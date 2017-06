De grote PU Screenshot Challenge 

Dit je kans om je virtuele fotografieskills op de proef te stellen. Schiet jij mooiere in-game plaatjes dan wie dan ook? Doe dan mee met de grote Power Unlimited Screenshot Challenge!

We houden er allemaal van om toffe momenten, adembenemende vergezichten of slimme details in games te vereeuwigen in een screenshot. Dat is ook niet zo gek, want games kunnen tegenwoordig zo krankzinnig mooi zijn, dat je er met gemak de meest artistieke plaatjes uit te voorschijn kunt toveren. Bovendien is het bij alle current gen systemen een kwestie van een druk op de knop en krijg je er bij veel games ook nog eens hulpmiddelen als een photo mode bij. Omdat we razend benieuwd zijn naar wat voor prachtige beelden jullie allemaal op de spreekwoordelijke gevoelige plaat kunnen vastleggen, is het tijd voor een wedstrijd!





Genoeg geluld, aan het werk!



Wat moet ik doen? Je allermooiste, zelfgemaakte screenshot opsturen naar stagiairpu1@reshift.nl, met als onderwerp PU Screenshot Challenge. Vermeldt ook even je PUmmunity-naam of je echte naam, da's wel zo leuk voor in de uitslagen.

Deadline: maandag 19 juni.



Alle games, met of zonder photo mode, zijn toegestaan. Photoshop of andere nabewerking niet, maar eventuele in-game filters mogen natuurlijk wel. Je mag maar met één screenshot mee doen, dus kies je inzending zorgvuldig.



Ja, en dan? Alle inzendingen worden beoordeeld door een vakkundige jury (lees: ik), waarna de beste screenshots worden verwerkt in een anomnieme poll, zodat we met zijn allen kunnen bepalen wie de beste is. Hoeveel dit er uiteindelijk zijn hangt af van de hoeveelheid toffe inzendingen en wie weet doen er stiekem ook een paar PU redacteuren mee...



Wat valt er te winnen? Eeuwige roem en creatieve voldoening, enzo.



Kortom: installeer je favoriete fotogenieke game en hang de digitale toerist uit. Of misschien ben je meer de cyber-actiefotograaf, wat jij wil, mag allemaal. Zet ‘m op en veel succes!