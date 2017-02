De meest veelbelovende crowdfunding-games van dit moment 

Ook in 2017 gaat de crowdfunding-rage vrolijk door; grote en kleine ontwikkelaars stormen nog altijd massaal naar platformen als Kickstarter en Fig om, onafhankelijk van een mogelijk vervelende uitgever, hun visie met de wereld te delen. Marvin gaat op onderzoek uit, en checkt welke projecten je in de gaten moet houden.

Pillars of Eternity II: Deadfire

Dagen te gaan: 24

Backers: 16.200

Pledged: $1.793.540,- (beoogd bedrag: $1.100.000,- )

Link: Fig

Laten we de lijst aftrappen met een verplicht nummertje, want wie rond 2012 al gamenieuws in de gaten hield zal zich ongetwijfeld het ongekende succes van Pillars of Eternity herinneren. Natuurlijk, de uiteindelijk binnengesleepte 4 miljoen dollar valt in het niet bij het meest gebackte project ooit – Star Citizen; ‘slechts’ 2 miljoen op Kickstarter maar sinds het begin van deze maand in totaal 141 miljoen dollar – maar het was desalniettemin een flink bedrag voor ontwikkelaar Obsidian Entertainment. In 2017 zijn de makers van de Baldur’s Gate-achtige RPG terug met de langverwachte sequel Pillars of Eternity II: Deadfire, en als je ook maar even van de prachtige gebieden en ontzettend interessante gameplay van deel 1 hebt genoten, weet je direct waarom we daar enthousiast over moeten worden. Met nog 24 dagen te gaan en 161% van het gewenste bedrag in de digitale zak, lijkt het in ieder geval wel goed te komen.

Banner Saga 3

Dagen te gaan: 35

Backers: 4.140

Pledged: $209.315,- (beoogd bedrag: $200.000,-)

Link: Kickstarter

Na Pillars of Eternity II is er nog een sequel waarbij het wel heel gek moest lopen, zou het een onsuccesvolle Kickstarter worden. In 2014 was er namelijk een trio indie-ontwikkelaars die, vanuit een hutje in Austin onder de naam Stoic, op de proppen kwamen met het idee voor een epische gametrilogie genaamd The Banner Saga. Een mythische Viking-wereld, turn-based strategie met een RPG-saus van jewelste en inmiddels een groep fans waar je niet mee omheen kunt; dat The Banner Saga 3 binnen no time gebacked zou worden is geen verrassing. Stoic zal daarom jouw centjes niet écht meer nodig hebben, maar meer geld betekent nog altijd meer content. Of de game iets voor jou is? Nou, Wouter is in ieder geval enthousiast over de franchise, en als je het zelf wilt proberen is het eerste deel van The Banner Saga voor een prikkie op Steam te vinden. Lastige keuzes, een heerlijk art-stijltje en ook nog eens een vermakelijk verhaal: spelen die hap!

Sundered

Dagen te gaan: 16

Backers: 2.879

Pledged: CA $91.000,- (beoogd bedrag: CA $25.000,-)

Link: Kickstarter

De makers van Jotun zijn terug. Je weet wel, die game die op zich wel leuk was om te spelen maar waar je vooral op liep te kwijlen door de uitstraling. Sundered lijkt een andere soort gameplay te geven, terwijl het met de art direction weer helemaal goed zit. Ditmaal krijgen we namelijk een Metroidvania-achtige game voorgeschoteld die een hoge replaywaarde moet krijgen, en dat in een guur ondergronds horrorwereldje dat volledig handgetekend is. Met de woorden “Explore, Fight, Die, Upgrade” wordt de gameplay van deze sidescroller kort samengevat, maar het lijkt er vooralsnog op dat Sundered het ook van zijn uitstraling en sfeer moet hebben. Daarentegen zijn we wel weer toe aan een verslavende Metroidvania-game, dus dat wordt duimen geblazen.

Epic Digital Card Game

Dagen te gaan: 28

Backers: 2.000

Pledged: $71.837,- (beoogd bedrag: $50.000,-)

Link: Kickstarter

Veel gamers die geen zin hebben om te beginnen aan een digital card game kijken op tegen het bij elkaar sparen van een goed deck. Allemaal leuk en aardig al die gameplay, maar als je na twee maanden nog met een stel kutkaarten in je digitale hand rondloopt en geen zin hebt om extra kaartpakketten te kopen, gaat de lol er al snel van af. Epic Digital Card Game probeert in te haken op deze groep; de mensen die het leuk vinden om een cardgame te spelen en simpelweg met één aankoop alle kaarten tot hun beschikking willen hebben. De game is ontworpen door twee Hall of Fame Magic: The Gathering-spelers – Rob Dougherty en Darwin Kastle -, dus we weten ongeveer al wat we kunnen verwachten. Online gameplay, allerlei events en “unlimited copies of every card for one low price!”; dat klinkt toch best leuk. In de gaten houden, dus.

