles. De Nintendo Switch is beide en in veel opzichten een typische Nintendo handheld. Met de technologie kan de Switch graphics van Wii U niveau produceren waardoor de ontwikkelaars makkelijk voor het apparaat kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd maakt het concept de handheld supertoegankelijk voor allerlei doelgroepen en is het ook moeilijk na te maken voor concurrenten.

Volgens Nintendo is de Switch niet de opvolger van de 3DS maar in wezen is het dat weldegelijk. Big N verkoopt nu nog een paar miljoen 3DS’en per jaar maar als dat verder afneemt zal de focus nog verder op de Switch worden gelegd. Als de Switch een groot succes wordt, zou het ook zomaar kunnen betekenen dat Nintendo zich volledig stort op hybride consoles, met smartphone games ernaast. Eén ding is zeker: Nintendo is nog lang niet klaar met de portable gaming.