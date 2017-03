De grootste (half)jaarlijkse eSports-toernooien 

De afgelopen jaren is eSports heel erg gegroeid. Er zijn jaarlijks ongelooflijk veel grote toernooien voor verschillende games. Voor mensen die geen fan zijn van eSports is vaak moeilijk in te schatten of een toernooi belangrijk is. Door middel van een lijst van de grootste toernooien per eSport, hoopt Brutus de boel te verduidelijken.

World Championship League of Legends

Game: League of Legends

Prijzenpot: €1.987.150 + crowdfunding (totaal €4.721.110 in 2017)

Wanneer: 23 september 2017 – 4 november 2017

Hoe vaak: Jaarlijks

League of Legends is de meest gespeelde game ter wereld. Afgelopen september maakte ontwikkelaar Riot Games bekend dat er maandelijks meer dan een honderd miljoen verschillende accounts inloggen. Het grote succes van de game gaat gepaard met veel kijkers voor de professionele eSporters. Zij strijden het hele jaar voor een ticket voor het wereldkampioenschap League of Legends.

Elk jaar wordt in het najaar het wereldkampioenschap gespeeld. Teams vanuit alle regio’s van de wereld hebben kans zich te plaatsen voor het toernooi dat ieder jaar in een ander werelddeel plaatsvindt. In 2017 is China het gastland, de finale wordt dan gespeeld in het Olympisch Stadion van Peking.

The International

Game: Dota 2

Prijzenpot: €1.489.897 + crowdfunding (totaal €19.341.149 in 2017)

Wanneer: 7-12 augustus

Hoe vaak: Jaarlijks

Als het gaat om toernooien met de grootste prijzenpotten, is er geen enkele game die aan Dota 2 kan tippen. Zo zijn er jaarlijks drie Major-toernooien waarbij per toernooi drie miljoen dollar wordt verdeeld. Daarnaast is er The International dat afgelopen jaar een prijzenpot had van meer dan twintig miljoen dollar.

De drie eSports-toernooien met de grootste prijzenpotten zijn de afgelopen drie edities van The International. Samen verdeelden ze in totaal meer dan veertig miljoen dollar. In augustus is de 2017-editie van het toernooi aan de beurt. Net zoals de afgelopen jaren is de KeyArena in Seattle de locatie.

ESL Pro League Major

Game: Counter-Strike: Global Offensive

Prijzenpot: €931.272

Wanneer: 3 – 4 juni

Hoe vaak: Halfjaarlijks

Het is moeilijk om één toernooi aan te wijzen dat er bij Counter-Strike: Global Offensive bovenuit steekt. Elke paar weken is er namelijk wel een groot toernooi. ESL heeft naast de Pro League nog andere toernooien met prijzenpotten van een miljoen dollar, MLG had vorig jaar ook een toernooi met een prijzenpot van een miljoen dollar, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Waarom de ESL Pro League Major het grootste CS:GO-toernooi is? De kwalificatie duurt maanden. De beste teams uit Europa en Noord-Amerika spelen een kwalificatiecompetitie per regio. Ieder team speelt twee keer tegen elkaar, waardoor teams voor een lange tijd goed moeten presteren om zich te kwalificeren voor de ESL Pro League Major. Hierdoor doen alleen de sterkste teams mee in de eindstrijd en is er geen plek voor eendagsvliegen.

Rocket League Championship Series

Game: Rocket League

Prijzenpot: €279.434

Wanneer: Juni

Hoe vaak: Halfjaarlijks

De grootste verrassing op het gebied van games in 2015 was ongetwijfeld Rocket League. De autovoetbalgame werd binnen een mum van tijd razend populair. Ontwikkelaar Psyonix zag een jaar later een kans om een grote competitie op te zetten in samenwerking met streamingplatform Twitch en zo werd de Rocket League Championship Series geboren.

Ondertussen zijn we bezig met het derde seizoen van de RLCS, met een grotere prijzenpot dan ooit. In junispelen de beste teams het finaletoernooi van de competitie. Waar dat gebeurt is nog niet bekend: de tweede editie was al in het Stadstheater van Amsterdam, dus de kans dat het toernooi weer naar Nederland komt lijkt klein.

Blizzcon

Games: StarCraft 2, Hearthstone, Overwatch, World of Warcraft en Heroes of the Storm

Wanneer: 3 – 4 November

Hoe vaak: Jaarlijks

Blizzcon is hét festival als het gaat om spellen die gemaakt zijn door Blizzard Entertainment. Het festival wordt jaarlijks in Anaheim in Amerika gehouden en daar staat onder andere eSports centraal. De wereldkampioenschappen voor onder andere StarCraft 2, Hearthstone, Overwatch, World of Warcraft en Heroes of the Stormvinden plaats op Blizzcon.

De editie van dit jaar is op 3 en 4 november. Wat er precies op het programma staat is nog niet bekend, maar Blizzard heeft eerder wel aangegeven grootse plannen te hebben voor Hearthstone en Overwatch.

Hi-Rez Expo

Games: Smite en Paladins

Prijzenpot: €628.726 (Smite) en €139.717 (Paladins)

Wanneer: 5 januari – 8 januari

Hoe vaak: Jaarlijks

Ondanks dat Smite en Paladins in hun genre tweede viool spelen achter League of Legends/Dota 2 en Overwatch, betekent dit niet dat er geen grote toernooien bestaan. Jaarlijks is er bijvoorbeeld de Hi-Rez Expo waar de beste Smite- en Paladins-spelers samen komen om te strijden voor prijzenpotten die oplopen tot in de honderdduizenden dollars.

De 2017-editie was afgelopen januari. Paladins-toernooiwinnaar Burrito Esports, heeft één Nederlandse speler, namelijk Thijs ‘Thiel’ Smit. Ook District 69, de andere finalist, heeft een Nederlands tintje met Jordy ‘Gerrah’ Haast. Aan het Smite-toernooi namen helaas geen Nederlandse spelers deel.

De meeste toernooien laten nog maanden op zich wachten, maar bij eSportsTV kan je onder andere al genieten van de ESL Pro League.