Apocalypse Now

Dagen te gaan: 24

Backers: 2.254

Pledged: $145.926,- (beoogd bedrag: $900.000,-)

Link: Kickstarter

Wanneer is het voor het laatst dat je een filmgame aangekondigd zag worden? Wat bedoel je, Alien? Huh, een John Wick VR-game? Oké, misschien is het toch niet zo uniek, maar een game gebaseerd op één van de beste films over de Vietnam-oorlog ooit, is op zijn minst opvallend te noemen. De legendarische film Apocalypse Now, van de nog legendarischere regisseur Francis Ford Coppola, wordt omgetoverd tot een game; maar het wordt geen shooter. Dat is ook een van de redenen dat de game op Kickstarter staat; elke uitgever ruikt het First Person Shooter-geld al wanneer de Vietnam-oorlog wordt genoemd, maar Apocalypse Now moet een survival-horror worden. Eentje die laat zien dat oorlog meer is dan zomaar even een paar kogels en wat handjes vol napalm heen en weer gooien, en op papier kan dat een fantastische ervaring opleveren. Of het team, bestaande uit een aantal industrieveteranen, dit lastige project tot een goed einde weten te brengen is nog maar de vraag - interessant is het zeker, maar met een doel van 900.000 dollar is het ook een duur grapje.

Beautiful Desolation

Dagen te gaan: 18

Backers: 2.500

Pledged: $72.485,- (beoogd bedrag: $120.000)

Link: Kickstarter

Een isometrisch post-apocalyptisch avontuur van de makers van een gigantisch Kickstarter-succes genaamd STASIS, “set in a world you have never seen before.” Hoewel dat laatste gezegd kan worden over elke game die nog in zijn kinderschoenen staat, ziet Beautiful Desolation er inderdaad vrij uniek uit. Ruimtevaart slaat de klok, maar de wereld kent (zowel qua muziek als technologie) een jaren ’80-uitstraling die – gecombineerd met het isometrische perspectief en een heerlijk art-stijltje – wel eens heel goed zou kunnen bevallen. Het is wachten op meer gameplaybeelden en met name betere voice-acting, maar daar is Kickstarter voor.

UnDungeon

Dagen te gaan: 12

Backers: 3.261

Pledged: €61.147,- (beoogd bedrag: €50.000,-)

Link: Kickstarter / Steam Greenlight

Een indiegame met pixel-art?! Geen verrassingen op dat front, maar de rest van UnDungeon lijkt een gigantische bak plezier en een heerlijke ontdekkingstocht te worden. Zeven onsterfelijke Heralds reizen door zeven werelden die door een mysterieuze kracht genaamd the Shift in hetzelfde universum belanden. Het is aan deze mogelijke helden om – geleid door een artefact genaamd The Core – elk een deel van de werelden te ontdekken en met roguelike-RPG-gameplay (lekkere combinatie) duizenden vijanden te vermorzelen. Om het af te maken klinkt het alsof UnDungeon ook nog een ontzettend lekkere soundtrack krijgt, dus als je een fan bent van pixel-indie’s moet de game hoe dan ook op een van je lijstjes terechtkomen.

Southern Monsters

Dagen te gaan: 24

Backers: 211

Pledged: $6.360,- (beoogd bedrag: $8.000,-)

Link: Kickstarter

Niet iedereen zal uitkijken naar een point & click-avontuur waarin een getraumatiseerde en gehandicapte tiener op jacht gaat naar een of ander monster, maar als de ontwikkelaar belooft dat het een “dark comedy” wordt die gebaseerd is op zowel vreemde interacties in het zuiden van Amerika, als epische horrorfilms als Videodrome, Suspiria en Eraserhead, dan word ik enthousiast. Er is niets, maar dan ook helemaal niets, wat erop wijst dat dit een groot succes gaat worden, maar aangezien het beoogde bedrag slechts op 8.000 dollar staat en de ontwikkelaar in ieder geval gepassioneerd lijkt te zijn om dit (persoonlijke) verhaal aan ons te presenteren, kan het een paar interessante uurtjes gameplay worden. Een volgende Scratches, als het even meezit (aldus de enige persoon die enthousiast is over díe game).

Solo

Dagen te gaan: 23

Backers: 411

Pledged: $34.690,- (beoogd bedrag: $64.500,-)

Link: Fig

Solo is de enige puzzel-game in deze lijst, en hij oogt ook het vrolijkst. Dat wil zeker niet zeggen dat het ook daadwerkelijk de vrolijkste game wordt, want in dit avontuur loods je een schipper door een eilandengroep, natuurlijk terwijl hij puzzels oplost en zelfs worstelt met liefde. Solo doet door de felle kleuren en de bekende backdrop van een eilandengroep een beetje denken aan The Witness, maar de puzzels hebben gelukkig niets te maken met het verbinden van lijntjes. Om te checken of de puzzelgame iets voor jou is kun je het beste even onderstaande gameplay erbij pakken, maar aangezien Solo kort geleden is aangekondigd kan er natuurlijk nog van alles veranderen.

Kingdoms and Castles

Dagen te gaan: 0

Backers: 1.382

Pledged: $108.767,- (beoogd bedrag: $15.000,-)

Link: Fig

Als een crowdfund-project 725% van zijn beoogde doel binnensleept kan ik er eigenlijk niet omheen. Dit is het geval bij Kingdoms and Castles, een erg simpel ogende game die overduidelijk is geïnspireerd door titels als SimCity, Banished en Stronghold. De speler is zoals je al kunt raden verantwoordelijk voor zijn eigen koninkrijk en natuurlijk kastelen, en moet in de stijl van SimCity zijn samenleving in het gareel zien te houden. Verwacht dus een management-game die je na laat denken over belastingen - voor de bloeddorstigen onder ons zijn er gelukkig ook onvermijdelijke gevechten met Vikingen en draken. Metal!