De meest gestoorde superkrachten in games 

Telekinese, bovennatuurlijk sterk zijn of gewoon een beetje kunnen vliegen, daar kijkt niemand echt meer van op. Om tegenwoordig nog indruk te maken moet je met écht krankzinnige krachten komen en toevallig zijn games daar heel erg goed in. En de meeste van deze krachten zijn nog nuttig ook!

Videogamepersonages zijn soms net superhelden. Wat zeg ik, het zijn regelmatig letterlijk superhelden! En als het geen superhelden zijn, dan hebben ze wel superkrachten waar menig superheld jaloers op zou zijn. Superkrachten die ze op de meest uiteenlopende manieren verkregen hebben. En alsof het nog niet fantastisch genoeg is om als speler zelf die macht te voelen, zijn de superkrachten in sommige games ook nog eens van heerlijk gestoorde aard.

Want een beetje vliegen of vuurspuwen, dat kennen we nou wel. De krachten hieronder zijn andere koek! Enkele voorwaarden om een plek te verdienen in deze lijst: de ‘begaafde’ moet menselijk zijn, de krachten moeten daadwerkelijk bovennatuurlijk zijn en, na een genetische mutatie of twee, rechtstreeks uit lichaam of geest komen. Technologie telt niet als superkracht. Dus geen fancy gadgets, power suits of andere dure ongein! Duidelijk? Oké, let’s go.



‘Magic’ - South Park: The Stick of Truth

Aangezien iedereen met een enigzsins gezonde spijsvertering scheten laat, klinkt de ‘magie’ in South Park op het eerste gezicht niet heel indrukwekkend. Maar laat je niet vergissen, de misselijkmakende kracht van deze skill met een luchtje is ongekend! Als de New Kid blijk je talent te hebben voor deze anale gave en leer je dingen als ‘Dragonshout’ (een luidruchtige all-rounder) ‘Cup-A-Spell’ (langeafstandsruft), de toepasselijk genaamde ‘Nagasaki’ (met enorme area of effect) en natuurlijk de ‘Sneaky Squeaker’ (afleidingswind). We staan dan ook te popelen om te zien wat voor destructieve kunsten onze natuurlijke gassen te weeg gaan brengen in The Fractured But Whole! De titel van de game belooft alvast veel goeds…

Karma Bomb - inFamous Second Son

Maak kennis met Delsin Rowe. Delsin doet allerlei toffe dingen met lichteffecten en shit! Overal waar hij komt kan men zich opmaken voor een rete indrukwekkende vuurwerkshow, want Delsins specialiteiten zijn ondermeer neon, video en napalm. Als je Delsin genoeg aanmoedigt, dan brengt hij je avond naar een schitterend hoogtepunt met één van de drie variaties van de ‘Karma Bomb’! En het spannende is: aan het kleurgebruik kun je zijn stemming aflezen. Sprankig! Prachtelend! Delsin Rowe, voor al uw feesten en partijen.

Domino - Dishonored 2

De bovennatuurlijke vaardigheden die de cynische Outsider cadeau doet aan Corvo en Emily hebben consequent hoge levels van sexyness, maar geen één is er zo origineel, tot de verbeelding sprekend en toch zo subtiel als Domino. Het is de twisted Dishonored-versie van twee vliegen in één klap. Met dit trucje rijg je het lot van maximaal vier vijanden aan elkaar, door ze alleen maar aan te wijzen. Krijgt de één bijvoorbeeld een zwaard door zijn strot, dan ervaren de anderen precies hetzelfde, inclusief eventuele medische compilaties die daarbij optreden. Ze zijn als het ware elkaars levende voodoo-poppen. Het is gewoon zo cool! Zo elegant, zo simpel! Zelfs al heeft het soms wat nare bijeffecten...

Thu’um - The Elder Scrolls: Skyrim

Toverspreuken zijn voor mietjes. Als je je tegenwoordig staande wilt houden op het fantasy slagveld, dan moet je schreeuwen! Thu’um, beter bekend als Dragonshout, is praten in de taal van de draken. Een vrij brute aangelegenheid. Als mens kun je dit alleen hééél misschien bereiken na jarenlange training en meditatie, tenzij je natuurlijk geboren bent met de ziel van een draak. Toegegeven, de eerste dragonshout die je als Dragonborn leert is niets meer dan een veredelde windvlaag, maar het is de manier waarop die telt! Dingen domweg helemaal kapotschreeuwen is namelijk best wel metal. En nu allemaal uit volle borst: “Fus-Ro-Dah!!”

