De legendarische platformers die aan Yooka-Laylee vooraf gingen 

Op 11 april komt Yooka-Laylee uit. 'So what!', denk je misschien nu, maar het is echt al een hele tijd geleden dat we zo een 3D platformer hebben gezien. Speciaal om Bas zich oud te laten voelen, hebben we hem de keuze gegeven het verleden in te duiken of Ed in bad te doen.

Yooka-Laylee is een kindvriendelijke, kleurrijke game waarin een vrolijk duo een magische wereld gaat verkennen. De oudere gamers moet dit bekend in de oren klinken, want hier is namelijk een console erg groot mee geworden. Met de Nintendo 64 hebben we de ene na de andere klassieke 3D-platformer gekregen waarin we met vrolijke personages gekleurde valuta moesten verzamelen om uiteindelijk het kwaad te overwinnen.

In de tijd van de Nintendo 64, vierde de Britse studio Rare haar hoogtij dagen. Inmiddels is de studio al lang zichzelf niet meer. Een aantal van de ontwikkelaars ten tijde van de Nintendo 64 periode heeft besloten om samen bij Playtonic Games dat onder Team17 valt, weer een game te maken in het klassieke genre.

Banjo-Kazooie

In 1998 komt Rare met Banjo-Kazooie aanzetten. De speler neemt de controle over een pratende honingbeer met een coole gele broek en een eigenwijze vogel. Het duo moet het zusje van Banjo redden uit de handen van de kwaadaardige en altijd rijmende heks Gruntilda. Via een overwereld verkennen de beer en vogel verschillende levels ieder met een eigen thema. Zo gaan we naar de woestijn, een gebergte, een spookhuis en Tick Tock Woods waar het level verandert met het seizoen.

De speler duikt de diverse levels in om puzzelstukjes te verzamelen. Deze puzzelstukjes zijn nodig om schilderijen met nieuwe levels aan te vullen tot de afbeelding weer compleet is. Als de afbeelding van het nieuwe level eenmaal compleet is, dan krijg je toegang tot deze nieuwe wereld waar vervolgens weer nieuwe puzzelstukjes verzameld kunnen worden.

Naast puzzelstukjes stuit de speler in ieder level ook op 100 muzieknoten. Ook deze dien je te verzamelen om verder te komen in het spel. De vertrouwde Banjo-Kazooie speler weet dat je naast de geweldige muziek en kleurrijke setting ook nog eens met tal van pratende dieren te maken krijgt die het geheel echt magisch maken. Banjo-Kazooie is te spelen op de Nintendo 64, Xbox 360 (als downloadable game) en Xbox One in de Rare Replay Collectie.

Typische muziek

Super Mario 64

Met de introductie van de Nintendo 64 werd de hardware eindelijk krachtig genoeg om een volledige 3D platformer te maken. Aan Nintendo was het toen de taak om met Super Mario 64 te laten zien wat er voortaan mogelijk was. Het bedrijf heeft deze klus zeer serieus genomen, want de eerste echte 3D platformer is nog altijd de best beoordeelde game in het genre.

In Super Mario 64 ga je met Mario op zoek naar Bowser omdat hij prinses Peach weer heeft gekidnapt. Als Mario een bezoek brengt aan het kasteel van de prinses merkt hij op dat al het meubulair naar buiten is gedaan en dat er alleen nog schilderijen hangen. In een vlaag van totale verstandsverbijstering duikt hij in een van deze schilderijen en dit blijkt een spelwereld te zijn waar Mario 8 sterren probeert te verzamelen. Ik heb zelf ook geprobeerd om bij mij thuis in een schilderij te duiken. Ik belande naast in een magische wereld door een zware hersenschudding ook op de eerste hulp!

Mario verzamelt sterren om gesloten deuren te openen om uiteindelijk de fittie met Bowser aan te gaan. Prinses Peach heeft de nodige exotische schilderijen hangen in haar kasteel, want Mario verkent onder andere levels als een lavagebied, een onderwaterwereld met een gezonken schip en een wereld met Loch Ness. Super Mario 64 is te spelen op de Nintendo 64, Nintendo (3)DS, Wii en Wii U.