Insect Swarm - BioShock

Met redelijk standaard elementaire krachten als Electro Bolt en Incinerate lijkt BioShock in eerste instantie niet heel erg ‘Bio’. Gelukkig doen het DNA-herschrijvende goedje Adam en de daarmee gefabriceerde Pladmid powers de titel wél ruimschoots eer aan. Maar waar het voor de speler pas echt HOLY-CRAP-WAT-GROEIT-ER-UIT-MIJN-ARM-biologisch wordt, is de Plasmid genaamd Insect Swarm. Bijen, kruipend uit zwerende gaten in je hand. Hele f*%$cking zwermen! UIT JE LICHAAM! De splicer die dit zichzelf vrijwillig aandoet is knap ver heen, maar het bevat hoe dan ook precies gelijke hoeveelheden afgrijselijk en badass.





The Darkness - The Darkness

Wat doe je als je plots bezeten wordt door de demonische geest van je voorouders, die zich fysiek manifesteert als een bos vlijmscherpe tentakels en twee enorme, bijtgrage slangenkoppen uit je rug? Nou gewoon, een beetje de wereld een leukere plek maken, door je ergste vijanden aan stukken te scheuren. Wat anders? De dodelijke krachten die met dit pratende aanhangsel gepaard gaan zijn toepasselijk genoeg alleen bruikbaar in het donker, maar dat is toevallig ook precies waar het grootste tuig van de stad zich schuilhoudt.

Gravity Shift - Gravity Rush

Wie deze game in een oogwenk ziet denkt misschien: “gaap, wat die chick uit Gravity Rush doet is toch gewoon vliegen?” Maar niets is minder waar. Kat vliegt niet, ze valt! En welke kant ze op valt, dat regelt ze helemaal door de richting van de zwaartekracht aan te passen. Klinkt als een verdomd onverantwoordelijk ding om te doen met de wetten der natuur, maar het zorgt voor machtig lekkere dynamische gameplay. En hé, dat is ook wat waard!

Shapeshifting - Prototype

Gedaanteverwisseling komt in vele soorten en maten. In het onlangs verschenen Prey verander je naar hartelust in ieder willekeurig object en ook in Super Mario Odyssey gaat dit soort ongein een mega grote rol spelen. Maar precies 8 jaar geleden waren we al onder de indruk van de mighty morphin’ skills van Alex Mercer! Door veel te ingewikkelde omstandigheden om hier uit te leggen, is zijn lichaam vrij flexibel geworden en kan hij allerlei scherp wapentuig uit zijn ledematen toveren. Het meest gruwelijke is nog de mogelijkheid om andere mensen te ‘consumeren’, om daarbij hun kennis en skills te absorberen en zelfs de gedaante van het slachtoffer over te nemen. Groovy.

Wicked Weave - Bayonetta

Dé trots van iedere diva die zichzelf serieus neemt is natuurlijk haar kapsel. Laat er in gaming nu toevallig geen grotere diva bestaan dan Bayonetta en het zal je dus ook niet verbazen dat de haardos op deze dame een van haar belangrijkste wapens is! Bayonetta’s haar staat in rechtstreekse verbinding met de Umbra Witches, waardoor ze krachtige aanvallen kan oproepen, zoals bijvoorbeeld de enorme vuist of hak van Madama Butterfly. Het pakje van Bayonetta lijkt trouwens ook helemaal uit haar te bestaan, aangezien ze tijdens zo’n Wicked Weave-actie opeens half naakt is. Maar dat terzijde.

Super Mushroom - Super Mario

De bekenste superkracht in games allertijden heeftniet veel uitleg nodig. Mario ontdekt per toeval dat hij bij het eten van een bepaalde soort paddestoel per direct stukken groter en sterker wordt! Of dit misschien een puur psychedelische ervaring betreft, dat doet er in de belevingswereld van de besnorde tuinbroekendrager geen snars toe. Evenmin als het feit dat die oh zo smakelijke paddestoelen ogen hebben…

Zo! Dat zijn een aantal ontzettend knappe staaltjes bovenmenselijk geweld! Maar ik durf te wedden dat jullie vast nog veel meer bizarre krachten tot je beschikking hebben gehad in het virtuele leven. Vertel er alles over in de comments!