Typische muziek

Donkey Kong 64

Niet Nintendo, maar Rare is verantwoordelijk voor de eerste 3D game van Donkey Kong. Net als de loodgieter en de honingbeer, wordt ook de gorilla Donkey Kong in een magische wereld geplaatst waar hij diverse objecten moet verzamelen om zo verder toegang tot de wereld te krijgen.

Als gebruikelijk heeft Donkey Kong bonje met King K Rool die zijn rappende vrienden heeft ontvoerd. Het is dus aan de aap om zijn matties te bevrijden waarna ze voor de speler ook speelbaar worden. Deze platformer kenmerkt zich echt doordat je meerdere speelbare personages hebt, ieder met zijn eigen vaardigheden. Je zult dus vaker terug keren naar oude gebieden om zo puzzels op te lossen met personages die je pas later hebt vrijgespeeld.

Het verzamelen van objecten wordt in Donkey Kong 64 misschien wel iets te ver doorgevoerd, want in iedere wereld zijn er vijf verschillende soorten bananen te vinden. Iedere kleur is maar door één personage op te pakken, dus ieder level moet echt vijf keer helemaal bezocht worden om alles vrij te spelen. Donkey Kong 64 is speelbaar op de Nintendo 64 en Wii U (als downloadable game)

Typische muziek

Conker's Bad Fur Day

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat je genoeg hebt van het produceren van kindvriendelijke en kleurrijke 3D platformers. Wat doe je dan? Rare vond het een goed idee om dan een extreme 18+ versie te maken van een kleurrijke 3D platformer waarin pratende dieren actieve geslachtsdelen hebben en schelden alsof ze in een aflevering van het prachtige SBS6-programma Probleemwijken zitten.

In Conker's Bad Fur Day speel je de bezopen eekhoorn Conker die zijn sexy vriendin is kwijtgeraakt. Met een zware kater gaat hij op zoek naar zijn chick, geld en avontuur. Rare heeft zichzelf geen censuur opgelegd bij het maken van de game en diverse grote Hollywood films als The Matrix, Saving Private Ryan en Alien worden op de hak genomen.

Conker's Bad Fur Day heeft misschien niet de sterkste gameplay van het rijtje titels, maar is zeer humoristisch en laat je van het ene bizarre moment in de ander rollen. Conker's Bad Fur Day is speelbaar op de Nintendo 64, Xbox 360 (als downloadable titel) en Xbox One.

Typische muziek

Banjo-Tooie

Banjo-Tooie is het directe vervolg op Banjo-Kazooie. In het spel maakt Gruntilda haar terkeer en dat doet ze door het huis van Banjo op te blazen. Hierbij komt je maat Bottles de mol om het leven. Wraak is het enige dat door het hoofd van Banjo dwaalt, bij Kazooie is dit minder het geval. Zij vindt dat Bottles namelijk een idioot is.

Er zijn maar weinig verschillen tussen Banjo-Kazooie en Banjo-Tooie. De setting is wederom kleurrijk, grappig en vrolijk. Vernieuwingen zitten vooral in de gamemechanics, al zijn dit er niet heel veel. Toch is dit geen groot nadeel want meer van hetzelfde is zeker niet slecht als het eerdere deel al zo goed is. De grootste vernieuwing is wel dat Banjo en Kazooie ook los van elkaar speelbaar zijn, al is dit niet meteen vanaf het begin van de game beschikbaar.

Banjo-Tooie is echt een must als je Yooka-Laylee gaat spelen. De game is uit op de Nintendo 64, Xbox 360(als downloadable game) en Xbox One via de Rare Replay Collection.

Typische muziek

Zeer eervolle vermeldingen:

De lijst met legendarische platformgames die Yooka-Laylee vooraf zijn gegaan, is nog veel langer te maken. Maar als we kijken naar de opzet van het spel, dan komt deze toch het meest in de buurt van de 3D platformers uit het Nintendo 64 tijdperk. Mocht je nog op zoek zijn naar een geweldige platformer, dan moet je zeker de volgende games eens spelen! Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Sly Cooper, Ratchet and Clank, Rayman 2: The Great Escape, The Legend of Spyro en Psychonauts.

Zijn er nog nostalgische spellen die we elkaar aan kunnen bevelen?